VIDEO: Kirkwood y Rasmussen chocan en la práctica de IndyCar en Milwaukee

La práctica inicial para la doble cita de la IndyCar Series de este fin de semana en The Milwaukee Mile terminó con fuertes daños para dos pilotos después de que el aspirante al campeonato Kyle Kirkwood y el ganador del año pasado en Milwaukee, Christian Rasmussen, chocaran al final de la sesión.

La colisión ocurrió durante los últimos 30 minutos de la única práctica de 90 minutos del fin de semana. Kirkwood adelantó por el interior a Rasmussen al salir de la curva 2, pero ambos se tocaron al entrar en la curva 3. El contacto hizo que el #27 Andretti Global Honda de Kirkwood hiciera un trompo hacia Rasmussen, lanzando ambos coches contra el muro exterior. El #21 ECR Chevrolet de Rasmussen se elevó ligeramente cuando su neumático delantero derecho trepó por el pontón izquierdo de Kirkwood y rozó la parte trasera del aeroscreen.

Kirkwood, natural de Florida de 27 años, llega al fin de semana segundo en la clasificación del campeonato, a 91 puntos del líder Alex Palou con tres carreras restantes. Recién salido de una victoria el fin de semana pasado en Washington, D.C., Kirkwood rodaba quinto en la general en el momento del incidente.

"No lo voy a echar a los leones"

“En realidad no pretendía ser agresivo,” dijo Kirkwood. “Sí, quiero decir, simplemente estaba empezando a rodar en ritmo de carrera. El coche iba súper rápido. Simplemente no lo sé. Empezó a girar muy pronto y no sé si su spotter no le dijo que yo seguía ahí por el interior o si esperaba que yo girara hacia abajo pronto o qué. Pero simplemente empezó a girar demasiado pronto. Es una pena. No es la forma en que quieres terminar una práctica.

“Sinceramente, quiero investigarlo más para entenderlo realmente, pero desde mi punto de vista, él giró pronto, no esperaba que yo estuviera siguiendo una trazada bastante normal hacia allí. Simplemente intentó girar y esperar que yo fuera más cerrado o algo así. Así que, circunstancias desafortunadas.”

Cuando Fox Sports le preguntó si se intercambiaron palabras entre ambos durante el viaje compartido de vuelta al IndyCar Medical Center, Kirkwood se negó a dar detalles: “No lo voy a echar a los leones de esa manera.”

Rasmussen, de 26 años, rodaba séptimo cuando ocurrió el accidente. El escenario guarda grandes recuerdos para Rasmussen, quien logró en el óvalo de 1 milla el año pasado su única victoria hasta la fecha en IndyCar.

“A mí me pareció que él simplemente nunca llegó a girar,” dijo Rasmussen. “Yo estaba por fuera y no sentí que girara pronto, pero creo que su neumático trasero probablemente tocó el mío. Lo estoy viendo ahora. Sí, no lo sé. No sentí que pudiera haber estado mucho más arriba de lo que estaba. No sé, necesito verlo un poco más. Es un poco raro porque a mí me pareció que él simplemente nunca giró de verdad. Pero es realmente, realmente desafortunado porque creo que teníamos un coche de carrera realmente rápido y obviamente no es como queremos terminar nuestra (sesión).”

El impacto dejó daños importantes en la máquina de Rasmussen, obligando al equipo Ed Carpenter Racing a descargar un coche de reserva cerca del final de la sesión.

Cuando ondeó la bandera a cuadros, Josef Newgarden, de Team Penske, lideró la sesión con una velocidad máxima de 159.430 mph. A pesar de terminar su sesión contra el muro, el ritmo anterior de Kirkwood lo mantuvo octavo en las hojas de tiempos finales, mientras que Rasmussen cayó al 13.º puesto.