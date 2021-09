O'Ward molesto por la forma en que IndyCar interpreta las reglas

Patricio O’Ward se mostró decepcionado de haber clasificado en la octava posición para la última carrera de la temporada 2021 de IndyCar, pero no por el desempeño del coche sino por las resoluciones de la categoría de solo penalizar a solo un competidor por no respetar las banderas amarillas cuando él considera otros más no lo hicieron y con ello mermaron sus posibilidades de avanzar al Fast 6.

El integrante de Arrow McLaren estaba dentro de los seis primeros en el último minuto de la ronda de los 12 más veloces y en un intento final de vuelta rápida, pero su velocidad se cortó cuando encontró una bandera amarilla provocada por Will Power.

El mexicano soltó el acelerador, pero otros pilotos como Felix Rosenqvist o James Hinchcliffe no lo hicieron, derrumbado a O’Ward hasta la novena posición. Minutos después avanzó al octavo luego de que IndyCar rectificó los resultados y consideró que solo Ed Jones no había respetado el protocolo de las banderas amarillas.

“Me frustró tanto que hayan decidido que no penalizaran a otros coches, porque siendo muy honesto nosotros deberíamos haber estado dentro de los primeros seis y teníamos para empezar cerca de Josef (Newgarden) y Scott (Dixon)”, expresó el mexicano en conferencia de prensa.

Newgarden ganó la pole position para el cierre de temporada y con ello el punto extra. El piloto de Penske tiene posibilidades matemáticas de ganar el campeonato, aunque lejanas. Scott Dixon arrancará segundo.

O’Ward también mostró su enojo en redes sociales cuando en su cuenta de Twitter expresó que en próximas ocasiones sería mejor no respetar los lineamientos dada la falta de una sanción.

“Teníamos suficiente para entrar al Fast 6. Bandera amarilla = bajar a la velocidad. Tal vez la próxima vez no debamos bajar la velocidad y de hecho completar la vuelta que nos iba a transferir (a la siguiente ronda) tal como lo hicieron otros, quienes por cierto no tuvieron penalizaciones".

El integrante de la casa de Woking se encuentra 35 puntos por detrás de Alex Palou en la tabla del campeonato y para aspirar al título necesita ganar y sumar los tres puntos adicionales en juego el domingo (liderar al menos una vuelta y el mayor número de giros de la carrera) y esperar que el piloto de Chip Ganassi finalice por debajo de los 12 primeros.

Aunque no se resigan reconoce que la misión luce compleja, en especial ante el tipo de carrera que puede presentarse el domingo.

“De la experiencia que yo tengo aquí del único año que he corrido en 2019, fue una carrera muy aburrida, con estrategias de salvar combustible desde la vuelta tres, vuelta cuatro”.

“Siento que la carrera tiene que tener caos para que se ponga buena. En mi opinión tiene que ser como St Petersburg 2020, tiene que haber amarillas, tiene que haber reinicios, gente con diferentes estrategias, yo digo que eso es lo que la haría algo más interesante”.

O’Ward no solo se preocupa por finalizar en el campeonato, ahora también tiene la presión de perder el segundo escaño del clasificador ante Newgarden o Scott Dixon, quienes saldrán desde la primera línea.

“Obvio quiero ganar, pero con los dos que estoy peleando el segundo están empezando en primero y segundo”.

“Yo no soy el que tomo las decisiones y nos la tenemos que tragar y ver cómo le hacemos desde octavo, pero frustra porque hay demasiado en juego, demasiado que estamos peleando”.