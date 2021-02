Grosjean: "Solía ser un idiota como compañero de equipo"

El francés, que competirá en los 13 circuitos mixtos y callejeros de la NTT IndyCar Series en 2021 con un monoplaza de Dale Coyne Racing, habló con los medios de comunicación después de su primer día de pruebas en un IndyCar llevado a cabo en Barber Motorsports Park.

Cuando se le preguntó si el ambiente más relajado de la IndyCar le estaba sentando bien, Grosjean dijo: "Ha sido genial. Ya he tenido una buena interacción con Sébastien Bourdais. Estaba a mi lado (en el pitlane), así que fue fácil. Takuma Sato se acercó.

"He visto a algunos de los otros chicos. Simon Pagenaud en el pit lane -estaba conduciendo y le di un saludo y me lo devolvió. Así que creo que en general ha sido genial en ese sentido".

En cuanto a su compañero de equipo Jones, Grosjean comentó: "También tenemos una buena relación. Le dije que solía ser un idiota como compañero de equipo, pero ahora tengo 35 años y me gustaría que fuéramos amigos".

"En la pista quieres ganarles, no hay duda, pero fuera de la pista creo que si podemos ser amigos es genial... (El ambiente en la IndyCar) es definitivamente muy diferente al que estoy acostumbrado".

En cuanto al coche en sí, Grosjean dijo: "Tuve que adaptarme un poco a mi nueva posición de conducción y demás, pero las cosas se sintieron rápidamente bastante suaves, lo que fue bueno, y luego descubrí la alegría de no tener dirección asistida, y no me arrepiento de todas esas horas en el gimnasio, pero tal vez voy a hacer algunas más por si acaso..."

"Definitivamente, es el volante más duro con el que he tenido que lidiar. Las primeras vueltas, los músculos no estaban del todo calentados o preparados para ello. Ha mejorado al final, lo que siempre es una buena señal. Sabré exactamente dónde trabajar en el gimnasio y qué hacer".

"También sé que es el circuito más duro del año, lo que siempre es bueno para empezar y tener una idea de cómo va a ser. Pero sí, creo que puedo afinar mi entrenamiento. No sabía realmente qué esperar, y ahora está bastante claro".

Grosjean descartó cualquier problema con la mano que se quemó gravemente en su impresionante accidente en el Gran Premio de Bahréin del pasado noviembre.

"No es perfecta", dijo. "Hay una gran ampolla en mi pulgar izquierdo que no es bonita, pero en lo que respecta a la conducción estuvo bien. No me ha dolido. Tuve un poco de cuidado en algunos bordillos, pero en general, no ha sido una limitación".

Grosjean dio 83 vueltas al circuito de 17 curvas y 2,38 millas de Birmingham, Alabama, y perdió algo de tiempo por la mañana tras una salida de pista en la curva 1, pero después se acostumbró a la evolución de las temperaturas de la pista, que alcanzaron un pico de 35 grados centígrados, pero luego se enfriaron al ponerse el sol. El incidente se debió a la búsqueda de los límites.

"Cada vez que llegas a un test tienes que intentar encontrar tu límite, lo que he hecho esta mañana en la curva 1", dijo. "No estaba del todo contento con ello, pero sucedió, y realmente entendí algo que puedes hacer en la Fórmula 1 y que quizás no puedes hacer en la IndyCar, así que en realidad fue una buena experiencia de aprendizaje".

"Simplemente entré demasiado rápido. Cuando pisé el freno, también levanté el acelerador, lo que se hace en las (curvas) de alta velocidad, pero como es un diferencial mecánico se abre el diferencial cuando haces eso, y por lo tanto hace que el coche se afloje, mientras que en la Fórmula 1 en realidad estabilizaría el coche. Así que diría que fue una experiencia de aprendizaje y luego no lo hice más, y fue mejor".

Grosjean dijo que la adaptación al aeroscreen de la IndyCar no había sido un problema.

"El aeroscreen elimina parte del aire que entra en el coche, por lo que se calienta bastante, pero los otros tubos que tienes con el sistema de aire del casco y también en la parte delantera del cockpit funcionan bastante bien".

"Así que creo que es muy físico. Es duro conducir esos coches, de forma muy diferente a la Fórmula 1, donde lo único que se combate son las fuerzas G. Aquí realmente luchas contra la pesadez del coche físicamente. Pero no me importa. Está muy bien".