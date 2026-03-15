IndyCar Arlington 2026: Pato O'Ward quinto, Kirkwood gana

Kyle Kirkwood protagonizó una carrera espectacular para ganar el Gran Premio inaugural de Arlington

El ritmo implacable del piloto de Florida le ayudó a superar los problemas iniciales de su equipo de boxes, alcanzando y adelantando al actual y cuatro veces campeón de la IndyCar Series, Alex Palou, a 16 vueltas del final, en su camino hacia su primera victoria de la temporada.

Kirkwood, que salió séptimo con el Honda n.º 27 de Andretti Global, superó al Honda n.º 10 de Chip Ganassi Racing pilotado por Palou en una carrera que terminó bajo bandera amarilla en el circuito urbano temporal de 2,73 millas y 14 curvas. Es la sexta victoria de la carrera de Kirkwood. El resultado también le da a Kirkwood el liderato del campeonato por primera vez en su carrera.

Will Power, compañero de equipo de Kirkwood, se hizo con el tercer puesto y se llevó la última plaza del podio.

Marcus Ericsson fue cuarto, lo que le dio a Andretti Global un resultado de 1-3-4. Pato O'Ward, de Arrow McLaren, fue quinto.

Felix Rosenqvist, de Meyer Shank Racing, terminó sexto en pista, pero una penalización tras la carrera por adelantarse en la última reanudación le relega al vigésimo puesto en la clasificación final.

La penalización de última hora sitúa a David Malukas, del Team Penske, en sexta posición; a Christian Lundgaard, de Arrow McLaren, en séptima; al seis veces campeón de la IndyCar Series, Scott Dixon, en octava posición con su Honda n.º 9 de Chip Ganassi Racing, por delante de Alexander Rossi, de ECR, con su Honda n.º 10 de Chip Ganassi Racing, en novena posición, y de Marcus Armstrong, en décima.

Kirkwood, Palou y Power lideraron cada uno 16 de las 70 vueltas, mientras que Ericsson estuvo en cabeza durante 15. Hubo ocho cambios de líder entre cinco pilotos.

La carrera

Ericsson, que partía desde la pole, lideró el pelotón hasta la línea de salida alternativa en la recta trasera; en la vuelta siguiente se produjo un contacto en la parte trasera, ya que Christian Lundgaard hizo un trompo tras chocar con el novato Mick Schumacher. La carrera siguió sin interrupciones, ya que Lundgaard volvió a ponerse en marcha tras caer hasta la 23.ª posición.

Mientras tanto, un pinchazo detectado durante las vueltas de calentamiento obligó a Marcus Armstrong a realizar una parada en boxes retrasada en la vuelta 2, cumpliendo con el requisito de dos vueltas antes de cambiar a otro juego de neumáticos blandos nuevos.

En las primeras cinco vueltas, Ericsson mantuvo su ventaja de 0,6 s sobre Palou, con Power tercero a 1,2 s.

Palou comenzó a recortar distancias y a acechar a Ericsson, acercándose a 0,3 segundos del líder de la carrera mientras se producía una ronda de paradas en boxes para varios pilotos que optaron por una estrategia de tres paradas.

Los cinco primeros tras 10 vueltas eran Ericsson, Palou, Power, O’Ward y Kirkwood.

Ericsson logró abrir una ventaja considerable sobre Palou, ampliándola a 1,6 segundos en la vuelta 12.

Ericsson y Palou entraron en boxes desde la cabeza en la vuelta 16, donde se produjo un error en el neumático delantero derecho por parte del equipo de Ericsson, que quedó por detrás del español. Ambos pilotos cambiaron los neumáticos alternativos desgastados por un juego nuevo del compuesto más blando. Power asumió el liderato de la carrera, con Rosenqvist, que había salido con un juego de neumáticos primarios más duros, en segunda posición.

Rosenqvist se puso en cabeza en la vuelta 19, pero entró en boxes en la siguiente vuelta y cambió a un juego de neumáticos alternativos nuevos. Power recuperó el liderato y entró en boxes en la vuelta 23. Sin embargo, se produjo otro error en la calle de boxes por parte de Andretti Global, ya que Power sufrió un retraso en la salida tras la entrada de Louis Foster, de Rahal Letterman Lanigan.

Momentos después, Newgarden intentó adelantar por el interior a Malukas en la curva 3, pero ambos entraron en contacto. Como resultado, Newgarden hizo un trompo y cayó hasta la 20.ª posición, mientras que Malukas continuó en novena.

Una vez completada la ronda de paradas en boxes, Palou se puso en cabeza, seguido de Ericsson, O’Ward, Kirkwood y Rosenqvist.

Ericsson y Kirkwood entraron en boxes cuando quedaban 27 vueltas, cediendo la segunda y cuarta posición, y ambos cambiaron los neumáticos blandos desgastados por un juego de neumáticos primarios usados. Palou y O’Ward entraron en boxes en la vuelta siguiente y ambos cambiaron a neumáticos duros, lo que aupó a Rosenqvist al liderato.

Rosenqvist mantuvo el liderato hasta que entró en boxes en la vuelta 35 y montó otro juego nuevo de blandos. Power asumió el liderato de la carrera, con una ventaja de 6,5 segundos sobre Palou. Kirkwood logró adelantar a su compañero de equipo Ericsson al entrar en la curva 10 para hacerse con el quinto puesto, pero por detrás de Palou en la estrategia.

Schumacher hizo un trompo en la curva 1 en la vuelta 39 tras un contacto con Newgarden, que salía de boxes. A pesar del incidente, la carrera siguió en verde.

Power, que se arriesgó con una estrategia de dos paradas, mantenía una ventaja de 4 segundos sobre Palou, con Kirkwood a 9,2 segundos a falta de 30 vueltas. Palou redujo la diferencia a menos de 1 segundo tres vueltas más tarde.

Tras un largo tramo con los neumáticos más blandos, Power entró finalmente en boxes desde la cabeza a 25 vueltas del final. Palou se hizo con el liderato, con Kirkwood a 4 segundos. Power salió en quinta posición, por detrás de Ericsson, tercero, y O’Ward, cuarto.

Kirkwood marcó una vuelta de 1m34.6679s en la vuelta 47 —la vuelta más rápida de la carrera hasta ese momento— y redujo la ventaja de Palou a 3,3 segundos. Mientras tanto, Ericsson entró en boxes desde la tercera posición en la vuelta 48.

Palou y Kirkwood se dirigieron al pit lane en la vuelta 49, y ambos se quedaron con los neumáticos primarios más duros. La diferencia entre ambos se redujo a 2 segundos cuando Palou volvió a ponerse en cabeza con Kirkwood a su estela.

A 17 vueltas del final, Kirkwood se encontraba a 0,3 segundos de Palou por el liderato de la carrera.

Kirkwood adelantó a Palou en la curva 14 y se puso en cabeza a 16 vueltas del final.

Tras hacerse con el liderato, Kirkwood no bajó el ritmo y abrió una ventaja de más de 2 segundos sobre Palou en las siguientes cinco vueltas. A falta de 10 vueltas, Kirkwood estableció la vuelta rápida de la carrera con un tiempo de 1m34.4376s.

La primera bandera amarilla se produjo a cuatro vueltas del final, después de que Christian Rasmussen, de ECR, se detuviera en la curva 1, cerca de la salida del pit lane.

La reanudación dio lugar a un duelo a una vuelta, en el que Kirkwood se escapó limpiamente de Palou. La bandera amarilla volvió a aparecer momentos después, cuando Nolan Siegel y Romain Grosjean chocaron y quedaron atascados en la curva 14.

Kirkwood rodó sin problemas hasta hacerse con la victoria, por delante de Palou y Power.