Grosjean debutará en IndyCar en un óvalo en Gateway

Cuando Grosjean firmó para competir en la temporada 2021 de IndyCar admitió que, aunque descartaba las 500 Millas de Indianápolis y el Texas Motor Speedway, era sólo por cuestiones de seguridad porque dijo que no quería hacer pasar a su familia por el mismo tormento que había sufrido durante un minuto en su última carrera en la Fórmula 1.

Sin embargo, las carreras en óvalos no son algo que Grosjean descarte; de hecho, admitió estar intrigado por ellas. Ya en marzo, el 10 veces ganador de podios en la Fórmula 1 habló con los propietarios del equipo con el que actualmente corre, Dale Coyne y Rick Ware, sobre la posibilidad de competir en el WWTRaceway de Gateway, un óvalo de 1,25 millas con velocidades medias de 183 mph en la clasificación.

Para ello, Coyne - que corrió con Pietro Fittipaldi en el DCR #51 de Grosjean con RWR-Honda en Indy y Texas - dijo que su equipo estaba preparado para correr con tres coches en Gateway - Grosjean en el #51, Fittipaldi en el #52 que ya ha corrido como tercera entrada de DCR en dos carreras este año - y Ed Jones en la entrada #18 de DCR con Vasser-Sullivan.

Ahora Coyne ha confirmado a Motorsport.com que este es el plan para la carrera del 20-21 de agosto, la Bommarito Automotive Group 500.

"Vamos a probar con Romain en Gateway el 27 de julio, porque tenemos toda la intención de hacer la carrera allí el próximo mes", dijo.

“Será una buena prueba porque habrá bastantes coches, así que tendremos la oportunidad de que corra solo y luego, a medida que adquiera más confianza, podremos ponerlo en el tráfico para que aprenda como se comporta el aire sucio”.

"También es una buena prueba porque es una prueba diurna y nocturna - se corre desde la media tarde hasta las 11 de la noche - por lo que también le dará una buena experiencia de cómo evoluciona una pista, los diferentes niveles de carga aerodinámica que sentirá en condiciones de calor y de noche y eso debería ser una muy buena experiencia para un novato”.

"Y luego el plan ahora mismo es tener a Pietro en el #52. Estamos contentos con la forma en que Cody [Ware] corrió en ese coche en Road America, y Ryan Norman en [Mid-Ohio]. Hicieron un buen trabajo teniendo en cuenta que era su debut".

En cuanto al futuro de Grosjean con el equipo DCR, para el que consiguió la pole y terminó segundo en el Gran Premio de Indianápolis de mayo, Coyne dijo: "Mucha gente ha hablado con Romain, pero no hay nada decidido por parte de nadie. Ha rendido muy bien este año, realmente bien, así que no es una sorpresa que esté llamando la atención, ¿verdad? Lo mismo que otros chicos prometedores con los que hemos corrido en el pasado. Así que hay que esperar”.

"Pero no hay nadie más interesado en él que nosotros. Ha hecho un gran trabajo para nosotros con una super personalidad, un tipo realmente agradable que ha amado la IndyCar desde prácticamente el momento en que llegó”.

Coyne admitió que Ryan Hunter-Reay, que se entiende que dejará Andretti Autosport-Honda al final de la temporada, es uno de los pilotos en los que tiene interés.

"Sí, Ryan estaría bien", dijo. "Quiero decir, es uno de los muchos con los que querríamos hablar sobre el 2022, tanto si Romain se queda como si no. Hablaríamos con cualquiera que sea bueno".

Preguntado sobre si cree que el campeón de 2012 y ganador de la Indy 500 en 2014 todavía tiene lo que hay que tener para ganar carreras de IndyCar, Coyne respondió: "Sí, pero mucho tiene que ver con el entorno en el que te encuentras. Algunas personas lo harán bien en nuestro entorno, otras no, y es lo mismo para los pilotos de otros equipos".

"La esposa de Romain estuvo con nosotros el otro día, y dijo: 'Nunca me he sentido así con otro equipo. Me siento como en familia'. Fue bueno oírlo. No somos una operación 'mamá y papá', pero hay una sensación que algunos equipos de la IndyCar -y en particular nosotros- el piloto y su familia se sienten parte del entorno”.

"Y esa sensación funciona muy bien con algunos pilotos. Tal vez no funcione con otros”.

Romain Grosjean with his race engineer, Olivier Boisson. Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images