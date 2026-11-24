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IndyCar suma Kansas Speedway al calendario de 2027 en un fin de semana conjunto con NASCAR

Tras una exitosa prueba de neumáticos y aerodinámica, el principal campeonato de monoplazas de Norteamérica tendrá un segundo fin de semana compartido con NASCAR programado para el próximo mayo

Joey Barnes

Publicado: 24 nov 2026, 19:26

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Tras un paréntesis de 17 años, las carreras de monoplazas regresan al corazón de Estados Unidos.

Este martes, la IndyCar anunció su regreso al Kansas Speedway para el sábado 8 de mayo de 2027, uniendo fuerzas con la NASCAR y su socio de transmisión FOX Sports para un gran evento conjunto de automovilismo que dará el banderazo de salida al Mes de Mayo.

La competencia marca la primera aparición de la categoría en el óvalo de 1.5 millas de Kansas City, Kansas, desde 2010. La jornada del 8 de mayo contará con la NTT IndyCar Series compartiendo protagonismo tanto con la NASCAR Cup Series como con la NASCAR FedEx Freight Truck Series.

"No podemos esperar para traer de vuelta a la NTT IndyCar Series al Kansas Speedway y brindar otra increíble oportunidad para exhibir nuestro deporte junto a NASCAR a través de nuestra alianza con FOX Sports", señaló el presidente de IndyCar, J. Douglas Boles. "Kansas tiene una historia de producir algunas de las acciones rueda a rueda más emocionantes de nuestro deporte, y sabemos lo apasionados que son los aficionados por la IndyCar en los óvalos".

"Mientras seguimos construyendo sobre el tremendo impulso de la NTT IndyCar Series, la oportunidad de volver al Kansas Speedway y sumar otro óvalo de alta velocidad a nuestro calendario es emocionante para nuestros aficionados, pilotos, equipos y socios. Será una manera espectacular de arrancar un Mes de Mayo intenso y apasionante".

El presidente del Kansas Speedway, Pat Warren, hizo eco de ese entusiasmo, destacando la variedad única que los aficionados vivirán en la pista.

"Esta es una victoria increíble para los aficionados al automovilismo", afirmó Warren. "Agregar la NTT IndyCar Series a nuestro fin de semana de mayo ofrece una enorme dosis de emoción y valor con tres disciplinas distintas en pista el mismo día. La NTT IndyCar Series tiene una rica historia de carreras aquí en el Kansas Speedway, así que sabemos que habrá acción en cada curva".

Una historia de finales de fotografía

The start of the Road Runner Turbo Indy 300

Photo by: Andy Sallee

La próxima carrera será el undécimo evento de IndyCar celebrado en el Kansas Speedway. La categoría compitió anteriormente en este escenario de manera anual entre 2001 y 2010, comenzando con una victoria inaugural del ganador de las 500 Millas de Indianápolis de 1998, Eddie Cheever Jr., y concluyendo con triunfos consecutivos de Scott Dixon, de Chip Ganassi Racing, en abril de 2009 y mayo de 2010.

Durante su etapa original, el trazado se ganó una reputación por sus márgenes de victoria milimétricos, produciendo dos de los 10 finales más cerrados en la historia de la IndyCar. En 2004, el entonces vigente campeón de la Indy 500, Buddy Rice, superó a su compañero de equipo Vitor Meira por apenas 0.0051 segundos, en aquel momento el segundo final más apretado jamás registrado por la serie. Al año siguiente, el campeón reinante de la categoría, Tony Kanaan, derrotó a Dan Wheldon por solo 0.012 segundos.

Validado en pista

Kansas Speedway

Photo by: Nigel Kinrade / NKP / Motorsport Images

El anuncio del regreso llega apenas unos días después de que la IndyCar realizara una prueba de validación aerodinámica en el óvalo el viernes 20 de noviembre. El mexicano Pato O’Ward, de Arrow McLaren SP, y Will Power, de Andretti Global, completaron un total combinado de 257 vueltas, marcando la primera vez que la generación actual de chasis de IndyCar rueda en estas instalaciones.

"Fue una experiencia realmente buena", comentó O’Ward, ganador de 12 carreras en IndyCar. "Probamos muchos paquetes aerodinámicos diferentes y terminamos en un punto en el que el auto no iba patinando demasiado y donde estábamos dentro de la ventana para hacer algunos cambios de balance y realmente sentir esos ajustes. En general, me recordó a una mezcla entre Texas Motor Speedway y Nashville (Superspeedway), dos grandes pistas para la IndyCar Series. Así que creo que producirá una muy buena carrera y es una gran oportunidad tener otro superóvalo antes de las '500', algo que no teníamos desde hace algunos años. Va a ser un mayo muy ocupado".

Power, bicampeón de la categoría y ganador de la Indy 500 en 2018 al volante del Honda #26 de Andretti Global, se mostró igualmente optimista sobre la vuelta del trazado al calendario.

"Fue muy agradable volver a rodar en el Kansas Speedway. Es un superóvalo conocido por ofrecer carreras fantásticas de la IndyCar Series, y creo que también será una excelente manera de entrar en ritmo para el Mes de Mayo. El test fue un buen adelanto de lo que viene. Ya quiero volver a Kansas y dar una gran carrera".

Actualizaciones de calendario y transmisión

Warm-up lap

Photo by: Penske Entertainment

Con el Kansas Speedway confirmado, el calendario 2027 de la IndyCar se expande a 18 carreras por segundo año consecutivo. También representa el segundo fin de semana conjunto en óvalo con la NASCAR en el calendario 2027, tras el regreso de la serie a Phoenix Raceway el sábado 13 de marzo.

Después de la acción en Kansas, la categoría viajará directamente al Indianapolis Motor Speedway para el Sonsio Grand Prix el sábado 15 de mayo, preparando el escenario para la edición 111 de las 500 Millas de Indianápolis presentadas por Gainbridge el domingo 30 de mayo.

Para dar cabida al viaje a Kansas, la IndyCar modificó las fechas del Open Test anual de la Indy 500. Programadas originalmente para el 4 y 5 de mayo, las pruebas se llevarán a cabo ahora el jueves 29 y viernes 30 de abril. La jornada inaugural estará reservada para los pilotos que deban completar el Programa de Orientación de Novatos y pruebas de actualización, mientras que todos los autos saldrán a pista en el segundo día.

Por tercera temporada consecutiva, todas las carreras del calendario se transmitirán por televisión abierta en Estados Unidos a través de FOX, manteniendo a la IndyCar como la única categoría principal del automovilismo norteamericano con un calendario 100 % en señal abierta. Los horarios oficiales de transmisión y de pruebas se darán a conocer en las próximas semanas.

Actualización del calendario 2027 IndyCar

Ronda Fecha Sede Tipo de pista Televisión 1 Domingo 7 de marzo Calles de St. Petersburg Circuito callejero FOX 2 Sábado 13 de marzo Phoenix Raceway Óvalo FOX 3 Domingo 21 de marzo Calles de Arlington Circuito callejero FOX 4 Domingo 4 de abril Barber Motorsports Park Circuito permanente FOX 5 Domingo 18 de abril Calles de Long Beach Circuito callejero FOX 6 Sábado 8 de mayo Kansas Speedway (Nueva incorporación) Óvalo FOX 7 Sábado 15 de mayo Indianapolis Motor Speedway (Circuito mixto) Circuito permanente FOX 8 Domingo 30 de mayo 111.ª edición de las 500 Millas de Indianápolis Óvalo FOX 9 Domingo 6 de junio Calles de Detroit Circuito callejero FOX 10 Domingo 13 de junio World Wide Technology Raceway Óvalo FOX 11 Domingo 27 de junio Road America Circuito permanente FOX 12 Domingo 4 de julio Mid-Ohio Sports Car Course Circuito permanente FOX 13 Domingo 18 de julio Circuit de Barcelona-Catalunya Circuito permanente FOX 14 Domingo 1 de agosto Portland International Raceway Circuito permanente FOX 15 Domingo 15 de agosto Calles de Markham Circuito callejero FOX 16 Sábado 28 de agosto Milwaukee Mile Carrera 1 Óvalo FOX 17 Domingo 29 de agosto Milwaukee Mile Carrera 2 Óvalo FOX 18 Domingo 5 de septiembre WeatherTech Raceway Laguna Seca Circuito permanente FOX

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