Marcus Ericsson afronta la temporada 2026 con “una espina clavada”

Marcus Ericsson llega a la temporada 2026 de IndyCar con una motivación extra.

Eso se debe a que el sueco de 35 años está desesperado por volver a ganar.

Aunque pueda parecer que fue hace mucho tiempo debido al dominio de Alex Palou, basta con retroceder a la temporada 2023 para encontrar a Ericsson ganando carreras, luchando por podios y terminando sexto en el campeonato. Curiosamente, Chip Ganassi Racing es el equipo que ha impulsado a Palou, pero también con el que Ericsson consiguió su última victoria en IndyCar (St. Petersburg).

Desde su llegada a Andretti Global en 2024, ha sido un desafío para Ericsson, con apenas un segundo puesto (Detroit 2024) y diez top 10 en 34 carreras.

"Sí, definitivamente siento que tengo una espina clavada de cara a esta temporada", dijo Ericsson, quien suma cuatro victorias en su carrera, incluyendo las 500 Millas de Indianápolis de 2022.

"Sentí que el primer año con Andretti fue prometedor. Simplemente no logramos terminar muchas carreras. Perdimos muchos puntos. Aun así, teníamos buena velocidad. Fue un primer año prometedor."

Esa velocidad le dio confianza para el año pasado, pero aparentemente cada fin de semana algo salía mal. El golpe más duro de todos fue perder el liderato en las 500 Millas de Indianápolis a falta de 13 vueltas —ante Palou— y terminar segundo, solo para que ese resultado fuera anulado tras encontrarse una infracción en la inspección técnica posterior a la carrera.

"Realmente el año pasado debería haber sido mejor", dijo Ericsson. "Simplemente fue en la dirección contraria. Fue una temporada realmente decepcionante.

"Durante el receso he hecho mucha introspección para intentar descubrir cómo puedo volver al nivel en el que sé que puedo estar. He trabajado mucho de mi lado, pero también el equipo. Han trabajado muy duro para tratar de que me sienta más cómodo en el auto y, sí, adaptar el auto más a mi gusto."

Hubo nuevas incorporaciones durante el receso en Andretti Global, destacándose que Will Power dejó atrás 17 años en Team Penske para reemplazar a Colton Herta. El equipo también sumó a otra figura clave procedente de Penske, Ron Ruzewski, quien asume como director del equipo.

También hubo una reorganización de personal para Ericsson, que ahora tiene un nuevo ingeniero de carrera en el muro de boxes: Ron Barhorst.

"Ha sido un comienzo realmente prometedor con él en Sebring y Phoenix", dijo Ericsson, refiriéndose a los test de pretemporada.

"Sentí que dimos algunos pasos importantes para llevar el auto más hacia la ventana en la que quiero que esté. Eso me entusiasma mucho."

Con una competencia extremadamente ajustada, Ericsson, que afronta su octava temporada en IndyCar, apunta a encontrar ese pequeño extra que puede convertir un resultado promedio en algo que lo vuelva a poner en la pelea en la zona de punta del pelotón.

"Hay muchas cosas, como siempre. IndyCar sigue siendo muy ajustada. Ese es el tema; el año pasado no es que fuéramos malos, simplemente nos faltaba un poco. Hoy en día en IndyCar te falta un poco y de repente estás P20. No es que estés décimo o duodécimo. Es un campo tan competitivo que no podés estar apenas fuera con la puesta a punto o con tu manejo. Si lo estás, terminás atrás.

"Creo que todas esas cosas lo hicieron difícil el año pasado. Hemos trabajado duro en el receso para volver y ser fuertes."

Y todo ese trabajo se pondrá en práctica desde el inicio en el escenario de su última victoria, con el Gran Premio de St. Petersburg que abre la temporada este fin de semana.

"Mi mentalidad es que quiero volver al frente del pelotón, luchando regularmente por podios y victorias, peleando adelante en el campeonato", dijo Ericsson.

"Sé que puedo hacerlo. Lo he demostrado muchas veces en el pasado. Ese es mi gran objetivo para el año."