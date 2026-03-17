Kyle Kirkwood y Alex Palou se han encontrado en varias batallas a lo largo de las últimas temporadas, siendo el inaugural Gran Premio de Arlington el episodio más reciente de su naciente rivalidad.

Sin embargo, este último tuvo algo diferente.

A diferencia del año pasado en las calles de Long Beach, cuando Kirkwood resistió al español para ganar, esta vez necesitó recortar una brecha considerable y adelantar a Palou, algo poco habitual desde que el español se unió a Chip Ganassi Racing en 2021.

Kirkwood ya tenía una tarea cuesta arriba para comenzar el día después de un lapsus mental en la clasificación que lo dejó largando séptimo, pero esto se agravó cuando su equipo cometió errores repetidos en cada una de sus tres paradas en boxes durante la carrera. Aun así, no se desanimó y mostró un ritmo implacable con el Andretti Global Honda #27 para sobreponerse a esos fallos y a una desventaja de siete segundos, lanzando un ataque tardío sobre Palou en la curva 14 a falta de 16 vueltas. Construyó una ventaja de cinco segundos antes de un par de banderas amarillas en el final —incluida una en la relargada de la última vuelta— que retrasaron ligeramente su camino hacia la victoria.

"Es una muestra de lo buenos que somos en circuitos urbanos", dijo Kirkwood, de 27 años.

"Podemos hacer esto en varios circuitos urbanos. Es increíble ver que también podemos hacerlo en otro más. Estamos sumando circuitos urbanos a nuestro calendario.

"Gran parte se debe a este tipo (señalando a Dan Towriss, CEO de TWG Motorsports e importante inversor/propietario de Andretti Global), a los ingenieros y al grupo que ha logrado reunir para darnos este rendimiento. No soy solo yo manejando uno de estos coches. Todo el trabajo que se hace para estos circuitos urbanos es la razón por la que tenemos el rendimiento que tenemos. Es el motivo por el que logramos la pole, terminamos 1, 3 (Will Power) y 4 (Marcus Ericsson). Palou siempre está ahí."

Se trata de la sexta victoria en la carrera de Kirkwood, y además le da a Ron Ruzeweski su primer triunfo como director de equipo. Asimismo, la victoria impulsó a Kirkwood al liderazgo del campeonato por primera vez en su carrera. Tiene una ventaja de 26 puntos sobre Palou (126-100).

Kyle Kirkwood, Andretti Global w/ Curb-Agajanian Photo by: Penske Entertainment

Consultado por Motorsport.com sobre si se siente como la mayor amenaza para Palou esta temporada, Kirkwood se mostró confiado pero también prudente en su respuesta.

"Eso espero", dijo Kirkwood. "Llevamos tres carreras. No quiero enfocarme demasiado en el campeonato. Quiero concentrarme en la próxima carrera que tenemos por delante y maximizar nuestro rendimiento.

"Por supuesto, somos buenos en circuitos urbanos. Ahora hemos entendido los óvalos cortos. Vamos a un circuito mixto en la próxima. Ahí es donde tenemos que rendir.

"Hay mucho trabajo por hacer. Queremos ser la mayor amenaza. Todos los pilotos quieren eso. Actualmente somos la mayor amenaza para él y para el resto de la parrilla. Pero tenemos que mantenerlo porque todavía quedan muchas carreras."

Fotos de la IndyCar en Arlington - Carrera