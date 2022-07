Ilott seguirá con Juncos Hollinger en IndyCar por dos años más

El subcampeón de la Fórmula 2 en 2020 corrió por primera vez con JHR en los tres últimos eventos de la temporada 2021 e impresionó lo suficiente como para que fuera contratado para 2022, cuando el equipo fundado y dirigido por el argentino Ricardo Juncos dio un paso adelante para correr la temporada completa de IndyCar por primera vez.

El británico de 23 años se ha clasificado entre los 12 primeros en todos los circuitos mixtos en lo que va de temporada, y su mejor posición en la parrilla fue en el Gran Premio de Indianápolis, donde salió séptimo. La mejor actuación de Ilott en carrera se produjo en esa misma prueba, donde terminó octavo en condiciones de lluvia.

"Después de ver los resultados que hemos sido capaces de presentar en JHR durante la mayor parte del año y el trabajo que se ha estado llevando a cabo en el fondo por Ricardo y Brad para mejorar para los años siguientes, tenía sentido para continuar con el equipo y seguir construyendo. El potencial que hemos demostrado como equipo de un solo coche sólo puede mejorar a medida que crecemos y ampliamos este programa", dijo Ilott.

"Estoy muy contento de seguir trabajando con todos los miembros del equipo en JHR, hemos creado una gran base juntos esta temporada. El esfuerzo que todos ponen y el ambiente de trabajo que tienen son increíbles. Desde donde empezamos hace un año, hasta donde estamos ahora, estoy seguro de que encontraremos más éxitos juntos."

Ricardo Juncos agregó: "En 2021 me tomé mi tiempo para elegir a nuestro piloto de la NTT IndyCar Series de una lista de cinco pilotos. Incluso cuando Callum no estaba en el radar para la mayoría de los equipos aquí en los Estados Unidos, sabía que era el ajuste perfecto para nuestro equipo. No sólo por su potencial como piloto, sino por su personalidad y su deseo de ganar que se alinea con nuestra filosofía de equipo".

"Hoy, casi un año después, estoy feliz de confirmar la continuidad de Callum en el equipo a largo plazo. Las tres últimas carreras de la temporada 2021 y los grandes resultados que hemos obtenido en lo que va de año, demuestran que acertamos al elegirlo como piloto. Junto con nuestros nuevos miembros de JHR, hemos demostrado mucho en poco tiempo, lo cual es increíble con el calibre de los pilotos y los equipos actualmente en la NTT IndyCar Series".

"Esto es sólo el comienzo de una nueva era en JHR y estoy deseando continuar nuestro trabajo con Callum y los resultados que sabemos que podemos recibir juntos como equipo".

Brad Hollinger, que se asoció con Juncos el año pasado para afrontar el compromiso de hacer toda la temporada de IndyCar, dijo: "Callum es un joven piloto de gran talento que, más allá de sus habilidades de pilotaje y sus conocimientos técnicos, posee el carácter y la pasión necesarios para ser un campeón. Es un estudiante muy rápido, que ha aprendido con una velocidad excepcional a sacar lo mejor del coche".

"Su compenetración con el equipo es excelente y al hablar en público demuestra que también tiene un talento natural para los medios de comunicación. No podríamos estar más contentos de tener a Callum conduciendo y representando a JHR. Es una rara combinación de talento en bruto, inteligencia y madurez".