En menos de dos semanas la vida de Patricio O’Ward cambió. El piloto mexicano quedaba fuera del programa de Red Bull Junior previo a la última fecha de la Súper Fórmula Japonesa, pero como él mismo lo adelantó, grandes noticias llegarían en poco tiempo.

La mañana de este miércoles el originario de Nuevo León fue anunciado como el nuevo piloto de Arrow McLaren SP para la temporada 2020 de IndyCar, en lo que significará su regreso a la serie americana, donde este año tuvo que emigrar tras una primera mitad con el equipo Carlin.

“Esta es una súper oportunidad. Yo siempre lo que he querido hacer es estar en IndyCar o Fórmula 1, porque para mí son las mejores categorías que existen en el mundo”, dijo el mexicano en entrevista a Motorsport.com.

“Me siento feliz de estar con McLaren y con todo el equipo, porque estoy seguro que darán todo para tener buenos resultados”.

Esta no es la primera vez que O’Ward logra un contrato para IndyCar. Ya después de su título 2017 en Indy Lights había conseguido un acuerdo con el equipo Harding, sin embargo, el trato se cayó antes de iniciar la temporada dejándolo con pocas opciones para competir.

Una puerta se abrió con Carlin, quienes lo recibieron desde la carrera en Austin, aunque sin la promesa de lograr toda la temporada por falta de apoyo económico. Al final, la ausencia de patrocinadores, combinado con una oportunidad con Red Bull Racing para emigrar a Europa, obtener la súper licencia para la Fórmula 1, lo llevaron a correr a Asia en la segunda parte del 2019.

Toda esa situación quedará en el pasado, porque a diferencia de su primer acuerdo con Harding, él solo tendrá que preocuparse por conducir y ofrecer resultados.

“Sabes que vienen en serio. Ya hay demasiada gente en el taller, están preparando los coches y ya están encarrillados, y eso que apenas estamos en octubre. Ellos están dando todo para sacar las herramientas y estar adelante. Siempre he confiado en mí mismo, pero este año todos nos están respaldando al 100 por ciento.

“Estoy en una buena posición. El no tener que preocuparme por cuestiones de patrocinio es importante, porque ellos se encargan de todo. Todo esto te da la idea, te da las bases para que puedas enfocarte para lo que estás hecho, que es manejar. De mi parte van a tener todo, porque sé que puedo sacar buenos resultados”.

Respecto a las razones por las cuales salió del programa de Red Bull, dejó en claro que no fue por falta de resultados. En tres carreras dentro de la Súper Fórmula Japonesa, el mexicano consiguió un top 10 en su última aparición.

“Sin duda es una experiencia que recordaré el resto de mi vida. Después de tratar con Helmut Marko le tengo demasiado respeto. A mi me firmaron por una sola cosa y eso es porque ya me habían preparado la súperlicencia, pero cuando comenzamos a tramitar no salió.

"No fue falta de resultados porque él (Helmut) sabe lo difícil que es lo que me puso a hacer, al ultimo destaque y saque las cosas adelante.

"Por ahora estoy enfocado a los retos que tengo en Indycar, pero se que tengo un buen futuro por delante, pero mi experiencia con ellos les tengo demasiado respeto", finalizó.