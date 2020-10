IndyCar reveló su calendario 2021 con la eliminación de Austin

La temporada 2021 de la serie IndyCar recuperará algunas pistas que no estuvieron en el calendario definitivo 2020 luego de que la crisis por la pandemia obligó a varios cambios, incluidos unos de última hora.

La apertura de la temporada del próximo año se realizará el 7 de marzo en el circuito callejero de St Petersburg, Florida, siguiendo con Barber Motorsports y Long Beach el 18 de abril.

Las 500 Millas de Indianápolis se disputarán el 30 de mayo.

Tras el anuncio de ayer de que Texas Motor Speedway recibirá dos carreras en mayo, el anuncio del calendario de este día confirma que el evento ayudará para cubrir el hecho de que otros dos óvalos, Iowa y Richmond, no están en el calendario. Además, el Circuito de las Américas en Texas ha sido eliminado.

Otros cambios notables incluyen la doble cartelera de Detroit que se mueve al segundo fin de semana de junio, así como la visita a Mid-Ohio que pasó hasta el cuarto fin de semana de julio.

Según el anuncio de ayer, IndyCar Series celebrará una segunda fecha en el Indianapolis Motor Speedway a lado de NASCAR para el sábado 14 de agosto.

“Después de la prueba de este año”, dijo Miles, “esperamos tener un Gran Premio de IndyCar durante el fin de semana de Brickyard, e invitar a los fanáticos a ser parte de él".

El campeón de la temporada 2021 será coronado el domingo 19 de septiembre en Laguna Seca.

Calendario 2021 IndyCar

Marzo 7, St. Petersburg streets

Abril 11, Barber Motorsports Park

Abril 18, Long Beach streets

Mayo 1, Texas Motor Speedway

Mayo 2, Texas Motor Speedway

Mayo 15, Indianapolis Motor Speedway road course

Mayo 22-23, Indy 500 calificación

Mayo 30, 105th running of the Indianapolis 500

Junio 12, Belle Isle streets, Detroit

Junio 13, Belle Isle streets, Detroit

Junio 20, Road America

Julio 4, Mid-Ohio SportsCar Course

Julio 11, Toronto streets

Agosto 8, Nashville streets

Agosto 14, Indianapolis Motor Speedway road course

Agosto 21, World Wide Technology Raceway

Septiembre 12, Portland International Raceway

Septiembre 19, WeatherTech Raceway Laguna Seca