Indy 500: ¿Cuánto dinero recibe el ganador? La bolsa de premios explicada

¿Cómo ha evolucionado la bolsa de premios la Indy 500?

Desde su primera edición en 1911, el cheque que se lleva el ganador ha aumentado si se considera la bolsa de 14 mil 250 dólares que recibió Ray Harroun ese año.

Con el paso del tiempo, se rompieron algunas barreras financieras importantes, especialmente en 1957, cuando Sam Hanks se llevó a casa 103 mil dólares, el famoso "spin-and-win" de Danny Sullivan en 1985 tuvo un valor de 517 mil 662 dólares (arriba) y tuvimos nuestra primera victoria millonaria en 1989, cuando Emerson Fittipaldi se llevó 1 millón mil 604 dólares.

El cheque de la primera victoria de Emmo ese año fue más que la bolsa de premios de todas las carreras desde 1911 hasta 1970. Las ganancias de un piloto dependen en gran medida de las circunstancias del momento, incluida la salud financiera del organismo sancionador, así como los detalles del acuerdo televisivo y la venta de entradas.

El ganador de la carrera recibe alrededor del 20% de la bolsa de premios, que luego se destina en una escala móvil al resto de los 33 coches. Las bonificaciones, como la pole position -por ejemplo, Scott Dixon ganó 100.000 dólares por la pole en 2021- y las vueltas lideradas también afectan en gran medida al resultado de las ganancias de cada coche.

El dinero de los premios lo otorga el Indianapolis Motor Speedway, y el dinero va a parar al coche de cada participante. Los pilotos tienen contratos en los que se establece el porcentaje de las ganancias que se llevan, mientras que el propietario del equipo lo repartirá entre el equipo, además de llevarse su propia tajada.

En 2009, el equipo Penske y Helio Castroneves se llevaron a casa el mayor cheque de la historia de la Indy 500: 3 millones 48 mil 5 dólares. De su ganancia de 2,5 millones de dólares en 2018, Will Power dijo a Motorsport.com sobre sus condiciones personales: "No me llevé el 50%, ¡pero estuve bastante cerca!"

Tal vez el piloto más desafortunado de la historia de la Indy, en términos de ganancias de premios, fue Takuma Sato. Su victoria en la primera Indy 500 sin público de la historia -corrida en agosto de 2020 (debido a la pandemia de Covid-19)- le reportó "sólo" 1,3 millones de dólares. Esto se compara con los 2.458.129 dólares que ganó en 2017 ante un público repleto.

Fue doblemente irritante ya que, antes de que la pandemia obligara a una reevaluación, el nuevo propietario de la IndyCar, Roger Penske, había prometido previamente una bolsa de premios más rica de la historia, de 15 millones de dólares.

Con un aforo del 40 por ciento permitido en 2021, el dinero de los premios volvió a subir.

Como la bolsa de premios de los dos últimos años se vio sesgada por la reducción artificial de las multitudes, aquí está el desglose de 2019 del primero al último:

Y aquí está la lista de los ganadores de todos los tiempos, incluyendo la bolsa de premios y la recompensa del ganador:

In 1989, Emerson Fittipaldi became the first Indy 500 winner to claim over $1m for his efforts.

Photo by: Ron McQueeney - IMS