IndyCar Phoenix 2026: Malukas gana la pole, O'Ward en séptimo

David Malukas realizó una carrera impecable y se hizo con la pole para la Good Ranchers 250 en el Phoenix Raceway el sábado.

El piloto de 24 años, natural de Chicago y nuevo miembro del equipo Penskeal volante del Chevrolet n.º 12, recorrió el óvalo triangular de 1,6 km a toda velocidad en dos vueltas, con una media de 175,383 mph, lo que le valió el primer puesto en la clasificación. Es la primera pole de la carrera de Malukas.

Apodado "el rey del óvalo" por el equipo de retransmisión de FOX Sports, su compañero de equipo en Penske, Josef Newgarden, dos veces campeón de las 500 Millas de Indianápolis, no pudo superar a Malukas en la clasificación, logrando una respetable media de 174,548 mph en dos vueltas para salir segundo.

RLL y Schumacher brillan

El Honda n.º 15de Graham Rahal, del equipo Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL), perdió el control al final de su carrera, pero no antes de situarse temporalmente en cabeza tras dos vueltas rápidas con una media de 173,993 mph. Saldrá tercero.

El novato de RLL, Mick Schumacher, fue el primer piloto en salir, completando dos vueltas limpias con una media de 173,667 mph, lo que le valió el cuarto puesto en su debut en óvalos.

Scott McLaughlin, del equipo Penske, terminó quinto tras completar dos vueltas a 173,448 mph.

Alexander Rossi, de ECR, logró registrar una velocidad de 173,389 mph, terminando sexto. La prometedora carrera de Pato O'Ward, de Arrow McLaren, se vio truncada por una segunda vuelta, logrando una velocidad combinada de 173,344 mph y quedando séptimo.

El actual y cuatro veces campeón de la IndyCar Series, Alex Palou, ganador de la semana pasada, solo pudo alcanzar el décimo puesto en su vuelta de clasificación, con una media de 172,980 mph en el Honda n.º 10 de Chip Ganassi Racing.

El seis veces campeón de la serie, Scott Dixon, tuvo dificultades durante su vuelta de clasificación, alcanzando una media de 172,074 mph en dos vueltas y quedando en decimoquinta posición con el Honda n.º 9 de Chip Ganassi Racing.

El Chevrolet n.º 21 de ECR de Christian Rasmussen, que ganó la última carrera en óvalo corto en Milwaukee Mile el año pasado, tuvo dificultades para arrancar y solo logró alcanzar una velocidad de 171,540 mph. Mañana saldrá en la 17.ª posición.

Otro novato, Dennis Hauger, tuvo una actuación menos que brillante tras alcanzar una velocidad de 169,818 mph en dos vueltas con el Honda n.º 19 de Dale Coyne Racing. Saldrá en la 22.ª posición.

Power se estrella contra el muro

Los problemas continuaron para Will Power, que fue el cuarto en salir y estaba en su segunda vuelta cuando la parte trasera de su Honda Andretti Global n.º 26 se desvió y chocó contra el muro de la curva 3. Tendrá que salir desde la 24.ª posición de la parrilla.

"Estoy bien", dijo Power. "Mi rodilla golpeó el salpicadero cuando se levantó, así que me duele bastante, pero no tengo nada roto ni nada".

Felix Rosenqvist, que sufrió un accidente en los entrenamientos iniciales, no se clasificó después de que Meyer Shank Racing no pudiera reparar a tiempo su Honda n.º 60 y saldrá en la 25.ª posición (la última).

Parrilla de salida completa