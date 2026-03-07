IndyCar Phoenix 2026: Newgarden gana, O'Ward cerca del podio

Josef Newgarden remontó al final y realizó una carrera extraordinaria para ganar la Good Ranchers 250 en el Phoenix Raceway.

El piloto oriundo de Tennessee estaba en décima posición en la última reanudación con neumáticos nuevos en su Chevrolet n.º 2 del equipo Penske, pero remontó posiciones y se puso en cabeza a siete vueltas del final para llevarse la victoria, la número 33 de su carrera en la IndyCar Series. Al final, superó a Kyle Kirkwood, de Andretti Global, por 1,77937 segundos en el trióvalo de 1 milla.

David Malukas, compañero de equipo de Newgarden y que partía desde la pole, fue tercero y se llevó el último puesto del podio.

Pato O'Ward, de Arrow McLaren, terminó cuarto, por delante de Marcus Armstrong, de Meyer Shank Racing.

La carrera

Malukas consiguió una sólida ventaja al inicio, con una diferencia de casi 2 segundos sobre su compañero de equipo Newgarden tras solo 10 vueltas.

Sin embargo, momentos después, se mostró la primera bandera amarilla después de que Dennis Hauger, de Dale Coyne Racing, hiciera un trompo en la curva 2. Afortunadamente, el "pesadilla noruego" evitó chocar contra el muro y siguió conduciendo marcha atrás por la recta antes de girar su Honda n.º 19 en la curva 3 y continuar.

Aunque Malukas consiguió una salida limpia en la reanudación de la vuelta 19, la tensión se apoderó de los pilotos que le seguían.

Graham Rahal impulsó su Honda n.º 15 de Rahal Letterman Lanigan Racing para adelantar al Honda n.º 10 de Alex Palou, de Chip Ganassi Racing, y colocarse tercero. Poco después, Rinus VeeKay, de Juncos Hollinger Racing, intentó adelantar por fuera a Palou en la curva cerrada, pero los dos chocaron y eso provocó que el cuatro veces campeón de la serie se retirara de la carrera en su 100.ª salida tras solo 22 vueltas.

Malukas mantuvo el primer puesto al acercarse al ciclo de paradas en boxes, haciendo su primera parada en la vuelta 73. Sin embargo, al salir de boxes, se vio envuelto en una tensa batalla rueda a rueda con Newgarden, y los compañeros de equipo incluso llegaron a tocarse brevemente antes de que este último acabara adelantando.

Sin embargo, fue O'Ward, que entró en boxes en la vuelta 68, quien terminó por delante gracias a una estrategia de undercut y se colocó en cabeza.

Rasmussen entró entonces en escena con una fuerte remontada, saltando al segundo puesto y luego al liderato con un adelantamiento por el exterior en la curva cerrada de la vuelta 109. O'Ward entró en boxes 10 vueltas más tarde.

La segunda bandera amarilla salió en la vuelta 142 después de que el Honda n.º 45 de Louis Foster, del equipo Rahal Letterman Lanigan Racing, rozara el muro. Kirkwood se puso en cabeza cuando Rasmussen entró en boxes, junto con Scott Dixon, del equipo Chip Ganassi Racing.

Kirkwood tomó la reanudación en vueltas que eran 25 vueltas más antiguas, junto con su compañero de equipo Will Power, que eran 1-2 en la reanudación de la vuelta 155. El dúo de Andretti se mantuvo firme durante varias vueltas hasta que Rasmussen tomó el liderato en la vuelta 191. Tras otra ronda de paradas en boxes, Power encontró el liderato seis vueltas más tarde y se vio envuelto en una lucha con Rasmussen.

Con la lucha en marcha, los dos rodaron mientras Power intentaba mantener a Rasmussen detrás. En la vuelta 206, Power y Rasmussen colisionaron. El Honda n.º 26 de Power, de Andretti Global, se desvió hacia arriba a la salida de la curva 2, pero chocó contra la parte delantera izquierda del Chevrolet n.º 21 de Rasmussen, de ECR. El contacto dejó a Power con un neumático pinchado y a Rasmussen diciendo por radio "algo no va bien", mientras se volvía a sacar la bandera amarilla.

A pesar de la preocupación por los daños, Rasmussen se mantuvo en pista, por delante de O'Ward y Kirkwood.

O'Ward optó por entrar en boxes, junto con Newgarden, mientras que Rasmussen se mantuvo en pista, al igual que Kirkwood. La reanudación se produjo en la vuelta 218, en la que Rasmussen se alejó de Kirkwood, mientras que O'Ward y Newgarden comenzaron a remontar desde la novena y décima posición.

El avance de O'Ward se vio frenado al entrar en los cinco primeros, pero Newgarden luchó y consiguió situarse entre los tres primeros a 10 vueltas del final.

Kirkwood superó el maltrecho coche de Rasmussen a ocho vueltas del final, pero perdió el liderato una vuelta más tarde ante el imparable Newgarden.

A pesar de su admirable lucha, Rasmussen no pudo mantener el ritmo y cayó en la clasificación hasta terminar en 14.ª posición. Mientras tanto, Newgarden consiguió cómodamente su primera victoria de la temporada, con Kirkwood y Malukas acompañándole en el podio.

