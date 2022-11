IndyCar avanza con su motor híbrido "único" para 2024

La IndyCar había planeado originalmente que su nueva era de motores comenzara en 2023, pero el pasado mes de marzo anunció que esta introducción se había retrasado hasta 2024, ya que Mahle -fabricante del componente híbrido- se encontraba entre las muchas empresas relacionadas con la industria automotriz en dificultades debido a los problemas de suministro de piezas a nivel mundial.

Sin embargo, Frye dijo al recibir a Motorsport.com en las oficinas de IndyCar en Indianápolis que esto se está resolviendo, tras admitir cierto grado de "pánico".

"Hay un problema de cadena de suministro global para todo, así que hacer algo nuevo ahora ha sido un poco más de un desafío", dijo. "Parece que está mejorando. Es decir, vamos a lanzarlo en 2024, así que tuvimos un poco de pánico porque estará aquí antes de que nos demos cuenta. Pero (ahora) nos sentimos bien sobre dónde estamos con el programa".

"Lo que hemos tratado de hacer es crear un sistema único para la IndyCar. Debido a la diversidad del calendario, hay ciertas cosas, desde el punto de vista de la seguridad, que tal vez otras series pueden hacer con un híbrido que nosotros no podemos. Así que hemos ideado algo que creemos que es bastante único (pero) no lo hemos anunciado realmente".

"Será más ligero que la mayoría, tendrá más potencia que la mayoría y será más seguro que la mayoría. Así que eso es parte de las cosas que tardan un poco, ya que estamos inventando algo que es único y nuevo, lo cual es genial. Esperemos que lo que consigamos sea algo que pueda ser genial en los coches de calle".

"(El proceso) realmente no ha llevado más tiempo (del esperado), simplemente se ha retrasado, debido a todo lo que está pasando en el mundo. 2020 fue sobre la supervivencia - ¿cómo vamos a correr carreras? No se trataba de desarrollar nada. Así que nos costó un poco ponernos al día y volver a funcionar. En 2021 fue mejor, pero todavía no fue normal, y 2022 fue bastante normal. Ahora esperamos que en 2023 volvamos a la normalidad".

Frye afirmó que los detalles del sistema híbrido se anunciarán "probablemente en el primer trimestre del año que viene, porque tenemos que empezar a hacer muchas pruebas, y una vez que empiezas a hacerlas, sale a la luz".

"Tendremos un coche por fabricante, serán los coches de prueba, y dejaremos que los fabricantes elijan qué equipos quieren utilizar. Así que lo llevaremos hasta el cuarto trimestre del año que viene, y entonces tendremos probablemente un sistema por equipo, así que cada equipo tendrá uno para ir a probar. Y entonces, para el primer trimestre de 2024, todos los coches los tendrán".

"Tuvimos una (prueba de dos días con Honda) hace un mes aquí (en Indianápolis), que es la primera vez que tuvimos una prueba en pista con 'un sistema'. Fue un día bastante único. Creamos un producto que hizo algunas cosas realmente buenas, aprendimos mucho. A partir de ese aprendizaje, es posible que haya otra jornada de pruebas con un solo coche de aquí a finales de año. Y luego, en el primer trimestre del año que viene, serán dos fabricantes y adelante".

Dado que la unidad híbrida no dependerá únicamente de la regeneración de energía en las frenadas, la IndyCar confía en que el aumento de potencia pueda desplegarse incluso en los grandes óvalos.

"Sí, esa será nuestra intención", dijo Frye, "lo que lo hace único. Nunca se ha hecho. Ahora mismo, en los circuitos urbanos y mixtos tenemos el push-to-pass, pero nunca lo hemos hecho en un óvalo. Así que eso es parte del proceso de aprendizaje, cómo podría funcionar".

Sin embargo, la serie aún no se ha comprometido con la práctica del WEC de hacer funcionar los coches híbridos sólo con energía eléctrica cuando están en el pitlane.

Dijo Frye: "Eso también se está discutiendo, pero ¿cómo funciona? No estamos seguros. Sería genial, pero ¿es práctico? Por ejemplo, cuando se hace cualquier tipo de desarrollo, se mira el peor escenario posible. Pues bien, al otro lado de la calle (Indianapolis Motor Speedway) es el peor de los casos, porque (1) es un óvalo - nunca se ha hecho - y (2) tiene una calle de boxes enormemente larga. Así que si haces lo que dices, tienes que tener suficiente energía de un extremo a otro para salir".

"Así que hay todo tipo de cosas que estamos pensando sobre lo que puede ser divertido, único, creativo, diferente. Y las ideas son ilimitadas, pero hay que ir a ejecutarlas, hay que hacerlo bien".