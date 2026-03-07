Ir al contenido principal

Crónica de carrera
IndyCar Phoenix Raceway

IndyCar Phoenix 2026: Newgarden gana, O'Ward cerca del podio

Newgarden continuó con un fin de semana perfecto para el equipo Penske, alzándose con la bandera a cuadros en una emocionante carrera de IndyCar.

Joey Barnes
Edited:
Josef Newgarden

Josef Newgarden

Foto de: Chris Owens

Josef Newgarden remontó al final y realizó una carrera extraordinaria para ganar la Good Ranchers 250 en el Phoenix Raceway.

El piloto oriundo de Tennessee estaba en décima posición en la última reanudación con neumáticos nuevos en su Chevrolet n.º 2 del equipo Penske, pero remontó posiciones y se puso en cabeza a siete vueltas del final para llevarse la victoria, la número 33 de su carrera en la IndyCar Series. Al final, superó a Kyle Kirkwood, de Andretti Global, por 1,77937 segundos en el trióvalo de 1 milla.

David Malukas, compañero de equipo de Newgarden y que partía desde la pole, fue tercero y se llevó el último puesto del podio. 

Pato O'Ward, de Arrow McLaren, terminó cuarto, por delante de Marcus Armstrong, de Meyer Shank Racing. 

La carrera

Malukas consiguió una sólida ventaja al inicio, con una diferencia de casi 2 segundos sobre su compañero de equipo Newgarden tras solo 10 vueltas. 

Sin embargo, momentos después, se mostró la primera bandera amarilla después de que Dennis Hauger, de Dale Coyne Racing, hiciera un trompo en la curva 2. Afortunadamente, el "pesadilla noruego" evitó chocar contra el muro y siguió conduciendo marcha atrás por la recta antes de girar su Honda n.º 19 en la curva 3 y continuar. 

Aunque Malukas consiguió una salida limpia en la reanudación de la vuelta 19, la tensión se apoderó de los pilotos que le seguían.

Graham Rahal impulsó su Honda n.º 15 de Rahal Letterman Lanigan Racing para adelantar al Honda n.º 10 de Alex Palou, de Chip Ganassi Racing, y colocarse tercero. Poco después, Rinus VeeKay, de Juncos Hollinger Racing, intentó adelantar por fuera a Palou en la curva cerrada, pero los dos chocaron y eso provocó que el cuatro veces campeón de la serie se retirara de la carrera en su 100.ª salida tras solo 22 vueltas.

 

Malukas mantuvo el primer puesto al acercarse al ciclo de paradas en boxes, haciendo su primera parada en la vuelta 73. Sin embargo, al salir de boxes, se vio envuelto en una tensa batalla rueda a rueda con Newgarden, y los compañeros de equipo incluso llegaron a tocarse brevemente antes de que este último acabara adelantando.

Sin embargo, fue O'Ward, que entró en boxes en la vuelta 68, quien terminó por delante gracias a una estrategia de undercut y se colocó en cabeza. 

Rasmussen entró entonces en escena con una fuerte remontada, saltando al segundo puesto y luego al liderato con un adelantamiento por el exterior en la curva cerrada de la vuelta 109. O'Ward entró en boxes 10 vueltas más tarde. 

La segunda bandera amarilla salió en la vuelta 142 después de que el Honda n.º 45 de Louis Foster, del equipo Rahal Letterman Lanigan Racing, rozara el muro. Kirkwood se puso en cabeza cuando Rasmussen entró en boxes, junto con Scott Dixon, del equipo Chip Ganassi Racing. 

Kirkwood tomó la reanudación en vueltas que eran 25 vueltas más antiguas, junto con su compañero de equipo Will Power, que eran 1-2 en la reanudación de la vuelta 155. El dúo de Andretti se mantuvo firme durante varias vueltas hasta que Rasmussen tomó el liderato en la vuelta 191. Tras otra ronda de paradas en boxes, Power encontró el liderato seis vueltas más tarde y se vio envuelto en una lucha con Rasmussen.

Con la lucha en marcha, los dos rodaron mientras Power intentaba mantener a Rasmussen detrás. En la vuelta 206, Power y Rasmussen colisionaron. El Honda n.º 26 de Power, de Andretti Global, se desvió hacia arriba a la salida de la curva 2, pero chocó contra la parte delantera izquierda del Chevrolet n.º 21 de Rasmussen, de ECR. El contacto dejó a Power con un neumático pinchado y a Rasmussen diciendo por radio "algo no va bien", mientras se volvía a sacar la bandera amarilla.

 

A pesar de la preocupación por los daños, Rasmussen se mantuvo en pista, por delante de O'Ward y Kirkwood. 

O'Ward optó por entrar en boxes, junto con Newgarden, mientras que Rasmussen se mantuvo en pista, al igual que Kirkwood. La reanudación se produjo en la vuelta 218, en la que Rasmussen se alejó de Kirkwood, mientras que O'Ward y Newgarden comenzaron a remontar desde la novena y décima posición. 

El avance de O'Ward se vio frenado al entrar en los cinco primeros, pero Newgarden luchó y consiguió situarse entre los tres primeros a 10 vueltas del final. 

Kirkwood superó el maltrecho coche de Rasmussen a ocho vueltas del final, pero perdió el liderato una vuelta más tarde ante el imparable Newgarden. 

A pesar de su admirable lucha, Rasmussen no pudo mantener el ritmo y cayó en la clasificación hasta terminar en 14.ª posición. Mientras tanto, Newgarden consiguió cómodamente su primera victoria de la temporada, con Kirkwood y Malukas acompañándole en el podio.

IndyCar - Phoenix Raceway - Resultados 

Carrera

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Mph Boxes Puntos Retirada
1 United States J. Newgarden Team Penske 2 250

-

134.842 5 78
2 United States K. Kirkwood Andretti Global 27 250

+1.794

1.7937

1.794 134.806 3 73
3 United States D. Malukas Team Penske 12 250

+2.841

2.8412

1.048 134.785 4 56
4 Mexico P. O'Ward Arrow McLaren 5 250

+3.932

3.9318

1.091 134.763 5 63
5 New Zealand M. Armstrong Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian 66 250

+6.482

6.4815

2.550 134.711 3 50
6 United States A. Rossi Ed Carpenter Racing 20 250

+7.291

7.2911

0.810 134.695 6 42
7 New Zealand S. Dixon Chip Ganassi Racing 9 250

+8.165

8.1647

0.874 134.678 4 35
8 New Zealand S. McLaughlin Team Penske 3 250

+9.879

9.8786

1.714 134.643 5 66
9 United States G. Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 15 250

+10.469

10.4690

0.590 134.631 5 34
10 United States K. Simpson Chip Ganassi Racing 8 250

+12.131

12.1306

1.662 134.598 5 35
11 United States S. Ferrucci A.J. Foyt Enterprises 14 250

+16.836

16.8360

4.705 134.503 5 25
12 Sweden F. Rosenqvist Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian 60 250

+17.214

17.2139

0.378 134.495 4 36
13 Denmark C. Lundgaard Arrow McLaren 7 250

+17.658

17.6584

0.445 134.486 5 54
14
C. Rasmussen Ed Carpenter Racing
21 250

+18.286

18.2862

0.628 134.474 5 28
15 Norway D. Hauger Dale Coyne Racing 19 250

+18.974

18.9740

0.688 134.460 4 36
16 Australia W. Power Andretti Global 26 249

1 lap

133.929 4 23
17 Sweden M. Ericsson Andretti Global 28 249

+1 Vuelta

0.9906

0.991 133.909 4 43
18 Germany M. Schumacher Rahal Letterman Lanigan Racing 47 248

1 lap

133.353 3 17
19 Brazil C. Collet A.J. Foyt Enterprises 4 248

1 lap

133.331 3 24
20
N. Siegel Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian
6 247

2 laps

132.809 5 20
21
R. Robb Sting Juncos Hollinger Racing
77 246

3 laps

132.241 4 18
22 Netherlands R. van Kalmthout Juncos Hollinger Racing 76 245

4 laps

131.786 4 30
L. Foster Rahal Letterman Lanigan Racing
45 140

109 laps

135.361 2 24 Colisión
Spain A. Palou Chip Ganassi Racing 10 21

228 laps

116.032 59 Colisión
France R. Grosjean Dale Coyne Racing 18 0

249 laps

0.000 29 Mechanical
Ver los resultados completos

Artículo previo Mick Schumacher se gana elogios tras su gran clasificación en la Indycar en Phoenix
Artículo siguiente Las posiciones del campeonato de la IndyCar 2026 después de Phoenix

