Latifi niega haber firmado ya un contrato para IndyCar

El pasado septiembre, Williams informó a Latifi, que fue subcampeón Fórmula 2 en la temporada 2019, de que esta sería su tercera y última temporada como piloto titular del equipo.

Desde entonces, se ha vinculado al canadiense de 27 años con varias escuderías de la IndyCar, incluido Chip Ganassi Racing, que aún no ha anunciado el sustituto de Jimmie Johnson que acompañará a Scott Dixon, Alex Palou y Marcus Ericsson.

Pero durante la semana del GP de Estados Unidos, Latifi negó que haya decidido en qué categoría correrá el próximo año, y mucho menos para qué equipo lo hará.

"Sinceramente, todavía no me he comprometido con nada, no he firmado nada, todavía no he avanzado en tener noticias concretas que comunicar", dijo. "He visto en los últimos días la noticia de que ya he firmado un contrato para correr en la IndyCar, lo cual me hizo un poco de gracia".

"Pero he hablado con algunos equipos diferentes en distintas categorías y todavía no me he dicho a mí mismo, 'OK, será esto o nada'. Así que todavía hay muchas cosas que están en el aire".

"En cierto modo es un poco... 'molesto' no es la palabra, pero obviamente casi toda mi atención sigue estando en terminar el resto del año con la mejor nota posible y cerrar este capítulo con Williams de manera positiva".

"Obviamente, muchas otras categorías han terminado ya hace bastante tiempo y las cosas se mueven rápido en el automovilismo y este es un momento en el que todo el mundo quiere tener sus pilotos y alineaciones resueltas lo antes posible. En realidad, no ha pasado tanto tiempo desde que me enteré de que saldría del equipo. Fue justo antes de Singapur".

"Así que sí, todavía hay algunas negociaciones en curso, pero nada listo para anunciar".

Nicholas Latifi, Williams Racing Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Latifi dijo que no tenía ninguna preferencia con respecto a la categoría en la que correrá en 2023, y añadió: "Estoy mirando no sólo monoplazas, sino también las carreras de resistencia. No estoy aún en el punto de pensar 'quiero hacer este o este campeonato al 100%".

"Se trata sólo de escuchar y tratar de entender cuál es la situación de los equipos y los campeonatos, lo que podría ser para mí y mi vida también para el futuro. Tengo que tomar una decisión por mí mismo y luego limitarme a eso".

Sin embargo, admitió que después de correr con coches "difíciles" durante tres años en Williams, el hecho de que la IndyCar compita con chasis Dallara unificados es uno de los mayores atractivos de las carreras de monoplazas en Estados Unidos.

"Sí, es sin duda uno de los atractivos del campeonato", aceptó. "Obviamente, en las carreras con igualad de chasis, todo el mundo tiene más igualdad de oportunidades. Es algo que sin duda he echado de menos en los últimos años. De vez en cuando estamos en una posición en la que somos un poco más competitivos en una carrera y podemos tener algunas batallas en la pista, pero obviamente no estamos haciendo eso en todas las carreras, la mayoría de las veces no es así".

"Así que eso está claro que es lo que he echado de menos, y sí, sin duda estaría deseando volver a eso si me uniera a una categoría en la que hubiera más igualdad".

Cuando se le preguntó si se veía forzado a decidir su futuro antes de lo que le gustaría, y si prefería esperar hasta después del final de la temporada de F1 en Abu Dhabi, Latifi respondió: "Si dependiera de mí, entonces sí, pero obviamente, siendo realistas, no puede ser así. Incluso en la Fórmula 1, la mayoría de los equipos no esperan hasta la última carrera...".

"Sí, así es el automovilismo, y se puede entender la necesidad de los equipos y pilotos de tener su futuro resuelto cuanto antes; siempre es mejor estar en esa posición".

