IndyCar Phoenix 2026: Ganadores y perdedores de la carrera

Había la sensación de que el apodo de Josef Newgardencomo «El rey del óvalo» estaba en peligro después de que su compañero de equipo en Team Penske, David Malukas, le superara en la clasificación y se hiciera con la pole, y luego de nuevo durante la carrera, cuando los atrevidos adelantamientos por el exterior de Christian Rasmussen, de ECR, le catapultaron a la cabeza. Sin embargo, al final fue Newgarden quien remontó desde la décima posición en la última reanudación y realizó el adelantamiento ganador a siete vueltas del final, recordando a todos por qué es el referente al que todos persiguen cada vez que la IndyCar Series compite en un óvalo.

No faltó la acción y el drama en el trióvalo de 1 milla del Phoenix Raceway, con muchos ganadores y perdedores una vez que cayó la bandera a cuadros.

Josef Newgarden, Team Penske Foto: Michael L. Levitt / Lumen vía Getty Images

Este es obvio. Cada vez que alguien pasa del décimo al primer puesto a 33 vueltas del final, se gana un puesto en la parte alta de esta lista. Y eso es exactamente lo que hizo Newgarden, piloto del Chevrolet n.º 2, en su camino hacia la 33.ª victoria de su legendaria carrera. El piloto de Tennessee solo lideró ocho vueltas, incluidas las siete últimas, tras adelantar al Honda n.º 27 de Andretti Global de Kyle Kirkwood, que llevaba neumáticos más viejos, y lograr una ventaja de 1,7937 segundos.

Esto también aupó a Newgarden, dos veces campeón de la serie, a lo más alto de la clasificación por puntos, con una ventaja de cinco puntos sobre Kirkwood. Por último, el resultado supuso la duodécima temporada consecutiva en la que Newgarden ha conseguido al menos una victoria en la IndyCar Series.

El panorama parecía sombrío para el pelotón después de que Alex Palou pasara del décimo al tercer puesto momentos después de la salida. Sin embargo, todo se vino abajo para el actual y cuatro veces campeón de la serie en la vuelta 21. Poco después de ser adelantado por el Honda n.º 15 de Graham Rahal, de Rahal Letterman Lanigan Racing, Palou también se vio amenazado con perder el cuarto puesto ante Rinus VeeKay. Al salir de la curva 4, Veekay intentó empujar su Chevrolet n.º 76 de Juncos Hollinger Racing hacia el exterior del Honda n.º 10 de Chip Ganassi Racing de Palou, pero los dos chocaron a la salida y en la curva cerrada, lo que provocó que Palou se retirara de la carrera y terminara en 24.ª posición en su 100.ª salida en su carrera.

A su vez, Palou también perdió su dominio en la clasificación general del campeonato, una posición que había mantenido durante 622 días.

Kyle Kirkwood, Andretti Global con Curb-Agajanian Foto: Meg Oliphant / Getty Images

Por segunda semana consecutiva, Kirkwood demostró ser una amenaza para la victoria. Decir que su rendimiento fue inesperado sería hacerle un flaco favor a las mejoras que ha realizado Andretti Global, pero el «cómo» sin duda debería llamar la atención de la gente.

Hubo un momento a mitad de la carrera, cuando se mostró la bandera amarilla en la vuelta 142 de 250, en el que la mayoría de los pilotos optaron por entrar en boxes para cambiar los neumáticos; Kirkwood, junto con su compañero de equipo Will Power, se mantuvieron en pista. A pesar de la significativa desventaja de llevar neumáticos 25 vueltas más viejos que sus rivales, Kirkwood fue capaz de mantener el liderato y mantener a raya al resto de pilotos hasta la vuelta 190, cuando entró en boxes dos vueltas más tarde y dio inicio al siguiente ciclo de paradas para la mayoría de los pilotos.

El piloto de Florida estuvo a punto de repetir esa misma estrategia para alcanzar la victoria, permaneciendo en pista durante la última bandera amarilla y adelantando a Rasmussen a ocho vueltas del final para ponerse en cabeza, pero la perdió momentos después a manos de Newgarden. La actuación de Kirkwood, que incluyó 47 vueltas en cabeza, puso de manifiesto el continuo progreso de Andretti Global en óvalos cortos, y ahora ocupa el segundo puesto en la lucha por el título gracias a ello.

Christian Rasmussen, Ed Carpenter Racing Foto: Penske Entertainment

No se puede negar que Rasmussen fue una fuerza, dando un espectáculo con adelantamientos por el lado alto mientras saltaba del 18º al primer puesto y lideraba la carrera con 69 vueltas. Esas audaces maniobras por el exterior, que ya había mostrado en su camino hacia su primera victoria en la IndyCar la temporada pasada en The Milwaukee Mile, volvieron a verse en Phoenix.

Sin embargo, toda la intrepidez de Rasmussen también le puso en algunas situaciones precarias.

A 43 vueltas del final, el danés luchaba por el liderato con Power e intentaba adelantar por el exterior de la curva 2 cuando ambos chocaron. El Andretti Global n.º 26 de Power se desvió hacia la derecha para intentar detener la carrera, pero el alerón delantero de Rasmussen ya estaba allí. El contacto empujó el Chevrolet n.º 21 de Rasmussen contra el muro, pero, de alguna manera, no acabó con su carrera ni rompió el alerón delantero, mientras que Power se dirigió a boxes con un neumático trasero derecho pinchado para sustituirlo.

El incidente provocó una bandera amarilla y Rasmussen optó por quedarse fuera y asumir el liderato de la carrera, que mantuvo hasta ocho vueltas antes del final, cuando Kirkwood le adelantó. A pesar de su admirable lucha, el coche de Rasmussen, con importantes daños en la suspensión, empeoró y cayó hasta la 14ª posición.

GANADOR: Todos los espectadores

Solo es la segunda ronda de la temporada 2026, pero ya se puede decir que Phoenix, que fue un fin de semana compartido con la NASCAR, es candidato a carrera del año.

Hubo 18 cambios de líder entre 11 pilotos, con acción constante en toda la parrilla gracias al desgaste de los neumáticos y a la línea alta que se desarrolló desde el principio. Y la prueba está en las estadísticas, con 565 adelantamientos en pista, 323 adelantamientos por posición, 145 de ellos entre los 10 primeros y 60 entre los cinco primeros, todos ellos récords en el circuito situado en el Valle del Sol.

La clasificación deparó una grata sorpresa después de que el dúo de Juncos Hollinger Racing, formado por VeeKay y Sting Ray Robb, terminara en octava y duodécima posición, respectivamente.

Sin embargo, ahí se acabaron los buenos tiempos.

El incidente mencionado anteriormente de VeeKay con Palou le dejó herido y sin poder recuperar el ritmo que había impulsado al holandés hasta los cinco primeros puestos. Se quedó a cinco vueltas y terminó en un discreto 22º puesto.

Robb luchó por trasladar el ritmo de la clasificación a la carrera, pero perdió terreno en cada tanda, ya que el #77 no pudo mantener el ritmo debido al desgaste de los neumáticos. Al final, terminó a cuatro vueltas del líder, en el puesto 21.