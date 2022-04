Johnson se permite soñar con dar pelea en Indy 500

Johnson partía en el puesto 18 de la parrilla de 27 coches para la carrera del domingo en Texas Motor Speedway, un escenario en el que consiguió siete victorias durante su trayectoria en NASCAR.

El piloto del Chip Ganassi Racing-Honda hizo buenos progresos en la pista, realizando adelantamientos por el exterior y ascendiendo en la clasificación hasta un legítimo quinto puesto, antes de que problemas de combustible debidos a una telemetría defectuosa lo llevaran a levantar el ritmo en el último par de vueltas. Sin embargo, Johnson sólo perdió un puesto como consecuencia de esto ante Scott Dixon, su compañero de equipo.

Cuando se le preguntó si ahora era válido considerarlo un potencial ganador en Indy 500, Johnson respondió: "Me parece una afirmación fuerte, sin duda. Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no?"

"Las 500 son una carrera especial. Hemos visto ganar a los favoritos. Hemos visto la carrera ganada por la estrategia, ganadores primerizos, una variedad de cosas diferentes que han tenido lugar. Helio (Castroneves) es más viejo que yo, (cuatro meses) ¡y ganó el año pasado! Realmente, todo es posible".

"Si hubiera tenido una mala carrera hoy o no sintiera el coche, no tuviera la sensación del coche, pensaría que la colina que hay que subir durante el mes de mayo sería mucho más empinada. Aprendiendo lo que he hecho hoy, voy a empezar en un punto mejor".

"Si la carrera era 50 vueltas más larga, creo que habría terminado más adelante. Si hubiese salido décimo, tal y como estaba la pista, mi resultado habría sido mejor que sexto".

"¿Por qué no? Vamos a soñar en grande".

Johnson dijo que parte de su confianza de cara a las 500 venía de conocer la calidad de los coches de Chip Ganassi Racing.

"Creo que hoy se ha demostrado de lo que es capaz el coche #48", dijo. "Todos sabemos de lo que son capaces los coches de Chip Ganassi. Simplemente no he sido lo suficientemente rápido en los circuitos urbanos y mixtos para poner el coche en esa ventana y obtener resultados. Estar aquí en una pista que conozco, en un entorno que conozco, me permitió aportar y hacer eso para el equipo".

"Me siento muy emocionado, muy animado por las carreras en óvalos que quedan. Sé que voy a tener un gran coche. Veremos cómo va".

Aunque Johnson completó su prueba de novato en óvalos en Texas Motor Speedway el pasado mes de agosto, Ganassi no participó en la prueba de la semana pasada allí junto con el equipo Penske y Ed Carpenter Racing, después de que su fecha programada se retrasara tres días debido al mal tiempo.

Por lo tanto, Johnson no había sentido el efecto del rebufo ni la pérdida de carga aerodinámica en las curvas al seguir a otros coches hasta las sesiones de entrenamientos del sábado, por lo que lo aprendido en este fin de semana le resultó invaluable.

"Poder dar suficientes vueltas en carrera, sentir los neumáticos de principio a fin, las paradas con bandera verde, estar en aire sucio -lo incómodo y traicionero que es. Todos esos pequeños errores y pequeños momentos me dieron una idea del coche y me ayudaron a sentir realmente cómo conducir este coche, cómo crear velocidad".

"En la segunda mitad de la carrera empecé a avanzar en ese stint final, tenía un coche muy competitivo. Me hubiera gustado empezar la carrera un poco más adelante. Creo que podría haber terminado un poco más adelante".

"No sólo he crecido y mejorado, sino que a través de mi crecimiento he podido dar una mejor respuesta al equipo. Eric hizo algunos ajustes increíbles en el coche, realmente lo puso en su ventana para ese último stint. Realmente se notó".