Mario Andretti: "La IndyCar en Argentina tiene que ser por puntos"

El calendario de 2024 para la IndyCar Series aún no se ha revelado, pero ha habido rumores sobre una posible carrera internacional no puntuable, para la cual Argentina ha sido el principal foco de atención si la categoría se extiende más allá de Estados Unidos.

"La IndyCar tuvo sus mejores momentos cuando fue televisada o retransmitida en 120 países... allá por principios de los 90", dijo Mario Andretti en exclusiva a Motorsport.com.

"Tuvieron que empezar de nuevo, pero creo que el deporte vive ahora un buen momento, en general. Tienen el producto, tienen los pilotos y los equipos. Son equipos buenos y sólidos. El talento de los pilotos en este momento es probablemente sin precedentes. ¿Y por qué no ampliarlo? Me encantaría ver, no eventos no puntuables, sino eventos de campeonato si se corre fuera de Estados Unidos".

Las conversaciones y el interés por que Argentina reciba un evento de la IndyCar han ido creciendo a lo largo del último año. La idea cobró fuerza después de que Juncos Hollinger Racing realizara exhibiciones en noviembre del año pasado en el Autódromo Termas de Río Hondo en Santiago del Estero y en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez en Buenos Aires. Era la primera vez en 51 años que un coche de la Indy salía a pista en Argentina, cuando Al Unser conquistó la Indy 300 en el Autódromo de Rafaela.

Agustín Canapino, Juncos Hollinger Racing, at Termas de Rio Hondo Photo by: Juncos Entertainment Group

Agustín Canapino estuvo a cargo de conducir el coche en las exhibiciones antes de su temporada de novato en IndyCar con JHR. Además, el piloto de 33 años regresó el mes pasado con gran éxito de público a competir en el Turismo Carretera en Buenos Aires.

"Creo que cualquier carrera que forme parte de la serie, no me importa dónde tenga lugar, debería ser una carrera por puntos", dijo Andretti, ganador de las 500 Millas de Indianápolis en 1969 y campeón de Fórmula 1 en 1978.

"No se trata de 'OK, vamos a Argentina, pero no es una carrera por puntos'. Ya sabes, la Fórmula 1 solía tener eso; Silverstone solía tener una carrera no puntuable. Eso no funciona. Simplemente no tiene ningún significado. Tienes que hacer que tenga sentido para que el esfuerzo de todos sea del 100%. Y a menos que sea por el campeonato, todo el mundo dirá, 'Bueno, creo que tenemos que relajarnos en esa'. Eso no funciona. Entonces no lo hagas. O lo haces bien, entras ahí con los dos pies o te quedas fuera. A eso me refiero".

Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Honda, at Thermal Club Photo by: IndyCar Series

Una novedad que podría afectar a las cosas es el reciente anuncio de la prueba especial no puntuable del 24 de marzo en The Thermal Club, que pagará 1 millón de dólares al ganador. También habrá una prueba abierta y clasificaciones en el circuito de 7 curvas y 3,067 millas los días 22 y 23 de marzo.

"Si vamos a ir a algún sitio, tiene que merecer la pena", dijo Bobby Rahal, ganador de la Indy 500 en 1986 y copropietario de Rahal Letterman Lanigan Racing, a Motorsport.com. "Tiene que valer la pena para los equipos, para la serie. Cuando corríamos en Australia y Japón, particularmente en esos dos, eran eventos muy rentables, muy fuertes financieramente para nosotros en IndyCar".

"Australia fue genial. Brasil fue bueno, pero Brasil, creo que todavía deben dinero a la CART después de todos estos años. No creo que CART exista ya, pero creo que todavía deben. Pero eventos de calidad como Australia, como Japón, eran eventos de puntos. Y sí, si vas a ir por ese camino, no sé por qué no lo harías una carrera por puntos. No sé por qué. Quiero decir, si vas a tener una carrera allí, que sea una carrera por puntos. Haz que signifique algo más que un valor financiero. Creo que eventos como Australia, Japón, Alemania, no estoy seguro de Inglaterra, pero creo que fueron de gran valor para IndyCar como marca".