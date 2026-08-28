IndyCar desmiente la confirmación del alcalde de Barranquilla sobre una carrera en Colombia en 2028

IndyCar echó por tierra las afirmaciones realizadas por el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, quien anunció públicamente que la ciudad colombiana se había asegurado una carrera de IndyCar prevista para abril de 2028.

Durante el lanzamiento de la Travesía Río Magdalena —según informó inicialmente el reconocido medio colombiano Revista Semana—, el alcalde Char proclamó que Barranquilla albergaría una competencia de la categoría a lo largo del Gran Malecón de la ciudad, junto al río. Presentó el posible evento como un hito importante para la región y como un paso hacia la expansión internacional de la categoría.

"La IndyCar ya va a correr con nosotros", declaró Char durante el anuncio. "Va a salir por primera vez de Norteamérica y, en abril de 2028, la IndyCar va a correr aquí, frente al río. Sí, la IndyCar va a correr aquí".

Char destacó la espectacular transformación urbana de la ribera del Magdalena. Lo que alguna vez fue una zona industrial dominada por depósitos y espacios comerciales desconectados entre sí, ahora presenta un frente costero revitalizado que fue presentado como la pieza central de una estrategia más amplia para posicionar a Barranquilla como un destino turístico global y sede de grandes eventos deportivos internacionales.

Sin embargo, el organismo rector de la categoría rápidamente salió al cruce de las declaraciones del alcalde y aclaró que cualquier información sobre un contrato cerrado es completamente prematura.

En una declaración proporcionada a Motorsport.com, IndyCar dejó claro que, si bien se han producido conversaciones exploratorias, la evaluación formal del lugar apenas ha comenzado:

"Con frecuencia recibimos consultas de distintas partes interesadas en hablar sobre la posibilidad de organizar carreras de IndyCar a nivel internacional. Nos hemos reunido con representantes de Barranquilla en Indianápolis, pero todavía no hemos visitado personalmente la ciudad. Si bien la ciudad está interesada en albergar una carrera de IndyCar en 2028, nos encontramos en las primeras etapas del proceso de evaluación de esta y otras posibles oportunidades. Estamos muy lejos de alcanzar un acuerdo y cualquier suposición en contrario es prematura".

Aunque las autoridades de Barranquilla siguen entusiasmadas con la posibilidad de mostrar su renovado frente ribereño ante una audiencia mundial del automovilismo, la contundente respuesta de IndyCar confirma que una fecha en Colombia está lejos de estar garantizada.

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