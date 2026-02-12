Mick Schumacher revela qué es lo que más lo sorprendió hasta ahora en IndyCar

Para Mick Schumacher, la aventura en la IndyCar se está poniendo seria lenta pero segura. Como preparación para su primera temporada completa en la serie, el debutante alemán ha completado ahora dos pruebas en circuitos mixtos y una prueba en óvalo. Durante el test de dos días en circuito mixto en Sebring el lunes y martes de esta semana, Schumacher tuvo la oportunidad de probar junto a la mayoría de la parrilla por primera vez. Han pasado cuatro meses desde el debut de Schumacher en una prueba de IndyCar en octubre del año pasado en el circuito mixto del Indianapolis Motor Speedway, y han pasado casi tres meses desde que fue confirmado como uno de los pilotos a tiempo completo para 2026 en Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL). ¿Qué es lo que más ha sorprendido a Schumacher del entorno de la IndyCar hasta ahora?

Mick Schumacher en su primer test en un óvalo en Homestead-Miami Speedway Photo by: Penske Entertainment

"Me gusta mucho la forma en que trabaja la gente aquí. Es muy crudo", dijo Schumacher en una entrevista exclusiva en el circuito durante el test de Sebring de esta semana. "Se siente un poco old-school, si se quiere, pero me gusta esa sensación. Tiene un aire realmente agradable. Así que lo estoy disfrutando mucho. Quiero decir, trabajar con mi grupo de chicos y con todo el equipo ha sido realmente bueno hasta ahora".

Fue precisamente esta buena relación de trabajo en RLL lo que Schumacher notó incluso antes de haber firmado su contrato para 2026. "El circuito mixto del IMS fue realmente bueno", recordó sobre su primera prueba en la IndyCar el 13 de octubre de 2025.

"Ni siquiera estábamos oficialmente vinculados, así que podrían haber sido mucho más cerrados, pero fueron realmente abiertos y lo disfruté mucho. Fue el primer día en el que sentí que realmente estábamos arrancando para disfrutar el año, lo cual es realmente bueno".

"Así que creo que solo va a mejorar a partir de aquí". Con eso, Schumacher mira hacia la carrera inaugural de la temporada 2026: el Gran Premio de St. Petersburg el 1 de marzo: "St. Pete es un gran lugar para hacer eso, empezar con todo y comenzar la temporada con el pie derecho".

¿Circuitos mixtos u óvalos: cuál prefiere Schumacher?

Cuando se le preguntó si espera con más ganas las carreras en circuitos mixtos —una disciplina que en principio le resulta familiar por varias otras categorías— o las carreras en óvalo —una disciplina completamente nueva para él—, Schumacher respondió inicialmente con una comparación.

"Una cosa que tengo que decir aquí es que estoy muy acostumbrado a que una pista tenga el mismo asfalto a lo largo de todo el trazado", dijo. Entre otras categorías, no solo en la Fórmula 1, donde Schumacher fue piloto a tiempo completo de Haas en 2021 y 2022, el tema de la superficie de la pista es importante. "Hay un agarre muy similar de curva a curva, el único cambio será el viento, quizá".

Lo que se aplica a la Fórmula 1 también se aplica al Campeonato Mundial de Resistencia (WEC), donde Schumacher fue piloto a tiempo completo de Alpine en 2024 y 2025. Con la excepción de las 24 Horas de Le Mans, todas las carreras del calendario del WEC se disputan en circuitos actuales o antiguos de Fórmula 1.

Se trata de circuitos que cuentan con la clasificación más alta de la FIA (Grado 1). Precisamente esta clasificación máxima es un requisito para que un circuito pueda albergar una carrera de Fórmula 1. El Sebring International Raceway, en cambio, donde los equipos de IndyCar probaron el lunes y martes de esta semana, está clasificado como Grado 2 por la FIA.

Esto se debe en parte a los estándares de seguridad, como el tamaño de las zonas de escape. Pero la superficie del circuito en Sebring tampoco es exactamente de clase mundial. "Aquí, como tenemos parche tras parche, cada curva es diferente", dijo Schumacher, refiriéndose al envejecido asfalto de Sebring, que ha sido renovado aquí y allá a lo largo de los años.

"Todavía me estoy acostumbrando a qué es lo que realmente está haciendo el coche y qué es lo que está haciendo la pista por mí. Y eso es algo con lo que tengo que familiarizarme aquí, especialmente. Y no creo que vaya a ser muy diferente en otros circuitos mixtos a los que vayamos. El IMS, el circuito mixto allí, era un poco mejor en ese sentido. Simplemente parecía más consistente a lo largo de toda la vuelta".

"¿Qué es lo que más espero?" respondió Schumacher a la pregunta sobre su preferencia por circuitos mixtos u óvalos. "Realmente no tengo una preferencia. Creo que todo es bastante divertido y tengo curiosidad por las tres categorías a las que vamos".

Con tres tipos, el debutante de IndyCar se refiere a circuitos mixtos permanentes, circuitos urbanos temporales y, por último pero no menos importante, óvalos.

"Obviamente, el óvalo va a ser algo muy nuevo para mí. Así que espero que haya una curva de aprendizaje muy pronunciada y muchas cosas que simplemente tendré que aprender de nuevo sobre las carreras. Sabes, hay muchas oportunidades de adelantamiento que pueden surgir y en realidad no quieres tomarlas porque no es el momento adecuado para hacerlo. Así que, de nuevo, hay cosas ahí que necesito aprender", dijo.

Mucho apoyo en RLL

Mick Schumacher durante el test en Sebring esta semana Photo by: Michael L. Levitt/Lumen via Getty Images

Para ayudar a Schumacher a adaptarse a las carreras en óvalo de la forma más fluida posible, RLL fichó hace unas semanas al ocho veces ganador de carreras en IndyCar Ryan Briscoe como coach de pilotos. Aunque estará disponible para ofrecer consejos a los tres pilotos del equipo, su enfoque principal estará en el debutante. Los compañeros de equipo de Schumacher, Louis Foster y Graham Rahal, cuentan con la experiencia de una temporada completa en IndyCar (Foster) y nada menos que 19 temporadas en IndyCar (Rahal), respectivamente. "Tengo a Graham, tengo a Louis, pero también tengo a Ryan allí para realmente ayudarme a hacerlo", dijo Schumacher. "Y obviamente todo el equipo detrás de mí que me apoyará en eso. Así que sí, en general, estoy simplemente muy entusiasmado por empezar y que la temporada arranque de verdad". Antes de la primera de las 18 carreras de la temporada, Mick Schumacher tiene en agenda una última e importante prueba de pretemporada, concretamente en la disciplina de óvalos. El martes y miércoles de la próxima semana (17/18 de febrero), los equipos de IndyCar probarán en el óvalo de una milla en Phoenix, Arizona. A diferencia de su prueba en Homestead el 4 de febrero, donde estuvo solo en pista, Schumacher probará junto al resto de la competencia en el test de Phoenix, lo que le dará su primer contacto con el "aire sucio" en un óvalo.

