IndyCar

Jack Harvey es nombrado Asesor Especial en Dreyer & Reinbold, se perderá la Indy 500 de 2027

Seis semanas después de comunicar su diagnóstico de cáncer, Harvey confirma que se centrará en su recuperación y en prepararse para la Indy 500 de 2028

Joey Barnes

Publicado: 26 nov 2026, 1:05

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El piloto de IndyCar y reportero de FOX Sports Jack Harvey anunció que dará un paso al costado de la competición en las 500 Millas de Indianápolis de 2027, enfocándose en regresar al cockpit en 2028.

La novedad llega aproximadamente seis semanas después de que el británico revelara por primera vez a mediados de octubre que le habían diagnosticado cáncer, un momento en el que todavía esperaba estar en la parrilla en St. Petersburg y competir en mayo. Aunque se apartará de sus tareas como piloto el próximo año, Harvey seguirá estrechamente vinculado a Dreyer & Reinbold Racing como asesor especial, mientras continúa con su trabajo en las transmisiones junto a sus colegas de FOX.

En un comunicado compartido en redes sociales, Harvey explicó los motivos detrás de su decisión:

"Prepararse para las 500 Millas de Indianápolis requiere dedicación diaria, constancia y un compromiso inquebrantable. Es una responsabilidad que nunca me tomé a la ligera, y tengo el máximo respeto por el Indianapolis Motor Speedway, la carrera en sí, DRR y mis compañeros competidores.

"De cara a 2027, reconozco que no podré dedicarme a preparar la 111ª edición de las 500 Millas de Indianápolis al nivel que espero de mí y que este increíble evento exige. Con eso en mente, tomé la decisión de dar un paso al costado de la competición en 2027 y enfocarme en prepararme para la edición de 2028.

"Aunque no estaré al volante, me entusiasma continuar mi relación con Dreyer & Reinbold Racing en un nuevo rol como asesor especial. Este equipo me ha mostrado un apoyo enorme y ha trabajado incansablemente tanto dentro como fuera de la pista. Espero poder devolver ese mismo compromiso mientras preparan su regreso a la competición de IndyCar a tiempo completo.

"2027 se perfila como un año increíble para nuestro deporte. El impulso es real, y no veo la hora de reunirme con mis colegas de FOX y volver al trabajo".

Dreyer & Reinbold Racing también emitió un comunicado en apoyo a la recuperación de Harvey y dándole la bienvenida a su nuevo rol dentro de la organización:

"Jack ha sido una parte increíble de nuestro equipo y nuestra familia. Su salud y bienestar siempre estarán primero. Esperamos seguir apoyando la recuperación de Jack y volver a verlo al volante. Mientras tanto, nos entusiasma darle la bienvenida a Jack en su nuevo rol como asesor especial, donde su experiencia, perspectiva y pasión por el deporte serán invaluables mientras seguimos construyendo hacia el futuro".

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