IndyCar publica los índices de audiencia finales de TV de 2026, un 23% más que el año anterior

Felix Rosenqvist ganó la edición de las 500 Millas de Indianápolis con el final más ajustado de la historia, Alex Palou conquistó su quinto título en los últimos seis años, Scott McLaughlin se aseguró la última victoria del año en Laguna Seca y la temporada 2026 de la IndyCar concluyó oficialmente tras 18 carreras.

Las transmisiones de IndyCar en FOX registraron un aumento del 23 % con respecto a 2025 (1,362 millones) y del 57 % frente a las cifras de 2024 (1,073 millones). La categoría también destacó un incremento en la audiencia dentro del grupo demográfico clave de 18 a 49 años.

El promedio fue de 1,681 millones de espectadores por carrera; la 110.ª edición de las 500 Millas de Indianápolis promedió 6,635 millones de espectadores, y el Gran Premio Freedom 250 en Washington D. C. fue otro de los puntos destacados, con una media de 3,282 millones de espectadores, lo que supone un récord para cualquier carrera que no sea las 500 Millas de Indianápolis desde 1995.

Alex Palou, Chip Ganassi Racing Photo by: Chris Graythen / Getty Images

Con el campeonato ya decidido, la última carrera de la temporada en Laguna Seca registró una media de 895.000 espectadores. Sin embargo, nueve de las 18 pruebas superaron el millón de espectadores, algo que no ocurría desde la temporada 2008.

"Ya tenemos las cifras definitivas y confirman lo que ya sabíamos: ha sido una temporada histórica, memorable y de gran proyección para la NTT IndyCar Series", declaró Mark Miles, presidente y director ejecutivo de Penske Entertainment Corp. "Nuestro crecimiento no solo es impresionante, sino que es líder en su categoría y nos sitúa a la vanguardia de toda la industria. Nuestra alianza con FOX Sports ha impulsado nuestro alcance, los estándares de producción y la promoción. Con FOX mantenemos una relación especial, diseñada para llevar este deporte a nuevas cotas".

Incluso la categoría Indy NXT experimentó un aumento en la audiencia, con un incremento del 14 % y una media de 127.000 espectadores para esta serie de formación, en la que Nikita Johnson se alzó con el título de 2026.

Todas estas cifras proceden de Nielsen Media Research.