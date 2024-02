Grosjean, en exclusivo: Canapino, Juncos, la IndyCar, el retiro y más

- ¿Cómo te estás adaptando a Juncos Hollinger Racing?

"Ha sido genial, ha sido muy bueno. Me gusta mucho trabajar con Ricardo Juncos. De hecho estuve hablando con él por teléfono hace como media hora y estuvimos 20 minutos conversando. Me gusta su pasión y dedicación por el equipo. Es realmente emocionante. Fui un par de veces en Indianápolis. Tuvimos la prueba en Homestead, Miami, y también tuvimos una prueba en el simulador en el General Motors Technological Center. Así que sí, empezamos el trabajo, tenemos una prueba más en Sebring a finales de mes antes de ir a St. Pete. Pero estoy absolutamente contento con todo lo que he visto hasta ahora. Seguro que hay trabajo por hacer. Es un equipo que lleva tres años (en la IndyCar). Así que sabemos que tenemos mucho trabajo por hacer, sabemos que no todo va a ser perfecto. Pero estoy emocionado y sobre todo emocionado por la gente con la que trabajo".

- Has estado en muchas organizaciones importantes en tu carrera, e incluso una grande aquí en IndyCar los últimos dos años con Andretti. ¿Qué tipo de equipo encontraste en Juncos Racing?

"Encontré un equipo muy familiar, con mucha gente que lleva mucho tiempo trabajando junta. Ricardo tiene a su hijo y a su hermano trabajando en el taller, lo que es agradable de ver. Y es muy internacional. Obviamente tenemos argentinos, pero también españoles, ingleses y franceses. Es muy divertido. Hay banderas de todas las nacionalidades de la gente del equipo. Y eso fue agradable de ver. También es muy americano, por supuesto. Me gusta ese ambiente. Creo que he encontrado que sí, es que es más pequeño. Hay dos coches, por lo que ya en comparación con un equipo que tiene cuatro coches, hay un poco menos gente. Pero también siento que el equipo sabe exactamente dónde están, a dónde quieren ir y lo que tenemos que hacer para llegar allí".

- ¿Cómo te sentiste con el coche en tu primer test comparado con el que tenías en Andretti? Es el mismo chasis, pero un motor diferente, un equipo diferente, recursos diferentes...

"Sí, ya sabes, es curioso. En IndyCar son todos el mismo coche, pero se conducen de forma tan diferente, que es bastante curioso lo diferentes que pueden ser siendo el mismo coche. Así que estaba contento con lo que teníamos el primer día en Homestead, hicimos algunos cambios el segundo día, y estábamos un poco menos contentos con ello. Pero también creo que Homestead es un circuito muy particular, no creo que sea representativo del resto de la temporada. Así que fue más llegar a conocer a los chicos, subirme en el coche, la comprensión del volante, dónde está el limitador de boxes, la comprensión del motor Chevy, que parece estar muy bien. Y empezar a trabajar con mis ingenieros, para que entiendan lo que mis palabras significan en términos de la configuración del coche, y como he dicho, después fuimos al simulador, y conseguimos muchos datos por lo que fue bueno".

- ¿Cómo está siendo el cambio de la unidad de potencia de Honda a la de Chevrolet?

"La verdad es que fue un cambio muy suave y fácil. Creo que ambos motores tienen sus puntos fuertes y sus puntos débiles, pero los dos fabricantes están trabajando muy duro para desarrollar las prestaciones, el manejo y las herramientas. No me he llevado ningún susto, no hay cosas que quiera cambiar o con las que no esté contento. Obviamente, cuando vamos a las carreras siempre tenemos un poco más de potencia, así que ya veremos cuando lo subamos todo, pero hasta ahora estoy muy contento con Chevy, con su motor, y también con el simulador, que me ha impresionado mucho".

- ¿Ya sabes en qué tienes que centrarte ahora para sacar el máximo partido a este coche?

"Sí, creo que tenemos una primera idea de dónde tenemos que trabajar y dónde queremos hacerlo. También tenemos que tener en cuenta que, respecto al año pasado, tenemos la caja de cambios más ligera para empezar la temporada. Así que los coches son más ligeros al principio de la temporada, pero luego, cuando llegue el híbrido, van a ir más pesados y la distribución del peso va a cambiar de nuevo. Así que creo que es una temporada a dos velocidades. Y respecto al año pasado, creo que tenemos un coche rápido que podría marcar algunos récords de vuelta donde quiera que vayamos, lo que va a ser un particularmente emocionante. Sé algunas cosas que podemos trabajar, pero me gustaría esperar a Sebring para tener una mejor idea y comprensión de dónde podemos sacar el máximo provecho".

- ¿Estar regularmente entre los 10 primeros es el objetivo para 2024?

"Creo que sí. Creo que estar entre los 10 primeros es un objetivo realista al que podemos aspirar. Cuanto más avance la temporada, cuanto más progresemos, más intentaremos estar entre los cinco primeros e incluso mejor. El año pasado Juncos estuvo muy fuerte en Portland y Laguna Seca. Así que es bueno que tengamos esas carreras en el verano. Lo hicieron bien en St. Pete, porque sobrevivieron, pero no creo que en rendimiento estuvieran exactamente donde querían. En mi caso, estuve en la pole el año pasado en St. Pete, así que sé cómo es un coche muy bueno allí. Y, por supuesto, vamos a tratar de entender y arrancar. Pero creo que la clasificación es algo que el equipo puede hacer mejor por lo que he podido ver en el pasado. Y eso es definitivamente un lugar en el que vamos a poner un poco de esfuerzo para conseguirlo.

- ¿Para mejorar eso es sólo cuestión de puesta a punto, de procedimientos? ¿Dónde crees, con tu experiencia, que hay que cambiar o trabajar?

"Creo que tengo que esperar un poco para entender mejor el coche. Sin duda, la clasificación consiste en extraer lo mejor de tu gente, de tu piloto, del motor, del coche y de los neumáticos. Si no consigues que los neumáticos funcionen como quieres para la clasificación, entonces no vas a conseguir el máximo. Así que siempre es un compromiso, pero definitivamente creo que podemos trabajar allí y hacer que extraigamos el máximo en la clasificación. Hay circuitos mixtos, circuitos urbanos, óvalos. Todos son diferentes y espero que podamos encontrar la manera de hacerlo bien".

Romain Grosjean, Andretti Autosport Honda, en acción en Texas Motor Speedway en 2023. Photo by: Gavin Baker / Motorsport Images

- En cuanto a las carreras en óvalos, ¿las disfrutas ahora después de un par de años? ¿Te ha llegado a gustar ese tipo de competencias tan diferentes a las que has tenido en Europa en toda tu carrera?

"Me gustan mucho los óvalos cortos. Creo que se pueden hacer muchas cosas, y hay diferentes trazadas que lo hacen agradable. Los speedways, voy a ser honesto, tuve un coche muy bueno en Texas Motor Speedway el año pasado. Fue divertido porque estaba peleando al frente y teníamos buena velocidad. En la Indy 500, nunca me sentí cómodo, nunca sentí que tenía un coche rápido, así que nunca he disfrutado realmente allí. Pero espero poder hacerlo este año".

- ¿Has conducido ya la tecnología híbrida en el simulador de Chevrolet? ¿Qué te parece?

"Lo he probado y creo que me ha parecido bien. Por supuesto, es más lento porque es más pesado. Y no ganamos el tiempo por vuelta que perdemos por el peso en las rectas, todavía. Quizá en el futuro la tecnología mejore y podamos hacerlo. Pero no lo he probado en la vida real. Creo que tenemos una oportunidad a finales de marzo en Indianápolis para probarlo por primera vez y después habrá otro test en algún sitio en el que podamos probar el híbrido y ver si funciona y cómo funciona para un equipo que no tiene información ni conocimientos al respecto".

- A pesar de ser más pesado, quizá no tan rápido como te gustaría, ¿disfrutas con este tipo de tecnología que hay en tantas series ahora mismo?

"Creo que es importante que intentemos desarrollar la tecnología o mejorar en lo que hacemos. Creo que Firestone ha hecho un buen trabajo con el neumático (de guayule) para que sea un poco menos perjudicial para el medio ambiente. Creo que el combustible fue un gran paso en IndyCar el año pasado. La tecnología híbrida sin duda es una tecnología muy, muy poderosa y la Fórmula 1 llegó a un nivel que es muy impresionante. Pero también es muy, muy caro y muy complicado de ejecutar. Así que me preocupa que vaya a crear muchos problemas a los equipos, especialmente a los pequeños en comparación con los grandes. Y no quiero que nuestras carreras, que son absolutamente increíbles de ver, sean un poco menos buenas a causa de una tecnología que puede desempeñar un papel importante. Así que ya veremos. Seguro que es importante que desarrollemos la tecnología, pero quiero ver cómo es en la vida real".

"Canapino trabaja mucho, está muy metido, es una persona muy agradable y creo que un muy buen piloto. Estoy emocionado por trabajar con él".

- La etapa con Andretti no terminó como esperabas. ¿Buscas algún tipo de revancha o querer demostrar algo con Juncos este año?

No, no hay revancha, no hay nada que demostrar. Sólo estoy yo que amo conducir y amo divertirme conduciendo un coche de IndyCar. Me siento muy orgulloso de mi carrera, todavía tengo bastante energía, y todavía disfruto conduciendo el Lamborghini cuando conducimos el Lamborghini o el IndyCar cuando conduzco el IndyCar con Juncos. Así que, en realidad, lo hago porque me encanta hacerlo y porque creo que soy bueno en esto. Espero poder ayudar a Juncos a llegar al siguiente nivel. Esa será una historia genial".

- ¿Piensas seguir compitiendo a este nivel durante mucho tiempo en Estados Unidos? ¿Tienes en mente el retiro?

"Sí, por supuesto. Pienso en ello porque estoy más cerca del final que del principio. No creo que me queden 25 años (de carrera). Pero siempre le he dicho a mi mujer que cuando tenga 40 años, me retiraré. Voy a cumplir 38 en abril, y no me siento listo para retirarme. Siento que siempre estoy emocionado, siempre dando el máximo, siempre haciendo más de lo que debería en términos de entrenamiento físico y preparación. Simplemente me encanta. Así que siempre y cuando pueda ser competitivo, siempre y cuando pueda encontrar un buen lugar para estar en la IndyCar y las carreras de resistencia, voy a seguir adelante. Y, por supuesto, un día habrá un momento en que empiece a dudar de mí mismo o siento que tal vez pierda un poco de velocidad. Y entonces ese día pararé, pero todavía no ha llegado".

- ¿Disfrutas más estos días que quizás hace cinco o diez años en otro momento de tu carrera o siempre has podido disfrutar?

"La mayor parte del tiempo he disfrutado. Hay pocas temporadas en las que sí, he disfrutado un poco menos, y si tuviera que volver a hacerlo, haría las cosas un poco diferentes. Pero, sinceramente, creo que la mayor parte del tiempo he disfrutado y me siento fresco y preparado para la temporada con Juncos y con el SC63 de Lamborghini".

- ¿Qué has aprendido hasta ahora de la cultura argentina?

"Que el español argentino es muy complicado de entender y muy diferente del español, que la carne argentina es probablemente una de las mejores del mundo, que todavía tengo que probar el mate y que me encanta la franqueza, me encanta lo latino, me encanta el hecho de que podamos reírnos y divertirnos un poco. Y ya sabes, ¡quizás al final de la temporada hagamos una entrevista en español!"

- Ya has trabajado un poco con Agustín Canapino. ¿Qué puedes comentar sobre él ahora?

"Creo que Homestead fue bueno para comparar datos y ver su enfoque. Trabaja mucho, está muy metido, es una persona muy agradable y creo que un muy buen piloto. Así que estoy emocionado de trabajar con él. Creo que puedo aportarle un poco de mis conocimientos sobre las carreras de monoplazas, y estoy seguro de que podré aprender mucho de él gracias a su experiencia y a todos sus títulos. Creo que es muy inteligente, muy amable y muy honesto. Y eso me gusta y, además, tiene mucho talento".

- ¿Comparten el mismo estilo de conducción para trabajar en la misma dirección o es un poco diferente?

"Sí, creo que sí. Creo que cuando me subí a su coche en Homestead me sentí feliz. Y luego en el simulador, todo lo que yo sentía en el coche, él sentía lo mismo. Así que por lo menos tenemos un feedback similar en el coche. Y eso sería muy útil en un fin de semana de la carrera para probar, ya sabes, dos configuraciones diferentes y, finalmente, encontrar la mejor para los dos".