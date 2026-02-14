Honda "en conversaciones" con Meyer Shank Racing sobre una entrada oficial en 2028

El nuevo acuerdo plurianual que mantiene a Honda y Chevrolet en IndyCar, con el beneficio de que cada uno reciba un charter para 2028, ya ha mostrado desarrollos iniciales.

El presidente de Honda Racing Corporation US, David Salters, fue consultado por Motorsport.com durante una conferencia con medios el jueves sobre si había un equipo específico en mente para apoyar el esfuerzo oficial de un solo auto, a lo que confirmó conversaciones tempranas con Meyer Shank Racing.

"Estamos en conversaciones con Meyer Shank sobre cómo gestionaríamos un auto con ellos", dijo Salters.

Salters también expresó familiaridad con la organización, ya que Honda, bajo la marca Acura, ya respalda un esfuerzo oficial con Meyer Shank Racing en el IMSA WeatherTech SportsCar Championship. En esa serie, MSR alinea el Acura ARX-06 N° 60 en la clase GTP, con un coche hermano, la entrada N° 93, atendido por la mayoría de los representantes de HRC.

"Ya lo hacemos", dijo Salters. "Sabemos qué hacer. Operamos el coche N° 93 y pensaríamos en un modelo similar para IndyCar, realmente. Estamos ahí para construir sobre lo que hemos invertido. Estamos ahí para seguir desarrollando a nuestra gente. Funciona muy bien con MSR.

"Por ahora, así es como imaginaríamos avanzar, y ese es el tipo de conversaciones que estamos teniendo."

El nuevo acuerdo con IndyCar presenta una cláusula particular que otorga tanto a Chevrolet como a Honda la oportunidad de alinear una entrada oficial con el nuevo auto y motor que debutarán en 2028.

Las reglas actuales de charters limitan a los equipos a tres autos, lo que deja a ambos fabricantes buscando ya sea un esfuerzo individual o asociarse con un programa que tenga dos o menos inscripciones con charter. Equipos como Andretti Global, Chip Ganassi Racing y Rahal Letterman Lanigan Racing quedan descartados con tres charters cada uno para programas respaldados por Honda, mientras que Meyer Shank Racing y Dale Coyne Racing tienen dos.

Motorsport.com le hizo la misma pregunta a Jim Campbell, vicepresidente de General Motors Performance and Motorsports, pero no declaró un equipo en este momento.

