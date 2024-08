Juncos: la salida de Canapino, el futuro del equipo, la IndyCar en Argentina y más

Después de días –o más bien semanas- particularmente movidas para su ya habitualmente ocupada agenda como dueño de equipo en la IndyCar, Ricardo Juncos se encuentra en Madison, Illinois -a tres horas y media de Indianápolis- para la ronda de este fin de semana en el circuito de World Wide Technology Raceway.

Desde allí, el argentino atendió a Motorsport.com para analizar los recientes acontecimientos que llevaron a terminar el vínculo de Juncos Hollinger Racing con Agustín Canapino, por qué no cierra las puertas para un retorno y la posibilidad de volver a contar con otro piloto de su país en sus filas.

Además, en medio de comentarios sobre posibles cambios en la propiedad del equipo, Juncos compartió su visión para el futuro de la organización, el estado de situación del proyecto de la IndyCar en la Argentina y por qué quiere mantener a Romain Grosjean para 2025.

¿Todo este año y medio con Agustín Canapino fue más intenso para vos en comparación con tus otros años como dueño de equipo?

"No, yo creo que no. Hemos tenido momentos, en estos 22 años de historia, que han sido muy bravos. De hecho por el año 2009 me acuerdo que tuvimos situaciones muy, muy difíciles de pasar. Después tuvimos el Covid, que nos recontra complicó, eso fue también tremendo porque veníamos de hacer cuatro categorías en 2019.

O sea que siempre tuvimos momentos en la historia que fueron muy bravos. Esto (por la salida de Canapino) quizás mediáticamente sí, sobre todo para la Argentina fue bravo por lo que significa Agustín como ídolo, como piloto y como profesional. Creo que de la misma manera que hicimos algo histórico y algo gigantesco, entonces genera mucha molestia o desazón, que es normal y es entendible.

Sos una persona extremadamente exigente. ¿Hay algo que te reproches de todo este último tiempo o de cómo fue el desenlace así, a mitad de temporada, de esta etapa de Agustín en el equipo?

No, yo creo que no. Mi forma de ser, extremadamente exigente, arranca por mí mismo antes que nada. Y claro, uno pretende lo mismo de todos, más allá que todos somos seres humanos, todos somos diferentes, con virtudes y defectos, que es normal. Yo trato de ir aprendiendo y como dueño de equipo también es un gran aprendizaje el que estoy pasando, estoy procesando y voy a seguir evolucionando también como dueño de equipo. Creo que es parte también de esto.

Entonces, no es que tenga algo que reprocharme. Creo que la ilusión fue muy grande, por eso la desazón también es grande, en igualdad de proporción. Si hubiéramos hecho algo muy simple, la desazón hubiera sido mucho menor. Entonces también está el hecho de que sea una gran desazón ahora no haber podido terminar como queríamos o conseguido los resultados que no se nos dieron, producto de que la ilusión y donde estábamos compitiendo en el primer nivel mundial y la ilusión era muy grande. Es consecuencia de eso también. En ese sentido, me quedo muy tranquilo, no me arrepiento de nada. Si, obviamente en líneas generales uno permanentemente busca cómo mejorar y fue un año de mucho aprendizaje, sobre todo el tema de las redes, la parte de los medios, todo eso que también es nuevo. Y es muy diferente también cómo se vive en Argentina, cómo funcionan los medios allá con respecto acá. Hace 22 años me fui de la Argentina, cuando allá no tenía nada, y no tengo ni idea. En ese sentido, son muchas cosas. Por eso te digo, creo que es todo un aprendizaje que a medida que va pasando el tiempo y van pasando situaciones, uno va a ir mejorando seguramente.

Agustin Canapino, Juncos Hollinger Racing Photo by: Action Sports Photography

Respecto a los resultados, tanto vos, o el equipo en su conjunto, porque hoy en día Juncos Racing no es solamente tuyo, ¿esperaban otro tipo de resultados este año por parte de Agustín, o lo que hizo era suficiente?

Como equipo nosotros siempre queremos lo mejor. De hecho, a fines de 2022, con un solo auto, clasificamos segundos con Callum Ilott, creo que a 19 milésimas de Will Power. Así terminamos nosotros nuestro primer año en Indycar. Imagínate que eso puso la vara un poco alta, ¿no?

Después en 2023 fue todo un desafío pasar de uno a dos autos, duplicar o más el equipo en personal. Eso trae paralelamente un montón de complejidades que se vieron el año pasado. Sobre todo en la parte del equipo, las paradas en los pits, las estrategias, y todo eso se fue corrigiendo y este año te diría que, en promedio somos -habría que ver la última carrera-, pero en promedio somos el segundo (equipo) Chevrolet más rápido después de Penske, inclusive por arriba de McLaren. Me refiero en velocidad, no el resultado final, obviamente, porque vos podés ser muy rápido y por ahí te quedaste en la última vuelta, entonces el resultado cambia.

Pero mostramos un avance técnico en lo que es la velocidad de los autos que es increíble. En las paradas en los pits, la mayoría de las carreras estamos entre los top 5, con lo cual también se ve la mejoría, que por supuesto hay que seguir mejorando y no somos el mejor equipo, pero bueno, estamos ya en ese sentido en las paradas en pits entre los mejores y eso creo que también es muy bueno.

Parada en pits de Agustín Canapino, Juncos Hollinger Racing Photo by: Action Sports Photography

Siempre hablé de que los resultados no se pueden cuantificar, no se puede decir: 'tengo que salir tercero, primero, quinto'. Siempre vamos a tratar de hacer lo mejor y terminamos 2023 en Laguna Seca con chances de ganar la carrera o pelear por el podio con los dos autos, entonces también arrancamos 2024 con mucha expectativa. Después obviamente tuvimos mala suerte, varias situaciones, es todo un conjunto de situaciones que muchas veces no depende de uno, y bueno, es parte del juego también.

¿Influyó todo el ruido externo tras la carrera de Detroit y la situación de Road America para llegar a este desenlace?

Creo que todo tiene que ver con todo. O sea, creo que en definitiva podés seguir sumando acontecimientos o situaciones que, en definitiva, para decirte un ejemplo, estábamos por cerrar a un sponsor y después de lo que pasó con las redes, no lo cerramos porque el escándalo fue tan grande. En Argentina se armó un revuelo entre periodistas de allá, periodistas de acá. Era fuego cruzado. O sea, eso obviamente no ayuda.

Terminamos apareciendo en el New York Post hablando de ciertos comentarios de ciertos periodistas de Argentina que se mandaban fuego cruzado con los de acá. Bueno, eso obviamente que no ayuda. Ahora, no te puedo decir que sea (por eso) puntualmente, pero todo eso claramente no ayuda. Acá no es común que pasen esas cosas, acá no es todo un poco más frío. Hay pilotos que suben y bajan de otros equipos y los equipos ni siquiera ponen un comunicado. Hay por naturaleza una pasión de los argentinos, una vehemencia, un fervor. Obviamente estamos hablando de Agustín, que es el mejor, uno de los mejores de la historia de la Argentina. Entonces te imaginas que cualquier cosita que pase se magnifica, para bien o para mal. Entendiendo todo eso y, simplemente como análisis, claramente cuando pones en la mesa un montón de puntos eso no suma para nada.

Siempre tuviste presente a la Argentina, incluso antes de la llegada de Canapino al equipo ¿Te gustaría que ahora el público siga a Juncos Racing como equipo argentino que es pese a no estar Agustín?

Yo no hago las cosas por un trofeo, por una recompensa, por un mérito o porque me reconozcan. Yo vivo esto como una forma de vida. El automovilismo para mí es una manera de vivir y lo hice siempre igual. Cuando corríamos en el Sport Prototipo en Argentina o en Corrientes en una categoría zonal, y no me conocía ni el vecino, o ahora. No cambió nada.

Mi pasión es siempre la misma, simplemente que con la evolución del tiempo estamos hoy en la categoría más importante de EE.UU., pero no me preocupa, digamos, si en Argentina se reconoce o no se reconoce, o si me conocen más o menos o se valora más o menos. La verdad es que yo lo hago porque es mi pasión. Creo que en líneas generales uno se debe a eso. Por ejemplo en el fútbol, juegan al fútbol porque les gusta jugar al fútbol. Después, si terminas siendo Messi, el mejor de la historia, bienvenido sea. Y si no, de cualquier manera los chicos le ponen la misma intensidad. Creo que esto es más o menos lo mismo.

Ricardo Juncos Photo by: Action Sports Photography

Por eso también cuando pasan las cosas buenas y te reconocen o te dan un reconocimiento, una distinción, también es muy emocionante porque uno no se lo espera, uno no hace las cosas para recibir eso. Eso es consecuencia de. Así que yo por mi lado voy a seguir como siempre estuve. Como decís vos, antes mismo que venga Agustín en el 2023, te imaginas que nosotros ya éramos muy conocidos e hicimos un montón de cosas, lo de las 24 Horas de Daytona (con Canapino en 2019), lo de la exhibición (de IndyCar en Argentina a finales de 2022), 14 años en la Pro Mazda, por ejemplo, con algunos pilotos argentinos como Julia Ballario, Martín Scuncio, Nico Dapero. O sea, hicimos ya un montón de cosas, también en karting, que involucraron a la Argentina y seguiremos por el mismo camino.

El futuro de Juncos Hollinger Racing

¿Puede tener éxito el equipo en los próximos años en su estado actual o necesitará un tercer inversor -como DeFrancesco o Pedersen- para inyectar más dinero en el equipo y apuntar más arriba en la parrilla?

Sí, digamos, puede ser. En su momento tampoco era yo solo. Cuando vino (Brad) Hollinger, que fue una muy buena opción, la tomamos y lo hicimos. Y me asocié con Brad. Antes de Brad tuvimos cinco, seis o siete oportunidades en los últimos cinco años y no se materializaron. Eso es una constante, no solamente con nosotros, se ve con otros equipos también. Por ejemplo Michael Shank Racing, que primero le vende a Jim Meyer y después a Liberty Media. Son tres accionistas que tiene Michael Shank, por ejemplo. O Rahal tiene dos más que son Letterman y Lanigan. Son alianzas que se van armando. Creo que hoy con el tema del charter (sistema que llegará próximamente a la IndyCar) quizás hay más opciones, que claramente hay algunas de ellas que estamos evaluando.

No quiere decir nada, pero simplemente es analizar. No porque haya intenciones de una parte, el acuerdo tiene que ser beneficioso para todos. Muchas veces eso no ocurre, o muchas veces por ahí la oportunidad es la correcta y uno no está preparado o hay ciertas condiciones que no se dan. Nosotros estamos muy tranquilos con Brad Hollinger. Creo que hoy estamos en un nivel deportivo y técnico -más allá de los resultados que no se nos dieron como pretendíamos o como merecíamos- y mostramos una evolución tremenda este año, tremenda. Y hoy somos considerados, yo me doy cuenta, de los equipos más chicos, por ahí el que genera más interés por este tipo de potenciales inversores o sponsors o pilotos que quieran venir.

Brad Hollinger y Ricardo Juncos Photo by: Action Sports Photography

La IndyCar en general creo que está pasando por un buen momento en cuanto al interés del mundo entero en la categoría. Por lo deportivo, por lo comercial, porque el producto buenísimo, por las 500 Millas de Indianápolis, por todo lo que le podés sumar. Así que en nuestro caso vamos a ir paso a paso. No esperábamos estar como estamos hoy, por ejemplo, cuando hicimos el acuerdo con Brad en 2021. Creo que estamos mejor de lo que imaginábamos, con lo cual no vamos a apurarnos, vamos a seguir paso a paso y claramente lo mejor que nos podría pasar es seguir solos y no tener justamente una tercera pata como vos mencionabas, porque por ahora creo que no es no es el momento.

¿Crees que el equipo necesita una alianza técnica con otro equipo, como han hecho otras organizaciones en la IndyCar?

No, yo siempre fui de la idea de lo contrario: hacer todos nosotros. De hecho nunca tuvimos una alianza técnica. La de McLaren fue comercial y nunca arrancó y terminó antes de arrancar. Porque eso también quiero aclararlo, porque se dijeron muchas cosas y de hecho la carrera que no teníamos supuestamente alianza, terminamos mejor que todos los McLaren en pista, y hemos tenido muy buenos resultados sin ninguna alianza.

La ventaja de hacerlo solo, sin ninguna alianza, es que nosotros tenemos todo el desarrollo en casa. Nosotros cuando tiramos el auto en Toronto y Romain (Grosjean) dice 'el auto era para ganar la carrera', estábamos muy bien. De hecho, Romain clasifica quinto, Agustín fue décimo, y podíamos mejorar. Tenemos ingenieros muy jóvenes y volvimos a errar por muy poquito la presión de neumáticos. Si no, creo que Agustín también pasaba al Top 6. Solo, sin alianza. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesitamos de nadie. Hay otros equipos que tenían alianzas con otros grandes y cuando la alianza se interrumpe o termina, quedaste como empezaste al principio. No tenés ni cómo poner a punto el auto porque no tenés nada, porque las alianzas te dan la puesta a punto y los ingenieros. Cuando esa alianza termina, el equipo queda vacío completamente. Creo que es un riesgo tremendo, y un costo obviamente que nosotros tampoco tenemos para invertir en una alianza. Y como te digo, sin alianza nosotros de cualquier manera estamos hasta mejor que Michael Schank, en mi opinión, en un promedio de velocidad en los últimos tres años, donde ellos tienen una alianza, que creo que termina este año con Andretti.

Entonces no porque tengas la alianza te va a dar un campeonato o ganar carreras. Creo que es mucho más que eso. Y en nuestro caso siempre yo tuve esa idea, que Brad apoya, de ser independientes, desarrollar nuestras propias cosas. Y vos fíjate que todavía no pudimos ni siquiera avanzar en túnel de viento, porque no hicimos nunca túnel de viento. Y tanto en 2022 y 2023 absolutamente cero minuto de simulador en General Motors, fuimos el único equipo que nunca tuvo ni un minuto. Recién en el 2024 pudimos, y así todo clasificamos segundo con Callum Ilott, Agustín se metía cuarto en la clasificación si no hubiéramos tenido el problema de motor. Entonces mostramos algunos flashes técnicos que son realmente increíbles para todo lo que nos falta. Este recién es el comienzo nuestro, así que más que nunca voy a defender el sistema de no alianzas, hacer todo propio. Por ahí vas a tardar más en llegar al tope, pero vas a estar con una estructura sólida, con buenos cimientos para el futuro.

Recién lo mencionabas a Romain Grosjean, y hablando también un poco de darle continuidad al proyecto, ¿imaginas un 2025 con él en el equipo?

Sí, creo que él está muy conforme con el equipo en general, con todo lo que expresa. Nosotros dependemos de los presupuestos. Grosjean creo que es un piloto que aporta mucho, mucha experiencia. Realmente este año ha sido muy bueno para trabajar con él. La verdad que pone la vara por arriba, es sencillo, con mucha personalidad, pone blanco y negro como a mí me gusta. Es muy cariñoso con la gente, sobre todo con los mecánicos. Es como que el equipo no está no está dividido. Más allá que los resultados no salgan a veces, si los mecánicos no saben qué pasó y el resultado no llega, es como que se corta algo. Entonces es muy importante la comunicación y muy importante que que todo el grupo entienda qué pasó: si fue un problema de goma, si fue un problema de motor, si fue un problema de estrategia, si fue que el piloto se equivocó, si fue que el auto no anduvo, realmente o la puesta a punto no estaba.

Creo que él en eso es muy bueno por toda su experiencia y une todas las puntas, es como que el equipo está unido. Yo siempre pienso que los pilotos son como el capitán de un equipo de fútbol, o sea, es importantísimo porque es para el que todos trabajan en definitiva, que es el deportista, el que está arriba del auto. Él es una persona de esas de las que uno aprende mucho. Pero bueno, hoy por hoy no sabemos, no sabemos si vamos a poder continuar con él o no. Él ya tiene ofertas de otros lados, empiezan a mover todo el tema de los pilotos, hay muchos pilotos dando vuelta y hay algunas opciones todavía no muchas, con asientos libres para el año que viene. Ojalá que podamos de alguna manera continuar porque siempre yo creo que los programas a largo plazo son los que mejor van a rendir, en la medida que uno pueda continuar.

"Teníamos todo listo para hacer la carrera en Argentina"

La bandera de Argentina y el coche de Agustín Canapino. Photo by: Action Sports Photography

¿Cuáles son los desafíos que enfrentás al buscar traer una carrera de IndyCar a la Argentina, ahora sin Canapino en el equipo?

Creo que son dos cosas separadas. La carrera en Argentina la estoy trabajando desde 2014, que fue cuando firmé el primer contrato con IndyCar como representante de la categoría (en el país). En su momento tratamos de llevarla a la provincia de San Juan, después la más sólida fue obviamente Termas de Río Hondo con el gobernador Gerardo Zamora, que fue el pionero en todo esto, que realmente hizo todo lo que tenía que hacer: vino a EE.UU. nos juntamos, fuimos, vinimos, hicimos la exhibición y teníamos todo listo para hacer la carrera en Santiago. La situación de Argentina por ahora lo está impidiendo y vamos a seguir avanzando en que la carrera se haga como cualquier evento internacional en la Argentina. Claramente, con un piloto argentino arriba del auto en el momento de la carrera es una cosa y sin, es otra. Y obviamente con Agustín, si es el piloto, también es una cosa u otra.

Pero creo que en definitiva lo de la carrera lo venimos trabajando hace muchísimos años, inclusive antes de que yo llegue a la categoría. Así que imagínate que vamos a seguir intentándolo porque más allá de que un piloto corra o no, la categoría está por arriba del piloto, como evento internacional. Ya corrieron en 1971 (en Rafaela), esta categoría tiene la carrera más antigua de la historia, con las 500 Millas de Indianápolis, los autos más rápidos. O sea todo lo que significa para los americanos esta categoría, y en el contexto de la Argentina, me parece que sería algo muy positivo para todos tenerla en nuestro país. Generar vínculos a través del deporte entre los dos países, me parece algo muy, muy bueno, muy positivo. Y seguiré trabajando para tratar de concretarlo en algún momento y en algún lugar. Ojalá que lo podamos lograr y seguir avanzando en eso.

- ¿Cómo fue la visita con gente de IndyCar al autódromo de Buenos Aires?

Nosotros estuvimos hace ya un mes y medio o dos meses. Básicamente lo que yo ofrezco por las relaciones con IndyCar y con Tony Cotman, que además es de FIA, es un inspector, cuando hay un proyecto como el del autódromo, que van a actualizarlo, a mejorarlo, a hacer todas las obras que van a hacer, está muy bueno poder darles una información desde el lado de la IndyCar y de la FIA, como para que las obras sean en dirección de la categoría, para ser proactivos ante la eventualidad de una carrera el día mañana. Aprovechando que va a haber obras, estaría bueno que se consideren tales cosas de alguna tal manera. Entonces no tenés que hacer cosas que por ahí no te sirvan. No tenés que, por ejemplo, hacer una pared y resulta que tenía que estar medio metro de distancia y servía, y si no, tenés que tirarla y hacerla de vuelta. Para maximizar las obras me parece muy importante poder tener esa información. Y es un poco lo que hicimos cuando fuimos con Tony Cotman. La categoría está muy pendiente de Argentina en líneas generales, no solamente en el deporte, sino en el país, en el gobierno. Ellos están tratando de saber qué pasa. La pista de Buenos Aires es una de las más tradicionales también por toda la historia que tiene a nivel mundial con la Fórmula 1, así que estuvimos ahí y fue un un día y medio de inspección por parte de Tony. Y eso fue todo. No es más que eso. O sea, por un lado y paralelamente, yo sigo trabajando, tratando de ver cómo podemos llevar adelante el evento.

"¿Indy 500 con Canapino en 2025? Todo puede pasar"

Agustin Canapino, Juncos Hollinger Racing Photo by: Action Sports Photography

Volviendo Canapino, si bien aún es muy pronto, ¿es posible pensar en un regreso para él, quizás para para Indy 500 con un tercer auto el año que viene?

Es muy pronto para eso, pero todo puede pasar. Yo siempre digo lo mismo: hace 22 años no tenía nada en Argentina, estaba quebrado. Y mirá donde estamos hoy. En el mundo y en la vida las cosas pasan para bien, para mal. Las oportunidades se muestran y cuando uno menos lo espera.

Claramente lo que Agustín hizo en las 500 Millas, los dos años, mostró velocidad extrema andando solo, mostró un liderazgo técnico que es muy importante para liderar al ingeniero lo que hace falta en el auto para ser rápido a la hora de clasificar como lo hizo este año. Y después en carrera creo que hizo todo bien Agustín. Tuvo el error de la entrada a los pits como lo ha tenido Dixon, o sea, pilotos campeones han cometido el mismo error en algún momento de sus carreras deportivas. Entonces tampoco podemos culparlo de nada. Lamentablemente faltó la suerte, pero Agustín estaba para pelear la carrera. Te imaginas que si nosotros pudiéramos estar en la situación de armar un tercer auto y Agustín estuviera disponible, con ganas de correr, por mi lado vamos para adelante y uno nunca sabe, pero bueno, falta mucho. Creo que hay que ir paso a paso, concentrarse en lo que viene a corto plazo y a partir de ahí ver qué depara el destino.

¿Intentarías con otro argentino en el equipo? Por ejemplo, Nicolás Varrone busca acercarse a la IndyCar.

Obviamente sé quién es, lo conozco por las noticias, sé lo que corre, pero nunca tuve ningún contacto con él, nunca nos han contactado, yo no tengo ni su teléfono, no sé quién es el manager que lo maneja, no tengo ni idea. Por lo menos con nosotros no hablaron. Escuché los rumores, me parece que es un chico que está andando muy bien. Te imaginas que como argentino, encantado de tener un argentino en el equipo.

Creo que, te repito, lo que hicimos con Agustín fue una locura, una jugada tremenda y Agustín tenía todos los récords que lo avalaban históricamente como uno de los mejores de Argentina. Entonces creo que fuimos por el lado lógico. Lo volvería a intentar con Agustín si pudiera o con cualquier otro que también esté la oportunidad. Así que por mi lado sería todo, todo bienvenido y las puertas abiertas para lo que sea.