Josef Newgarden supera a Marcus Ericsson y gana en WWT Raceway

Josef Newgarden prevaleció entre lluvia, banderas rojas y caos para ganar la Bommarito Automotive Group 500.

El nativo de Tennessee resistió una pelea hasta el final contra Marcus Ericsson de Andretti Global, conteniéndolo en las últimas 35 vueltas para ganar por 0.6613 s en el óvalo de 1.25 millas con forma de huevo. Marca la 34.ª victoria de su carrera (novena de todos los tiempos), y una sexta récord en la pista a las afueras de St. Louis.

Ericsson, que lideró 114 de 260 vueltas, logró su mejor resultado de la temporada con el segundo puesto. Christian Rasmussen de ECR avanzó 16 posiciones para terminar tercero.

Juncos Hollinger Racing’s Rinus VeeKay cruzó la meta cuarto, por delante de Scott McLaughlin de Team Penske.

La carrera

Palou, que salía desde la pole, tuvo un comienzo fuerte, con Malukas colocándose detrás.

En las primeras 10 vueltas, fue Caio Collet quien ganó seis posiciones hasta la 14.ª, con Marcus Ericsson igualando la cifra y mejorando del 12.º al sexto. Ericsson entró en el top cinco en la vuelta 20.

Palou fue intocable durante las primeras 30 vueltas, liderando cada una y manteniéndose firme con una ventaja de 1.4 s sobre Malukas, con Newgarden tercero. Sin embargo, Malukas cerró esa brecha en la vuelta 42, pero de repente fue superado por Newgarden y Ericsson para caer al cuarto lugar.

Ericsson superó a Newgarden en la curva 3 en la vuelta 45, con Newgarden cayendo al cuarto puesto mientras Malukas también lo pasaba.

Después de quedar retenido por el rezagado Sting Ray Robb (Juncos Hollinger Racing), Palou perdió el liderato ante Ericsson en la vuelta 47.

Ericsson entró a boxes desde el liderato en la vuelta 51, una vuelta después que Palou. Scott Dixon tomó el liderato de la carrera como resultado.

Una vez completado el ciclo, Ericsson mantenía una sólida ventaja de 0.3 s sobre Newgarden y Palou. Momentos después, sin embargo, Palou y el rezagado Nolan Siegel se tocaron al entrar en la curva 1, enviando a este último al muro de la curva 1 y provocando una bandera amarilla. Dirección de Carrera no tomó medidas contra Palou por el incidente.

Un reinicio en la vuelta 64 vio a Ericsson contener una cerrada pelea de Newgarden, con la pareja haciendo un leve contacto.

A pesar del contacto, Ericsson logró ampliar su ventaja a 0.7 s sobre Newgarden, con Palou a 1.7 s detrás.

Tras 75 vueltas, Ericsson lideraba, seguido por Newgarden, Palou, Malukas y Kirkwood entre los cinco primeros. Dixon era sexto, con el novato Caio Collet séptimo, y Rinus VeeKay octavo.

La ventaja de Ericsson creció a 1 s sobre Newgarden en la vuelta 88, con Palou en un distante tercer lugar a 4.2 s detrás.

Ericsson siguió manteniéndose firmemente al frente por 1.1 s tras 100 vueltas, pero encontró tráfico de rezagados. Newgarden recortó a 0.3 s mientras Ericsson avanzaba entre el tráfico dos vueltas después.

Newgarden se lanzó al pit lane en la vuelta 106, pero sufrió una parada lenta. Veekay y Malukas pararon al mismo tiempo, con el primero saliendo por delante. Ericsson entró a boxes en la vuelta 108, cediendo el liderato a Collet.

Collet se lanzó al pit lane en la vuelta 114, y momentos después ondeó la amarilla luego de que Graham Rahal sufriera un fuerte accidente en la curva 4. Dixon asumió el liderato, pero aún no había parado hasta unos momentos después. Le devolvió el liderato a Ericsson, con Collet segundo y Dixon saliendo tercero.

Durante la amarilla prolongada, Kyffin Simpson terminó detenido en la curva 3 tras quedarse sin combustible. Salió de su Honda #8 de Chip Ganassi Racing disgustado, sacudiendo la cabeza al bajarse.

Primera bandera roja por el clima

Las gotas de lluvia llegaron durante las vueltas bajo amarilla, lo que llevó a una bandera roja en la vuelta 137. Ericsson llevó al pelotón al pit lane como resultado.

Después de una bandera roja de 38 minutos, durante la cual los pilotos salieron brevemente de sus autos, el pelotón volvió a pista y dio vueltas bajo amarilla preparándose para volver al verde.

Algunos pilotos se lanzaron al pit lane en la vuelta 141 con el objetivo de llegar con una parada más, liderados por Dixon, Palou, Scott McLaughlin, Pato O’Ward, Felix Rosenqvist, y Malukas. El equipo de Simpson empujó su auto de regreso por el pit lane y lo repostó, aunque con 20 vueltas perdidas.

Ericsson lideró a Collet en el reinicio de la vuelta 144, con Marcus Armstrong adelantando al líder para recuperar su vuelta.

Newgarden intentó un adelantamiento por fuera a Collet en la vuelta 145, pero no tuvo éxito. Dos vueltas después, sin embargo, Newgarden pasó a Collet para ponerse segundo. Ericsson mantenía una ventaja de 0.7 s.

Ericsson seguía atascado detrás de Armstrong, permitiendo a Newgarden acercarse a 0.3 s en la vuelta 152. Ericsson finalmente pudo pasarlo al final de la vuelta, con Newgarden siguiéndolo en la curva 1.

Con 100 vueltas por disputar, Ericsson mantenía una ventaja de 0.9 s sobre Newgarden, con Collet tercero a 4.4 s. Christian Rasmussen de ECR era quien venía avanzando, y fue impulsado por Will Power para tomar el tercer lugar.

VeeKay pasó a Kirkwood y Power para subir al quinto lugar, y quedó a menos de 1 s de Rasmussen por el cuarto. La ventaja de Ericsson era de 1.5 s sobre Newgarden en la vuelta 171, con Collet a 9 s detrás.

Kirkwood se lanzó al pit lane en la vuelta 172, con VeeKay entrando la vuelta siguiente. Rasmussen y Power bajaron en la vuelta 174. Ericsson entró desde el liderato en la vuelta 178, justo cuando alcanzó al rezagado Robb. Newgarden entró a servicio la vuelta siguiente. Collet entró a boxes en la vuelta 180.

El ciclo dejó a Newgarden por delante de Ericsson, mientras Dixon asumía el liderato de la carrera.

Segunda bandera roja

La amarilla salió en la vuelta 197 debido a las condiciones, con Dixon en cabeza. Palou era segundo, con Newgarden tercero, Ericsson cuarto y Rasmussen quinto.

Una segunda bandera roja apareció en la vuelta 200, con Dixon llevando al pelotón al pit lane.

Tras una interrupción de 14 minutos, se retiró la bandera roja y el pelotón volvió a salir del pit lane. Dixon se vio obligado a entrar al pit lane para un servicio de emergencia en la vuelta siguiente, cediendo el liderato a su compañero de equipo Palou.

Palou llevó al pelotón al pit lane, pero se quedó sin combustible en el pit lane y llegó lentamente a su parada. Mientras tanto, el resto de los autos en la vuelta del líder también pararon, con Newgarden ganando la salida del pit lane, por delante de Rasmussen, Ericsson, VeeKay y Collet.

Newgarden lideró al pelotón en el reinicio con 48 vueltas por disputar, con Rasmussen arrastrado por el ECR rezagado de su compañero de equipo Alexander Rossi que estaba entre él y el líder. Rasmussen alcanzó a Newgarden y se lanzó en la curva 1 con 46 vueltas por disputar, con la pareja casi tocándose mientras tomaba el liderato.

Rasmussen lideraba a Newgarden por 0.4 s, con Ericsson 0.7 s detrás y VeeKay a 1.2 s en una pelea de cuatro pilotos.

Newgarden devolvió la maniobra por dentro a Rasmussen en la curva 3 con 42 vueltas por disputar, pero Rasmussen respondió para recuperar el liderato en la curva 1 de la vuelta siguiente. Newgarden volvió al frente la vuelta siguiente, con Rasmussen incapaz de responder.

Ericsson se metió por dentro de Rasmussen para tomar el segundo puesto al entrar en la curva 3 con 35 vueltas por disputar, y la amarilla volvió a salir cuando humo comenzó a salir del Chevrolet #4 de AJ Foyt Racing de Collet.

La batalla por la victoria

Con 26 vueltas por disputar, Newgarden lideró a Ericsson, Rasmussen, VeeKay y Kirkwood hacia la bandera verde. McLaughlin, con un juego nuevo de neumáticos, venía remontando tras reiniciar noveno, subiendo al sexto una vuelta después. McLaughlin llegó al quinto puesto una vuelta más tarde con un adelantamiento por fuera sobre Kirkwood en la curva 3.

Newgarden siguió liderando con 20 vueltas por disputar, con Ericsson resistiendo a 0.3 s detrás.

VeeKay intentó lanzarse por debajo de Rasmussen para tomar el tercer lugar con 12 vueltas por disputar, pero no tuvo éxito.

La diferencia era de 0.5 s entre Newgarden y Ericsson, con Rasmussen en un distante tercer lugar a 1.7 s detrás.

Ericsson estaba a 0.7 s de Newgarden con cinco vueltas por disputar. La diferencia se mantuvo igual durante las dos vueltas siguientes.

Al final, Newgarden se mantuvo firme por delante de Ericsson, con Rasmussen ocupando el último lugar en el podio.