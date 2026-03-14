IndyCar Texas: Pato O'Ward arrancará tercero, Ericsson con la pole

Marcus Ericsson realizó un esfuerzo titánico para hacerse con la primera pole de su carrera en la IndyCar Series, en el Gran Premio inaugural de Arlington.

El sueco de 35 años completó una vuelta extraordinaria de 1m34.3562s en el circuito urbano temporal de 14 curvas y 2,73 millas para hacerse con la primera posición. Es la primera pole de Ericsson en 117 carreras disputadas en el principal campeonato norteamericano de monoplazas, y la primera desde 2013, cuando competía en la Fórmula 2 (entonces GP2).

«He esperado lo suficiente, eso te lo puedo asegurar», dijo Ericsson, ganador de las 500 Millas de Indianápolis de 2022.

«Creo que la última pole que conseguí fue en 2013, así que siento que esto es algo enorme para mí precisamente por eso. He sido segundo cuatro veces en la IndyCar y me quedé a dos centésimas de segundo en St. Pete (San Petersburgo). Así que, conseguir por fin la pole significa muchísimo, y creo que, ya sabes, quiero dar las gracias a mi equipo, al pit bull de aquí, al coche 28, al coche de potencia, ya sabes, han hecho un trabajo tremendo. E incluso en esta sesión, en la Q1 estábamos un poco desorientados, pero en la Q2 y la Q3 simplemente mejoramos el coche, y la sensación es increíble».

Marcus Ericsson - Gran Premio Java House de Arlington Foto de: Chris Owens / Penske Entertainment

Esto supuso la introducción de la clasificación de una sola vuelta y un solo coche en la Fast Six, en la que el más lento de los que pasaban de la ronda de 12 salía primero y se iba avanzando hasta el más rápido.

Ericsson fue el primero en salir, equipado con un juego de neumáticos alternativos más blandos en su Honda Andretti Global n.º 28, y marcó el tiempo inicial.

El vigente y cuatro veces campeón de IndyCar, Alex Palou —el último piloto en salir—, quedó en un distante segundo puesto tras marcar una vuelta rápida de 1m34.8180s, 0.4618s por detrás de Ericsson.

Pato O'Ward salió quinto y parecía dispuesto a luchar por la pole, pero no pudo superar una vuelta rápida de 1m34.8453s y se quedó tercero.

El Honda n.º 26 de Andretti Global pilotado por Will Power, que fue el tercer piloto en salir a pista, completó una vuelta limpia para situarse cuarto tras marcar un mejor tiempo de 1m35.0856s.

Una trazada más abierta por el complejo Horseshoe de Felix Rosenqvist no fue suficiente para remontar, y llevó el Honda n.º 60 de Meyer Shank Racing (MSR) a una vuelta de 1m35.1607s, lo que le valió el quinto puesto.

Marcus Armstrong, de MSR, fue el segundo piloto en salir a pista y le costó alcanzar el ritmo suficiente para aspirar al primer puesto, registrando una vuelta de 1m35.6012s. Se situó en sexta posición.

Ronda de los 12

Kyle Kirkwood, Andretti Global con Curb-Agajanian Foto de: Perry Nelson / Lumen vía Getty Images

Con un juego de neumáticos blandos, Palou marcó una vuelta de 1m33.4049s para pasar a la siguiente ronda. Se situó por delante de O’Ward, Rosenqvist, Power, Armstrong y Ericsson.

Kyle Kirkwood marcó el mejor tiempo con un juego de neumáticos primarios, con una vuelta de 1m34.5205s, pero también sufrió un ligero contacto con el muro con su rueda trasera izquierda. Al entrar en boxes para comprobar el alcance del incidente, su equipo Andretti le cambió a los neumáticos más blandos y le volvió a enviar a la pista, donde marcó una vuelta rápida de 1m33.8868s para terminar séptimo y ser el primero en la línea exterior, a 0.0415s de su compañero de equipo.

Christian Rasmussen, de ECR, terminó octavo. David Malukas fue el mejor clasificado del equipo Penske, colocando su Chevrolet n.º 12 en novena posición. El Chevrolet n.º 20 de ECR de Alexander Rossifue décimo.

Josef Newgarden, que tuvo que recurrir a un coche de reserva —el coche con el que ganó el pasado fin de semana en el Phoenix Raceway— tras perforar el chasis en un accidente durante los entrenamientos de esta mañana, luchó por meterse entre los 12 primeros, pero terminó undécimo. Santino Ferrucci, de AJ Foyt Racing, fue duodécimo.

Grupos

Mick Schumacher, Rahal Letterman Lanigan Racing Foto de: Perry Nelson / Lumen vía Getty Images

El primer grupo lo lideró Palou, quien marcó la primera vuelta rápida con un tiempo de 1m33.7398s con un juego de neumáticos alternativos. Por delante de él quedaron Rosenqvist, Rossi, Newgarden, Rasmussen y Ericsson.

Louis Foster, de Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL), fue el primero en salir y terminó séptimo del grupo. Romain Grosjean (Dale Coyne Racing) le siguió de cerca, precedido por los novatos Mick Schumacher (RLL) y Dennis Hauger (Dale Coyne Racing). El dúo de Juncos Hollinger Racing, formado por Rinus VeeKay y Sting Ray Robb, ocupó los últimos puestos del grupo.

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La mayor sorpresa del segundo grupo se produjo a dos minutos del final, cuando Scott McLaughlin rozó el muro interior de la curva 8 y se estrelló contra el muro exterior con la parte delantera izquierda de su Chevrolet n.º 3 del Team Penske. El incidente dejó a los pilotos restantes una vuelta para intentar mejorar su posición.

La vuelta rápida de Kirkwood, de 1m33.9473s —con un juego de neumáticos primarios más duros—, que se marcó antes del accidente de McLaughlin, acabó siendo la más rápida, superando a Malukas, Ferrucci, Armstrong, Power y O’Ward.

Kyffin Simpson, de Chip Ganassi Racing, fue el primero en quedarse fuera. El novato de AJ Foyt Racing, Caio Collet, fue octavo del grupo, por delante de Christian Lundgaard, de Arrow McLaren, y Scott Dixon, de Chip Ganassi Racing. Nolan Siegel (Arrow McLaren) y Graham Rahal (RLL) terminaron 11.º y 12.º, respectivamente, en el segundo grupo.

Marcus Ericsson, Andretti Global Foto de: Michael L. Levitt / Lumen vía Getty Images