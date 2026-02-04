Mick Schumacher tendrá su primera vez en un óvalo de la IndyCar

La transición de Mick Schumacher a la IndyCar Series ha sido relativamente fluida hasta ahora.

Sin embargo, el desafío se volverá un poco más empinado el miércoles, ya que el alemán de 26 años afrontará su primer test en óvalo en el Homestead-Miami Speedway. La prueba privada en el óvalo de 1,5 millas marca el primer paso de lo que él espera que sea el reto más difícil: aprender a correr en óvalos.

"Los desafíos pasan por que es algo muy diferente y por tratar de entender cuáles son las líneas altas, qué hacen las líneas bajas, qué podemos hacer en términos de perturbaciones aerodinámicas desde adelante o desde atrás", dijo Schumacher. "Todo eso es completamente nuevo para mí. Pero tengo mucha curiosidad e interés en aprender sobre ello".

Schumacher, quien firmó con Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL) en noviembre, se apoyará en su experimentado compañero de equipo Graham Rahal, junto con el recientemente incorporado coach de pilotos Ryan Briscoe, para ayudar en su desarrollo en óvalos.

Hasta el momento, Schumacher ha completado una jornada de trabajo en el simulador como preparación para Homestead.

"Solo hay un límite de lo que se puede hacer en un simulador", dijo Schumacher. "Simplemente sigues girando a la izquierda. No hay mucho que realmente puedas aprender de eso; los baches y todo eso, y la forma en que se comporta el coche, es bastante difícil de replicar. Pero tendré tiempo para asimilarlo y entender cómo se siente manejar en un óvalo".

Y adaptarse lo antes posible será importante para el hijo del siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 Michael Schumacher, con un test de parrilla completa programado para el 17 y 18 de febrero en el Phoenix Raceway, un óvalo de 1 milla que también será el escenario de su primera carrera en óvalo el 7 de marzo.

Otro elemento al que Schumacher deberá acostumbrarse en su adaptación a los óvalos es el uso de un spotter, algo con lo que no lidió durante su paso por la Fórmula 1 o el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA.

"Eso va a ser un desafío y algo nuevo", dijo Schumacher. "Pero siempre he sido un piloto que, creo, más que otros, disfrutó de recibir información, así que siempre impulsé a mis ingenieros a que me hablaran lo máximo posible. Supongo que eso va a ser bastante similar.

"Creo que uno de los puntos sobre los que fui muy insistente con mi equipo fue por qué no tenemos un sistema de radio de doble vía, donde esas cosas que tu ingeniero o quien sea necesite decirte puedan llegar incluso si alguien más está hablando. Creo que eso es algo que me interesa mucho tratar de resolver, porque tenemos el problema de que si alguien te está hablando, la otra persona del equipo no puede comunicarse contigo. Eso es algo de donde yo vengo, es muy común tener una discusión abierta incluso mientras estamos manejando. Es algo que tenemos que resolver".

Más allá de familiarizarse con los circuitos, así como con un auto nuevo que además no cuenta con dirección asistida, el otro ajuste menor para Schumacher, campeón de Fórmula 2 en 2020, ha tenido que ver con detalles generales como el vocabulario y las unidades de medición.

"En lugar de hablar de metros, hablamos de pies o yardas o cosas así", dijo Schumacher, quien conducirá el auto número 47 con motor Honda, el mismo número que utilizó en sus días de Fórmula 1 con Haas.

"En este momento es bastante difícil para mí. Estamos en una transición en la que estoy tratando de entender todo y de unir todas las piezas".