IndyCar Laguna Seca: McLaughlin logra la pole ante Palou, Pato O'Ward desde el grupo medio

Scott McLaughlin, de Team Penske, remontó al final para lograr la pole en el Gran Premio de Monterey, final de temporada de IndyCar, en WeatherTech Raceway Laguna Seca.

El neozelandés de 33 años marcó una vuelta de 1m09.1363s en los momentos finales de la clasificación, logrando una vuelta lanzada de 1m09.1363s en el circuito rutero de terreno natural de 11 curvas y 2.238 millas, que superó por 0.0177s al Honda #10 de Chip Ganassi Racing de Alex Palou, recién coronado campeón de la serie por quinta vez. Es la tercera pole de la temporada para McLaughlin.

“Oh, tío, desde que esta cosa salió del tráiler, ha ido sobre raíles”, dijo McLaughlin. “Este DEX Chevy ha sido genial. Muy emocionado por Chevy al conseguir su 250ª pole, pero vamos a intentar convertir esto en una victoria. Sí, muy orgulloso de todos”.

Felix Rosenqvist clasificó tercero en su última carrera para Meyer Shank Racing, con Alexander Rossi logrando su mejor posición de salida en circuito rutero esta temporada con el cuarto puesto en el Chevrolet #20 de ECR.

Fast Six

Alexander Rossi, de ECR, estableció la referencia inicial de 1m10.658s, que se mantuvo hasta que Palou salió y clavó una vuelta lanzada de 1m09.154s cuando quedaba un minuto en la ronda. Rosenqvist iba en camino de desbancar a Palou, pero perdió tiempo en el último segundo en el Zanardi Corkscrew para lograr una vuelta de 1m09.1931s y colocarse temporalmente segundo.

Momentos después, sin embargo, McLaughlin aceleró hasta la vuelta más rápida de la ronda con un 1m09.1363s para destronar a Palou. Rosenqvist intentó mejorar en su última vuelta, pero se mantuvo tercero.

Rossi fue más rápido en la ronda con una vuelta de 1m09.3247s, lo que lo dejó cuarto y a 0.1184s del tiempo de referencia de McLaughlin.

Christian Lundgaard, de Arrow McLaren, que tiene una penalización de seis puestos en la parrilla por un cambio de motor no aprobado de cara al fin de semana, salió con un juego usado de neumáticos alternativos más blandos y terminó quinto. David Malukas, de Team Penske, fue sexto.

Ronda de 12

Palou marcó el ritmo de la ronda con una vuelta de 1m09.149s, que mejoró a McLaughlin por 0.1229s. Tercero fue Malukas, con Lundgaard cuarto y Rossi quinto. Rosenqvist subió hasta la última plaza de avance en sexto, superando por 0.1626s al Honda #27 de Andretti Global de Kyle Kirkwood. Marcus Ericsson siguió a su compañero de Andretti Global para ubicarse octavo. Kyffin Simpson, de Chip Ganassi Racing, fue noveno, con Marcus Armstrong, de Meyer Shank Racing, quedándose con el 10º puesto.

Louis Foster, en el Honda #45 de Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL), terminó 11º, con el rookie de AJ Foyt Racing Caio Collet en 12º.

Grupos

En el primer grupo, Malukas clavó una vuelta rápida de 1m09.4090s y superó a McLaughlin por 0.0046s para quedarse con el primer puesto. Kirkwood fue tercero, seguido por Rossi y Foster. Simpson tomó la última plaza de avance en sexto, superando a Pato O’Ward, de Arrow McLaren, por 0.0090s.

El rookie de RLL Mick Schumacher ocupaba el primer puesto en los dos minutos finales, pero un error admitido por él mismo en el Zanardi Corkscrew provocó una pérdida de tiempo suficiente para caer al octavo lugar. El seis veces campeón de IndyCar Series Scott Dixon no pudo avanzar en su última carrera para Chip Ganassi Racing, ubicándose noveno. Rinus VeeKay, de Juncos Hollinger Racing, fue 10º, por delante de Santino Ferrucci, de AJ Foyt Racing, en 11º, y Romain Grosjean, de Dale Coyne Racing, en 12º.

El segundo grupo fue liderado por Palou, quien logró una notable vuelta lanzada de 1m09.139s. Ericsson fue segundo, seguido por Rosenqvist y Armstrong en cuarto. Collet y Lundgaard hicieron esfuerzos de último suspiro, ya que ambos ocuparon las últimas plazas de avance en quinto y sexto, respectivamente.

Will Power, de Andretti Global, quedó a 0.0575s de la plaza de avance en séptimo. Nolan Siegel, de Arrow McLaren, terminó octavo, a solo 0.0003s de Power. Christian Rasmussen, de ECR, ocupó el noveno puesto, por delante de Josef Newgarden, de Team Penske, Graham Rahal, de RLL, y el rookie de Dale Coyne Racing Dennis Hauger. Sting Ray Robb, de Juncos Hollinger Racing, ocupó el último puesto en 13º.