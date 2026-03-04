Ganadores y perdedores del arranque de la IndyCar en San Petersburgo

Ni siquiera la larga temporada baja pudo frenar el impulso de Alex Palou. El actual y cuatro veces campeón de la IndyCar Series inauguró la temporada 2026 con una victoria aplastante en las calles de San Petersburgo.

Scott McLaughlin, del equipo Penske, terminó en un distante segundo lugar, por delante de Christian Lundgaard, de Arrow McLaren. Hubo momentos de reñidas batallas en lo que, por lo demás, fue una carrera sencilla de 100 vueltas alrededor del circuito urbano temporal de 1,8 millas y 14 curvas, que solo contó con dos periodos de precaución.

Echemos un vistazo a algunos de los principales ganadores y perdedores del Gran Premio de San Petersburgo.

GANADOR: Alex Palou no puede parar, no va a parar

Alex Palou, Chip Ganassi Racing Foto: Brandon Badraoui / Lumen vía Getty Images

Esto es obvio. Cualquiera que lidere 59 vueltas y consiga una victoria aplastante con una ventaja récord de 12,4948 segundos va a estar en lo más alto de esta lista, y eso es exactamente lo que hizo el español el domingo. El piloto del Honda N° 10 de Chip Ganassi Racing salió cuarto y utilizó su famosa estrategia de boxes, esta vez con un overcut prolongado que le permitió recorrer 38 vueltas en la primera tanda, para superar a sus rivales Scott McLaughlin y Marcus Ericsson, de Andretti Global. A partir de ahí, Palou solo tuvo que controlar el ritmo, lo que hizo cómodamente hasta conseguir su 20.ª victoria en 99 carreras.

PERDEDOR: La rueda suelta de Scott Dixon arruina sus posibilidades de victoria

Scott Dixon estaba listo para ser el ganador de Chip Ganassi Racing, al menos hasta que, literalmente, se le cayeron las ruedas. La bandera amarilla en la primera vuelta obligó al neozelandés a entrar dos veces en boxes, en las vueltas 2 y 4, para repostar combustible. A su vez, se encontró en posición de escapar con la que habría sido su 60.ª victoria en su carrera. El seis veces campeón de la serie se puso en cabeza en la vuelta 38 y entró en boxes en la siguiente vuelta. Al reincorporarse a la carrera, todo se desmoronó, ya que la rueda trasera derecha no estaba bien fijada y se desprendió al acercarse a la curva 4. Terminó en la zona de escape, con la rueda patinando y chocando contra las barreras de neumáticos. El incidente, que dejó a Dixon en la 23.ª posición, provocó la segunda bandera amarilla y elevó oficialmente a su compañero de equipo, Palou, al liderato.

GANADOR: Josef Newgarden avanza por la pista

Josef Newgarden, equipo Penske Foto: Gavin Baker / Lumen vía Getty Images

Josef Newgarden le dio la vuelta a su fin de semana remontando desde la 23.ª hasta la séptima posición. Era el tipo de remontada que el piloto de Tennessee necesitaba desesperadamente tras múltiples problemas en la preparación, con una salida de pista contra las barreras de neumáticos en la curva 13 en los entrenamientos iniciales y luego un tropiezo en la clasificación. En definitiva, el piloto del Chevrolet N° 2 del equipo Penske calificó el día como "aburrido" ( ), ya que se apoyó en las decisiones estratégicas del estratega de carrera y presidente de Penske Racing, Jonathan Diuguid. Ganar 16 posiciones para terminar entre los 10 primeros sin duda ayuda a Newgarden a llevar el impulso a la próxima ronda en el Phoenix Raceway, donde fue el último ganador cuando la IndyCar corrió allí por última vez en 2018.

PERDEDOR: El malísimo fin de semana de Will Power

Will Power, Andretti Global Foto: Michael L. Levitt / Lumen vía Getty Images

Will Power llegaba con mucha expectación a esta nueva etapa de su carrera con Andretti Global, pero ha tenido un comienzo difícil. A las dificultades en los entrenamientos iniciales se sumó un accidente a menos de tres minutos del inicio de la segunda sesión en la curva 10. Las cosas parecían prometedoras después de que su Honda N° 26 fuera reparado y se quedara a las puertas de la Fast 12 en la clasificación, terminando en 13.ª posición. Sin embargo, todo eso duró poco, ya que el australiano, que cumplió 45 años el día de la carrera, volvió a encontrarse con la curva 10 después de 20 vueltas. Tuvo que entrar en boxes para realizar reparaciones exhaustivas, pero volvió a completar 55 vueltas y terminó en 22.ª posición.

GANADOR: Dale Coyne Racing brilla bajo el sol de Florida

Dennis Hauger, Dale Coyne Racing Honda Foto: Penske Entertainment

El dúo formado por el novato Dennis Hauger y el veterano Romain Grosjean protagonizó un fin de semana memorable para Dale Coyne Racing. Ambos pilotos no solo se clasificaron entre los seis primeros, liderados por el tercer puesto de Hauger en la clasificación, sino que además consiguieron terminar entre los diez primeros. Tanto Grosjean, de 39 años, como Hauger, de 22, se mantuvieron entre los diez primeros durante toda la carrera, solo cayendo en la clasificación durante las paradas en boxes. Al final, fue el francés de origen suizo Grosjean quien lideró la carrera, con su Honda N° 18 cruzando la línea de meta en octava posición, y el "pesadilla noruega" Hauger, con el Nº 19, en décima posición.

PERDEDOR: Mick Schumacher sufre un revés

El esperado debut de Mick Schumacher en el principal campeonato de monoplazas de Estados Unidos terminó segundos después de tomar la bandera verde. Al acercarse a la curva 4 durante la primera vuelta, el alemán de 26 años se quedó sin sitio por donde pasar, ya que la colisión entre Sting Ray Robb (Juncos Hollinger Racing) y Santino Ferrucci (AJ Foyt Racing) bloqueó la pista. La colisión provocó que el Honda N° 47 de Rahal Letterman Lanigan Racing de Schumacher se subiera a la parte trasera del Chevrolet N° 14 de Ferrucci. Es un resultado terrible teniendo en cuenta que lo que más necesita Schumacher, hijo del siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 Michael Schumacher, es experiencia en un coche de Indy. Ahora, con un tiempo de carrera limitado junto a sus competidores, la cuesta arriba se ha vuelto aún más empinada, ya que se prepara para su primera salida en óvalo este próximo fin de semana en Phoenix.