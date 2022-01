Kanaan estará en Indy 500 con un coche de Ganassi

Ganassi volverá a tener cuatro coches a tiempo completo en 2022 en IndyCar, pero como Jimmie Johnson eligió disputar toda la temporada incluyendo los óvalos, Kanaan ha visto su calendario reducido a sólo las 500 de Indianápolis.

"Estoy muy contento de volver", dijo el ganador de Indy 500 en 2013 y campeón de la IndyCar Series en 2004. "Obviamente, con mi compañero Jimmie haciendo una temporada completa, mucha gente se hacía preguntas, pero nunca hubo dudas de que finalmente íbamos a correr juntos".

"Algunos no se dieron cuenta de que compartimos coche el año pasado, pero en realidad nunca corrí con Jimmie. Este año tenemos la oportunidad. Éramos compañeros de equipo pero realmente no porque cuando yo estaba en el coche él no lo estaba y viceversa. Estoy muy emocionado por eso".

"Creo que es genial para las 500. Creo que es genial para Jimmie. Cuando tiró su sombrero de novato al final del año, le dije: 'Es demasiado pronto, amigo mío: ¡todavía vas a ser un novato cuando llegues a las 500!', lo cual es bastante genial".

"Creo que en el equipo tiene mucho apoyo, entre yo, (Scott) Dixon y Dario (Franchitti). Creo que estará bien".

Tony Kanaan, Chip Ganassi Racing Honda Photo by: Phillip Abbott / Motorsport Images

Kanaan volverá a tener el patrocinio de American Legion, una organización de veteranos de guerra estadounidenses. El brasileño ya tuvo su apoyo en Indy 500 el año pasado y dijo que se sentía honrado de representarlos de nuevo.

"El año pasado fue una gran experiencia", dijo. "Quiero decir, sabía lo grande que era el fin de semana del Día de los Caídos, y para ser honesto, solo descubrí lo grande que era el fin de semana del Día de los Caídos gracias a las 500. Como niño y como no estadounidense, para mí no era más que otro día festivo y de agradecimiento, pero gracias a las 500 fui plenamente consciente de ello".

"Luego, el año pasado, con la Legión, me enteré de lo mucho que hacen por los veteranos y cuantas personas que luchan por nuestro país, lo que me hizo que la festividad pasara a un nivel totalmente diferente para mí. Estoy orgulloso de tenerlos nuevamente".

Kanaan dijo que por ahora su participación en la IndyCar es "sólo en las 500. Jimmie está tomando el relevo, obviamente, para hacer el resto de los óvalos".

"(Pero) tengo una agenda bastante ocupada. Voy a hacer 10 carreras de stock car en Brasil, seis carreras de SRX con Tony Stewart durante el verano, y tres carreras de la Copa Porsche, carreras de resistencia. Más carreras de las que he hecho en los últimos 21 años. Obviamente tenemos 17 en el calendario de la IndyCar. Nunca he tenido mucho tiempo para hacer otra cosa. Así que estaré bastante ocupado".

Kanaan también reveló que no considerará la 106° carrera de la Indy 500 de este año como su final en el deporte.

"¿Tengo alguna cosa preparada para el año que viene? No. ¿Todavía quiero hacerlo? Al cien por cien. ¿Creo que puedo hacerlo? Al cien por cien. Mira lo que le pasó a Helio (Castroneves). Mi pregunta sería qué pasa si vamos y ganamos por segunda vez; ¿volvemos o no? En realidad no voy a anunciar nada porque no lo sé".

"Puedo decirte que mis intenciones son que (las 500 de este año) no serán las últimas. El año que viene será mi 25° año en la IndyCar, y creo que sería genial si pudiera hacerlo".