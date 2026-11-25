Super Formula Suzuka II
El objetivo del nuevo campeón de Super Fórmula, Kakunoshin Ohta: representar a Japón en IndyCar
El flamante campeón Ohta quiere demostrar la calidad del automovilismo japonés mientras busca hacer realidad su sueño de llegar a IndyCar
Jamie Klein
Publicado: 25 nov 2026, 20:05
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Kakunoshin Ohta, DOCOMO TEAM DANDELION RACING
Foto de: Masahide Kamio
El nuevo campeón de Super Fórmula Kakunoshin Ohta dice que quiere demostrar el valor del automovilismo japonés mientras sigue trabajando para cumplir su sueño de llegar a IndyCar.
El piloto respaldado por Honda, Ohta, aseguró el título con una carrera de anticipación en la primera competencia del sábado de la final de Suzuka del pasado fin de semana, con un segundo puesto detrás de Ayumu Iwasa, y cerró su campaña campeona al terminar segundo detrás de Tomoki Nojiri el domingo.
Con cuatro victorias y ocho podios a lo largo de la campaña de 12 carreras, Ohta concluyó el año con una ventaja de 29,5 puntos sobre el campeón saliente Iwasa, además de darle a Dandelion Racing su primer título de pilotos desde 2020 y su primer pleno de títulos de pilotos y equipos.
Ohta siempre ha sido abierto respecto de su objetivo de dar el salto a IndyCar, y ha ganado experiencia en el automovilismo estadounidense en el IMSA SportsCar Championship con cinco participaciones para el equipo oficial Meyer Shank Racing Acura durante las dos últimas temporadas.
El piloto de 27 años nacido en Kioto reiteró ese deseo, señalando que, a diferencia de la mayoría de los pilotos japoneses activos en el extranjero, ha pasado casi toda su carrera compitiendo en casa.
"No soy uno de esos pilotos que fueron a Europa en una etapa temprana de su carrera; crecí como piloto de desarrollo dentro de Japón", dijo Ohta en su conferencia de prensa como campeón.
Kakunoshin Ohta, DOCOMO TEAM DANDELION RACING
Photo by: Masahide Kamio
"Recientemente gané experiencia en el extranjero, pero el núcleo de mi desarrollo ha estado aquí en Japón, y creo que al pasar a un escenario más grande y conseguir resultados allí, puedo demostrar el verdadero valor del entorno del automovilismo japonés.
"La mayoría de los pilotos japoneses que se destacan en el extranjero han pasado la mayor parte de sus carreras en Europa, o tienen experiencia en F1, pero en mi situación siento que tengo que mostrar al mundo el verdadero valor del automovilismo japonés.
"Respeto el automovilismo europeo y estadounidense, pero que un país insular relativamente pequeño como Japón atraiga a tantos espectadores y sostenga una escena profesional de carreras, con fabricantes trabajando para desarrollar jóvenes talentos, me enorgullece como japonés.
"Quiero poder contribuir al mundo del automovilismo japonés teniendo éxito en el extranjero como un piloto formado en Japón, así que ese es mi objetivo de cara al futuro".
En la previa de la última ronda de la temporada en Suzuka, hubo versiones que apuntaban a que Ohta podría conseguir un asiento a tiempo completo el próximo año ya fuera en IndyCar o en IMSA, pese a la retirada de Acura al final de la campaña 2026.
Sin embargo, ahora parece que Ohta defenderá su campeonato en 2027, muy probablemente como parte de un doble programa en Japón con Honda que también incluye Super GT.
Kakunoshin Ohta, DOCOMO TEAM DANDELION RACING
Photo by: Masahide Kamio
Siguen siendo una posibilidad algunas participaciones seleccionadas en eventos en el extranjero, como las 24 Horas de Le Mans que disputó este año en la clase LMP2.
Aunque no pudo confirmar sus planes para 2027, Ohta dice que su foco ahora está en concretar un paso a IndyCar en 2028, cuando Meyer Shank se expanda a tres autos al quedarse con la inscripción chárter de Honda.
"No hay ningún asiento disponible en IndyCar para el próximo año, pero Honda y yo hemos estado hablando mucho sobre nuestra relación y el futuro", dijo Ohta a Motorsport.com en Suzuka.
"No puedo prometer nada, pero personalmente quiero hacer esa ‘promesa’. Estoy empujando muy fuerte y poniendo todo en eso, y 2028 es el gran objetivo".
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