Indy 500 test: jornada del miércoles termina antes por accidentes

Alexander Rossi tuvo un inofensivo trompo al salir del camino de pits para una vuelta de instalación en la sesión de la mañana en la que participaron los 22 veteranos más dos novatos - Romain Grosjean y Jimmie Johnson - que ya habían concluido su programa de orientación a satisfacción de la IndyCar.

La sesión de ocho coches de "novatos y readaptación" se desarrolló sin problemas a primera hora de la tarde. Sin embargo, cuando el cuatro veces ganador de la Indy, Helio Castroneves, aceleró en el carril de calentamiento en el interior de la rampa corta entre las curvas 1 y 2, su Meyer Shank Racing-Honda hizo un trompo. El impulso lo llevó a través de la hierba que separa el carril de calentamiento de la superficie de carrera en la curva 2, a través de la pista y contra el muro exterior, dañando gravemente el lado derecho de su coche.

Trackside Online ha confirmado con Meyer Shank que la máquina destrozada era el coche ganador del año pasado y que no volverá a la pista mañana, ni Castroneves correrá con un coche de repuesto.

Apenas 20 minutos después del incidente del veterano brasileño, el Chevrolet del equipo Penske del ganador de la Indy en 2018 hizo un trompo repentino cuando el coche salía del pitlane. Cruzó parcialmente la franja de césped que divide la salida de boxes de la pista en la curva 1, y la parte trasera del coche sobresalió hacia la línea de carrera. Colton Herta, que iba a toda velocidad por la pista, se adelantó medio carril para evitar golpear al Penske, y esto fue suficiente para que el Andretti Autosport-Honda hiciera un largo derrape que se convirtió en un trompo.

Tras una larga inspección del carril de salida de boxes recientemente sellado, los responsables de la IndyCar decidieron cerrar las actividades del día en pista.

Esto dejó a Scott Dixon, cuatro veces ganador de la Indy, a la cabeza de las tablas de velocidad, con el Chip Ganassi Racing-Honda #9, que dio una vuelta de 227.187 mph para terminar por delante del Ed Carpenter Racing-Chevrolet de Conor Daly.

Aunque el escaso tiempo en pista hizo que las velocidades de vuelta no fueran concluyentes, el equipo Juncos Hollinger Racing pudo estar muy satisfecho de que su novato Callum Ilott fuera el tercero más rápido en el rango de velocidad de 226 mph. El ex as de la Fórmula 2 también había encabezado la sesión de novato.

Santino Ferrucci, al igual que en la sesión de esta mañana, se mostró muy impresionante en su primera carrera con el Chevrolet de Dreyer & Reinbold Racing, marcando el cuarto mejor tiempo, por delante de Marcus Ericsson, de Ganassi, que tuvo que dar un volantazo para evitar las maniobras de Castroneves y Herta.

Su compañero de equipo en la NASCAR, Jimmie Johnson, ha sido muy rápido en los entrenamientos de esta mañana, por lo que su tiempo P25 de esta tarde no representa en absoluto su potencial.

El mexicano Patricio O’Ward finalizó en el top 5 en la primera sesión y para la tarde se ubicó décimo sexto.

La sesión continuará este jueves.