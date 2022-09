Jimmie Johnson se retira de competir de tiempo completo en 2023

Johnson, que se unió al equipo IndyCar de Chip Ganassi Racing-Honda en 2021, compitió sólo en circuitos de permanentes y callejeros durante esa primera temporada, obteniendo como mejor resultado la 17ª posición en las dos últimas rondas.

Sin embargo, para 2022, pasó a tiempo completo en el coche #48 respaldado por Carvana y, como era de esperar, brilló en los óvalos, obteniendo el sexto puesto en el Texas Motor Speedway. A continuación, se clasificó 12º para las 500 millas de Indianápolis y aunque se estrelló en la carrera a pocas vueltas del final, ganó el título de Novato del Año de la Indy 500.

Los decimosextos puestos en Mid-Ohio y Laguna Seca seguirían siendo sus mejores actuaciones en circuitos permanentes, pero en los óvalos siguió impresionando, con un quinto puesto en el Iowa Speedway como punto culminante.

En las redes sociales esta mañana, la leyenda de 47 años declaró: "No podría haber pedido una experiencia mejor en la IndyCar Series. De cara al futuro, no volveré a la IndyCar a tiempo completo en 2023, pero seguiré buscando nuevas formas de desafiarme a mí mismo y participar en eventos que están en mi lista de deseos”.

El múltiple campeón de NASCAR escribió su temporada como "divertida" con "altos y bajos", y continuó: "He mejorado, pero me he dado cuenta de que el reto es dos o tres veces mayor de lo que pensaba al principio".

"Se trataba de una experiencia, no de resultados, y de las amistades que he construido, las relaciones que he formado. No quiero entrar en otra temporada completa si sé que no puedo darlo todo”.

"Siento que necesito dejar que se asiente el polvo del año. Alguien me aconsejó hace tiempo que no hay que tomar decisiones que cambien la vida en caliente para saber qué quiero hacer."

Johnson declaró que Carvana "quiere apoyarme en lo que quiera hacer", pero confirmó que no competirá a tiempo completo en 2023.

Jimmie Johnson, Chip Ganassi Racing Honda Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images

"No estoy diciendo que esté fuera de un coche de carreras y que no competiré en absoluto. Todavía tengo muchas ganas de competir. Pero desde un punto de vista de tiempo completo y lo que se requiere y la energía, el esfuerzo, el tiempo fuera de casa - todo lo que hace que todos los compromisos necesarios para ser su mejor para una temporada a tiempo completo - simplemente no estoy allí en este momento”.

"Siento que 2022 logré cumplir con varios y me lo pasé tan bien que voy a respirar hondo y a pensar bien en cómo podría ser el 2023. Todavía estoy trabajando en mi lista de carreras en las que competir. Me encantan las carreras de coches deportivos (prototipos), me encantan las carreras de IndyCar, siempre he tenido curiosidad por saber si podría haber un evento único en la NASCAR que pudiera encajar para mí.

"Así que todo eso sigue en juego y realmente espero correr en algún sitio el año que viene. Afortunadamente tengo opciones. Me lo he pasado muy bien en Chip Ganassi Racing y sé que Chip no quiere que me vaya a ningún sitio. Ciertamente, estoy mirando algunas opciones allí. He tenido un apoyo increíble de Carvana y sé que mientras esté al volante de un coche, estoy seguro de que quieren continuar la relación y estarán allí.

"De nuevo, esto no es un adiós. Voy a encontrar nuevos proyectos y seguir buscando nuevas formas de desafiarme a mí mismo."