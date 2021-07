Grosjean: Se equivocan quienes piensan que correr en óvalo es fácil

Grosjean hará su debut en una competencia en óvalo en la carrera 13 de la temporada 2021 de IndyCar que se disputará el 21 de agosto, esto luego de que estuvo ausente en la doble ronda en Texas y en las 500 Millas de Indianápolis.

El martes probó en el World Wide Technology Raceway de 1,25 millas para alistarse a la competencia que encarará en ese mismo circuito, en el próximo mes, como uno de los tres coches de Dale Coyne Racing. Durante su test completó 166 vueltas y sobrevivió a un trompo sin golpear nada y terminó el día con el octavo mejor tiempo.

"Me mantuve de una pieza en la pista, ¡lo cual es bueno!", dijo el ex piloto de Fórmula 1 a Motorsport.com. "Obviamente tengo mucho que aprender, porque es diferente a todo lo que he hecho antes, eso es seguro”.

"Todos los que piensan que las carreras en óvalos son fáciles están muy equivocados. Es complicado y hay muchas cosas que puedes hacer con el coche. Yo fui uno de los primeros en pensar: 'En los óvalos sólo tienes que girar a la izquierda y acelerar en la curva. Pero obviamente en Gateway no puedes ir así en la curva. Hay muchas cosas que tienes que hacer”.

"Pero es muy interesante en términos de cómo debe ser la puesta a punto. Todos dicen que el coche debería conducirse solo, y tú piensas: '¿De qué están hablando?' - ¡Nunca he hecho eso en mi vida! Pero al final del día estaba muy contento con lo que hacía el coche, tanto en tandas largas como su comportamiento en el tráfico”.

“Solo estaba tratando de encontrar la sensación en los óvalos, porque aquí cada vez que sales puedes sentir un cambio de configuración. Puedes estar a 1,5 mph de distancia y piensas, 'OK, no hay manera de que un pequeño cambio en el coche pueda encontrar ese tiempo', y eso es porque necesitas confianza y todo lo que conlleva."

Dale Coyne, propietario del equipo, envió a la pista inicialmente al compañero de equipo de Grosjean, Ed Jones, en el Coyne #51 con Rick Ware Racing-Honda.

"Dejamos que Ed saliera a hacer la primera tanda para que nos dijera si el coche tenía la configuración correcta”, dijo Grosjean, quien acumuló 10 podios en la Fórmula 1 con el equipo Lotus.

Grosjean admitió que en este trazado donde se pueden alcanzar velocidades de más de 180 mph, adquirir el hábito de mirar a lo lejos en las curvas -debido a que el punto de visión más lejano es la referencia rápida en los óvalos, no es algo que ya haga naturalmente.

"Creo que esa es probablemente un área en la que puedo mejorar", dijo. "Es muy lejos lo que uno tiene que mirar, así que pienso que puedo hacerlo mejor. Probablemente estaba mirando un poco demasiado cerca de mis ruedas delanteras para asegurarme de que las ponía en el lugar correcto”.

"Pero cuanto más avanzas, más seguro te sientes, y esa es la clave. Diría que para mí ha sido un poco en como ir acomodando las piezas en el rompecabezas, de conocer lo que el coche puede hacer y conseguir la confianza para poder hacerlo una y otra vez”.

Romain Grosjean, Dale Coyne Racing Photo by: IndyCar

Algunos pilotos en los óvalos prefieren tener la dirección configurada de manera que giren visualmente a la derecha para ir por las rectas, y luego enderezar el volante para afrontar las curvas. Grosjean dijo que esa es la forma que prefirió en su primer contacto con una pista de giro a la izquierda.

"Hoy estaba preparado para la derecha", dijo. "No ha sido un problema. Al principio era un poco extraño tener que luchar con el coche para ir recto, pero luego llegas a la curva y dejas que haga su trabajo. Y como las curvas 1 y 2 aquí son bastante cerradas, tu músculo se acostumbra a las posiciones".

Grosjean dijo que la naturaleza corta pero de alta velocidad del World Wide Technology Raceway, donde el año pasado la velocidad del poleman fue de 183 mph, le provocó mareos inicialmente.

"Conducía y estaba bien, pero luego salía del coche y giraba y me costaba ponerme de pie", comentó entre risas. "Y el equipo se reía de mí porque se lo esperaban; al parecer, es algo bastante común en los nuevos pilotos en los óvalos. Yo decía: 'No tiene gracia, ¡no he bebido nada!".

Grosjean confía en que su ingeniero de carrera, Olivier Boisson, esté contento con su progreso en el transcurso de la prueba.

"Creo que todo va bien", dijo. "Estoy muy contento con Olivier y con la relación y la confianza que tenemos el uno con el otro. Estoy muy contento de que haya estado aquí para mí hoy... Todo se trata de sensaciones y creo que hemos llegado a una posición de confort con el coche. No lo hemos puesto todo en conjunto, así que todavía hay cosas que hacer, y no hemos sido tan rápidos como podríamos haber sido en la calificación, pero creo que tenemos un buen coche de carreras y sabemos lo que podemos hacer para mejorarlo."

A pesar de ello, Grosjean quiso recalcar que no llega a su primera carrera en un óvalo con grandes expectativas.

"No, esto ha sido un día de pruebas y la carrera siempre va a ser otra cosa", dijo el piloto de 35 años. "Tengo que aprender a correr en grupo en esta clase de pista, porque las condiciones van a cambiar”.

"Así que no diría que llego con confianza, pero sí preparado y sabiendo lo que el coche tiene que ser capaz de hacer para que yo vaya rápido".

Marion Grosjean, la esposa de Romain, tomó las redes sociales para abordar el tema de por qué su marido intentaría correr en óvalos cuando había prometido evitar esas pistas, después de haber apreciado cómo su familia había sufrido durante su accidente en su última carrera de Fórmula 1 el año pasado.

Dijo: "Algunos habían insinuado que rompería su promesa de protegernos conduciendo en este tipo de pistas. Sin embargo, me parece que la única promesa que nos hemos hecho hasta la fecha es la de apoyarnos mutuamente, pase lo que pase".

Sobre este tema, Grosjean -que actualmente se encuentra de gira con su familia en Estados Unidos en una autocaravana- dijo que Marion tenía confianza de que él compitiera en óvalos.

"Sí, creo que sí", respondió. "Hoy no podría haber sido mejor, estando ella y mis hijos aquí, y formando parte de esto. Me alegro de que estuvieran aquí, un día increíble. Ha salido muy bien".

Romain Grosjean, Dale Coyne Racing Photo by: IndyCar