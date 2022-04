McLaren no ve un tercer coche en el resto de IndyCar 2022

Tanto Taylor Kiel, presidente de la escuadra Arrow McLaren SP, como Zak Brown, director general de McLaren, habían estado considerando la idea de continuar con un tercer coche este año, tras la participación de Juan Pablo Montoya en el Gran Premio de Indy y en las 500 Millas de Indianápolis junto a los pilotos titulares Patricio O'Ward y Felix Rosenqvist.

Sin embargo, Kiel dijo a Motorsport.com que otros compromisos tienen prioridad por lo que este proyecto parece no se dará, al menos en 2022.

"Lo hemos pensado bastante como una forma de prepararnos para 2023", dijo. "Creo que en el futuro siempre nos verás correr con un coche extra en la Indy 500 para apilar las probabilidades a nuestro favor”.

"Pero creo que emprender un tercer coche para sumergirnos en el agua en el campeonato del 2022 para prepararnos para el 2023 no era un modelo con el que nos sintiéramos cómodos. Hemos visto a otras personas hacerlo, y eso es bueno y está bien, pero no es para nosotros. Nuestros coches van a estar a tiempo completo o no van a estar, con la excepción, como digo, de los 500. Así que no creo que vean el coche #6 [que utilizará Montoya en mayo] de nuevo después de Indy. Nunca digas nunca, pero yo diría que es poco probable”.

"Creemos que sería prudente utilizar todo el tiempo que tenemos antes de 2023 para construir un programa que esté listo para salir desde el inicio del próximo año, en lugar de lanzar algo ahora que podría restarle valor a los programas del #5 y #7 de Patricio y Félix.

"También vamos a hacer muchas pruebas con el híbrido de 2,4 litros [ahora previsto para 2024], así que también necesitamos un grupo preparado para ello. Mirando el equipo hoy, tenemos dos coches a tiempo completo, un tercer coche para el mes de mayo, estoy tratando de construir un equipo para correr un tercer coche a tiempo completo el próximo año y necesito un equipo de pruebas que puede ir a ejecutar el programa de pruebas híbridas. Y también hay otros proyectos que tenemos en marcha".

Kiel reconoció que mantener un tercer equipo durante las dos últimas temporadas, incluso cuando se corría con sólo dos coches a tiempo completo, ha dado sus frutos en una época en la que, debido a que la IndyCar cuenta con una parrilla de 26 coches consistente y la IMSA está al borde del boom, muchos rivales se pelean por encontrar buenos miembros de equipo.

Patricio O'Ward, Arrow McLaren SP Chevrolet Photo by: Phillip Abbott / Motorsport Images

"A corto plazo nos ha ayudado, sí, porque nos da flexibilidad", dijo Kiel. "Pero también es importante para el medio y largo plazo, cuando pasemos al tercer coche el año que viene. Estoy pensando en contratar entre 20 y 25 personas más en los próximos seis u ocho meses y estoy un poco preocupado, como todo el mundo".

"Tenemos un montón de vacantes, estamos tratando de ampliar nuestra operación porque tenemos un montón de cosas interesantes en nuestro horizonte de las que no podemos hablar todavía. Veo grandes cosas para este equipo en el futuro.

"Pero la falta de personal cualificado disponible es un verdadero problema ahora mismo. Todos nos estamos robando los unos a los otros dentro del sector, porque todos buscamos gente conocida con experiencia".