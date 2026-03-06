Josef Newgarden clasificó segundo en la clasificación de IndyCar en Phoenix, ganando un lugar en la primera fila junto a su compañero de Penske David Malukas, quien logró la primera pole position de su carrera. Pero directamente detrás de Newgarden se ubicará un par de coches de RLL: el veterano Graham Rahal en tercer lugar y su compañero novato Mick Schumacher a su lado en cuarto.

El hijo de Michael Schumacher se ganó un enorme respeto de todo el grupo de pilotos por clasificar tan arriba en la grilla en su debut en un óvalo.

La palabra de Newgarden tiene peso en el ambiente de IndyCar. El campeón de 35 años es una figura fija en la categoría y uno de los mejores especialistas en óvalos.

Cuando se le preguntó si el cuarto lugar de Mick en su debut había sorprendido a la competencia, Newgarden respondió: "Me pareció sorprendentemente bueno. ¿Qué se puede esperar? Quiero decir, el tipo es —literalmente— un extraño para las carreras en óvalo. Hizo un gran trabajo".

Elogios para todo el equipo

Sin embargo, Newgarden agregó que no fue solo el piloto, sino también el paquete de Rahal Letterman Lanigan Racing el que funcionó excelentemente este día. RLL tuvo enormes problemas en óvalos cortos hasta la temporada pasada. Las posiciones de salida tercera y cuarta para Rahal y Schumacher son una prueba del trabajo realizado por RLL durante la pretemporada.

"También diría que Rahal en general se vio mucho mejor que en el pasado", agregó Newgarden. "Hace mucho tiempo que no veía a Graham [Rahal] clasificar tan fuerte en un óvalo. Así que eso también es un cumplido para el equipo", dijo Newgarden. Para ponerlo en contexto, la última vez que RLL tuvo dos coches entre los cuatro primeros en un óvalo corto fue hace dos décadas completas.

Sin embargo, la actuación del novato sigue siendo sobresaliente para él: "Qué logro tremendo de Mick. La carrera es otra historia, pero lo digo todo el tiempo: hay que tener la mente abierta en esta categoría. Él podría simplemente llegar como un talento natural. Eso no es algo inaudito. Hemos visto gente adaptarse a estas condiciones de inmediato. Superó su primera prueba con nota sobresaliente".

Josef Newgarden, pictured here winning the 2025 Nashville finale, is one of the most respected IndyCar drivers. Photo: Penske Entertainment

Condiciones favorables

Por supuesto, el piloto de Penske también señaló que Schumacher, quien fue el primero en salir a la pista, tuvo una ligera ventaja técnica debido a las condiciones de la pista, ya que esta continuó calentándose bajo el sol del mediodía.

"Creo que, especialmente al final de la clasificación, se vio una caída significativa del rendimiento en la segunda vuelta para la mayoría de los pilotos, incluido yo mismo. En comparación con los pilotos que salieron muy temprano, probablemente fue un poco peor; simplemente no eras tan consistente en la segunda vuelta".

Newgarden continuó: "Mick, por ejemplo, fue el primero en salir. Fue extremadamente consistente en ambas vueltas. Con el último piloto en salir a la pista, se podía ver claramente esta pérdida de rendimiento en la segunda vuelta. Creo que esa fue la diferencia decisiva hoy".

Rahal: Es muy suave con los pies

El compañero de equipo Graham Rahal también elogió a Schumacher y dijo sobre su compañero novato: "Creo que Mick hizo un trabajo de primera clase. Es increíblemente suave con los pies, mucho más suave que yo o Louis [Foster]. Eso obviamente es una gran ventaja para él. Pero esto es realmente un gran paso para todos nosotros porque sabíamos que los óvalos cortos son nuestro talón de Aquiles", dijo el veterano de IndyCar.

Pero la clasificación es solo una pequeña parte del desafío que tiene por delante. Habrá 250 vueltas de carrera y otros 24 coches en pista cuando se agite la bandera verde el sábado, y tendrá a su alrededor a algunos gigantes de este deporte. Queda por ver si puede mantener este ritmo en el tráfico denso.