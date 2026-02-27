McLaren y Chip Ganassi Racing alcanzan un acuerdo final por el caso judicial de Alex Palou

McLaren ha alcanzado un acuerdo final con Chip Ganassi Racing después de que el Tribunal Superior de Londres fallara en contra de Alex Palou y CGR durante la larga disputa.

En enero, el cuatro veces campeón de IndyCar fue ordenado a pagar a McLaren más de 12 millones de dólares en concepto de compensación, tras un juicio de cinco semanas que tuvo lugar el año pasado.

Esto ocurrió después de que McLaren demandara a Palou -inicialmente por aproximadamente 20 millones de dólares- por incumplimiento de contrato, ya que tanto la marca británica como CGR habían anunciado reclamaciones contrapuestas sobre los servicios del español para la campaña de IndyCar 2023.

Las partes finalmente alcanzaron un acuerdo que permitió a Palou quedarse en CGR, mientras ejercía como piloto de pruebas para el equipo de Fórmula 1 de McLaren antes de pasar a su estructura de IndyCar en 2024.

Pero el piloto de 28 años optó entonces por quedarse donde estaba, alegando que había perdido la confianza en la capacidad de McLaren para darle un asiento en F1; McLaren respondió con la demanda para recuperar el dinero que supuestamente su escuadra de IndyCar perdió en patrocinio, salarios de pilotos y ganancias por rendimiento.

La situación ha llegado ahora a su fin y el viernes, el CEO de McLaren, Zak Brown, dijo: "Estoy muy satisfecho de que hayamos alcanzado un acuerdo final con Chip Ganassi Racing después de que un juez del Reino Unido fallara a nuestro favor en enero.

Zak Brown, McLaren Photo by: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

"Quiero agradecer al equipo que trabajó directamente en el caso durante tantos meses, y a todos los que nos apoyaron a lo largo del proceso.

"Me alegra que ahora podamos volver a competir en la pista y centrarnos en lo que se perfila como una emocionante temporada de IndyCar."

Durante el caso judicial, Palou alegó que Brown le había dado esperanzas de un asiento en F1 en 2024 y que la llegada de Oscar Piastri en 2023 como compañero de equipo de Lando Norris en McLaren no afectaría sus posibilidades.

El español afirmó que "Zak me dijo que no era su decisión contratar a Oscar" y que el "rendimiento de Piastri sería evaluado frente al mío para 2024", algo que Brown negó.

El jefe de McLaren dijo que "nunca le dije que sería tenido en consideración" y que "ambas alegaciones son claramente ridículas", con Piastri supuestamente riéndose de los comentarios de Palou.

Desde entonces, Palou ha corregido lo que dijo, aceptando la decisión del tribunal y el viernes reveló que McLaren cumplió con todos sus compromisos.

Alex Palou Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

"Me encontré tironeado en varias direcciones y rodeado de las personas equivocadas en ese entonces, quienes creo que no tenían en mente mis mejores intereses", dijo.

"Creo que en ese momento recibí un consejo equivocado, o ningún consejo en absoluto. En retrospectiva, si me hubiera comunicado directamente con Zak, quizá las cosas habrían sido diferentes.

"McLaren y Zak me apoyaron de muchas maneras, cumplieron con cada obligación, fueron más allá y entregaron todo lo que habían establecido en sus contratos.

"Nunca fui engañado por McLaren y respeto mucho a su organización. También quiero agradecer a Chip, a mis compañeros de equipo y a todos en Chip Ganassi Racing por su dedicación y apoyo a lo largo de este proceso.

"He aprendido mucho de esta experiencia. Estoy encantado de que este asunto haya quedado resuelto y quiero agradecer a todos los involucrados en alcanzar una conclusión amistosa.

"Ahora mi enfoque está plenamente en seguir adelante, donde dos grandes organizaciones a las que respeto profundamente competirán únicamente en la pista."

Alex Palou, Chip Ganassi Racing Photo by: Penske Entertainment

Palou afirmó que ha sido un "periodo increíblemente desafiante" en el que puso a ambas partes "en una posición difícil" y que es algo de lo que se arrepiente profundamente.

El propietario de CGR, Chip Ganassi, dijo: "No puedo aprobar lo que ocurrió y me alegra que el asunto haya terminado. Con el beneficio de la retrospectiva, espero que Alex haya aprendido que es importante rodearse de buenas personas, algo que ahora hace, para que los acontecimientos de 2023 no se repitan nunca.

"Quiero agradecer a Zak y a McLaren Racing por darnos ahora la oportunidad de dejar este asunto atrás y centrarnos plenamente en la emocionante temporada de IndyCar que tenemos por delante."

Palou iniciará su búsqueda de un cuarto título consecutivo de IndyCar en la apertura de la temporada este fin de semana en St Petersburg.