IndyCar suspende la carrera del sábado en Milwaukee con O'Ward liderando; se disputará el domingo

El resto de la carrera inaugural del fin de semana de doble cita de IndyCar en The Milwaukee Mile se ha aplazado hasta el domingo debido a la lluvia.

Tras 90 vueltas en la Snap-On Makers and Fixers 250, la carrera se reanudará el domingo a las 9:00 a. m. (hora del Este).

La salida de la carrera del sábado se retrasó aproximadamente una hora debido a la lluvia, pero los pilotos pudieron tomar la salida.

Pato O’Ward, que se clasificó cuarto pero salió desde la pole, ya que los tres primeros —Scott McLaughlin, Alex Palou y David Malukas— recibieron sendas sanciones de nueve puestos en la parrilla por cambios de motor no autorizados. O’Ward lideró las primeras 20 vueltas al volante del Chevrolet Arrow McLaren n.º 5 antes de que Felix Rosenqvist, de Meyer Shank Racing, le adelantara. Sin embargo, tras una ronda de paradas en boxes, el mexicano de 27 años logró recuperar el liderato, que mantuvo hasta la bandera amarilla que se mostró en la vuelta 63 debido a una lluvia ligera.

El pelotón siguió completando vueltas a la espera de que amainara la lluvia, hasta la vuelta 90, cuando se mostró la bandera roja a las 16:20 h (hora del Este). La IndyCar necesitaba completar una vuelta más allá del ecuador de la prueba de 250 vueltas para que la carrera fuera oficial.

Los cinco primeros en el momento de la interrupción eran O’Ward en primera posición, seguido de Rosenqvist, Alexander Rossi (de ECR), Josef Newgarden (del Team Penske) y Christian Lundgaard (de Arrow McLaren) en quinto lugar.

Las labores para secar la pista comenzaron aproximadamente a las 18:30 h (hora del Este), pero finalmente no fueron suficientes para que los coches pudieran volver a la pista.

La segunda carrera del fin de semana doble, también de 250 vueltas, está programada para las 13:00 h (hora del Este) del domingo.