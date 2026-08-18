Ganadores y perdedores de la carrera de IndyCar celebrada en Markham en 2026

Pues bien, la primera edición de la "Ontario Honda Dealers Indy" en Markham lo tuvo prácticamente todo lo que se puede esperar de un fin de semana de carreras de IndyCar.

Lo que comenzó como una vergüenza por las obras en el circuito —que se prolongaron durante los tres días programados de acción en pista y provocaron la cancelación de las actividades del viernes— se convirtió el domingo en la carrera más trepidante de la temporada 2026.

Marcus Ericsson protagonizó quizás la mejor carrera de su carrera con una emocionante remontada que le llevó a la victoria. A pesar de ceder el liderato en la vuelta 69 de 90 y caer hasta la séptima posición, el sueco se vio obligado a confiar en su ritmo puro, sin la ayuda de ninguna bandera amarilla, para remontar posiciones y recuperar el liderato a cinco vueltas del final, superando al subcampeón Romain Grosjean por 7,5305s en el circuito urbano temporal de 2,19 millas y 12 curvas.

Hubo un total de 258 adelantamientos, incluidos 242 por posición. La carrera también contó con siete cambios de líder entre cinco pilotos diferentes. Además, se produjeron seis banderas amarillas que sumaron 25 vueltas durante la prueba.

Estos son los ganadores y los perdedores de la 14.ª prueba de la temporada.

Ganador: Marcus Ericsson

Marcus Ericsson, Andretti Global Foto de: Gavin Baker / Lumen vía Getty Images

Ericsson ofreció una auténtica lección magistral para conseguir su primera victoria con Andretti Global, poniendo fin a una racha de 63 carreras sin ganar que se remontaba a la primera prueba de la temporada 2023. Partiendo desde la cuarta posición, el piloto de 35 años se valió de la estrategia para auparse al primer puesto. Sin embargo, la sucesión de banderas amarillas y la decisión de permanecer en pista durante aproximadamente dos tercios de la carrera parecieron ponerlo en una situación delicada al realizar su última parada en boxes bajo bandera verde. Antes de la parada, marcó vueltas dignas de una clasificación para abrir hueco y, tras pasar por boxes, con un juego nuevo de neumáticos alternativos más blandos, remontó desde la séptima posición en las últimas 20 vueltas para hacerse con la victoria.

Perdedor: Green Savoree Promotions

El público abandona Markham tras los retrasos Foto de: Richard Lautens, del Toronto Star, vía Getty Images

Green Savoree Racing Promotions (GSP) sufrió un contratiempo organizativo cuando los retrasos en las obras y las barreras de neumáticos incompletas en el nuevo circuito urbano obligaron a la IndyCar a cancelar todas las sesiones de entrenamientos programadas para el viernes. Este descuido comprimió toda la acción en pista en un único y caótico programa del sábado y provocó críticas públicas por parte del presidente de IndyCar, J. Douglas Boles, quien expresó su decepción por la incapacidad del promotor para completar el montaje del circuito a tiempo.

Además, hubo quejas por la falta de comida y bebida en los puestos de venta, incluida la estación de agua, así como por la escasez de aseos. GSP, considerada en el paddock de la IndyCar como una promotora que escatima en los eventos, sufrió un duro golpe a su ya cuestionable reputación tras este fin de semana.

Ganador: Romain Grosjean

Romain Grosjean, Dale Coyne Racing Foto de: Indrawan Kumala / NurPhoto vía Getty Images

Grosjean ofreció una impresionante actuación al situar Dale Coyne Racing—el equipo más pequeño de la parrilla de la IndyCar— en la cabeza de la carrera. El francés nacido en Suiza marcó el ritmo durante 28 vueltas y estuvo a cinco vueltas de una victoria improbable antes de verse obligado a ahorrar combustible al final de su turno. Aunque perder el liderato en los últimos compases fue desgarrador, el hecho de haber llevado a un pequeño equipo con un solo coche tan cerca de una victoria aplastante convierte su fin de semana en un triunfo rotundo en general. Fue el sexto segundo puesto de Grosjean en el principal campeonato norteamericano de monoplazas y su primer podio desde 2023 (Barber).

Louis Foster, Rahal Letterman Lanigan Racing Foto de: Indrawan Kumala / NurPhoto vía Getty Images

Louis Foster pasó de la euforia más absoluta a una decepción aplastante en el espacio de 24 horas. El sábado, el pilotoRahal Letterman Lanigan Racing , condujo con "un poco de rabia" para hacerse con la segunda pole de su carrera, lo que le situó en una posición privilegiada para luchar por una victoria decisiva. Sin embargo, su carrera se vino abajo el domingo por la mañana, ya que su ataque tras una reanudación terminó en la vuelta 43, cuando se coló por el interior de Ericsson en la curva 3 mientras luchaba por el tercer puesto y rozó el muro interior, lo que le lanzó de frente contra las barreras exteriores en un brutal accidente. Terminó el día en 22.ª posición en la clasificación final tras liderar 32 vueltas.

Romain Grosjean, Dale Coyne Racing; Marcus Ericsson, Andretti Global; Will Power, Andretti Global Foto de: Michael L. Levitt / Lumen vía Getty Images

Will Power protagonizó una de las carreras más heroicas de la temporada, superando un comienzo desastroso de su fin de semana: un fuerte choque contra una barrera de neumáticos durante los entrenamientos del sábado, junto con un cambio de motor tras la clasificación, le obligaron a salir desde la última posición de la parrilla. Sin dejarse intimidar por los estrechos límites del circuito urbano, el dos veces campeón de la IndyCar Series en la categoría " " se abrió paso entre el pelotón con precisión quirúrgica. La implacable remontada de Power entre el tráfico le valió un tercer puesto, coronando así una recuperación extraordinaria y asegurándose su cuarto podio de la temporada —tres de los cuales se han producido en las últimas cinco rondas—.

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Kyle Kirkwood, Andretti Global con Curb-Agajanian Foto de: Gavin Baker / Lumen vía Getty Images

Kyle Kirkwood vio cómo sus aspiraciones al título sufrían un golpe devastador durante una desastrosa jornada del domingo. Kirkwood, que llegaba al fin de semana como principal rival por el título delvigente y cuatro veces campeón de la IndyCar, Alex Palou, tuvo dificultades en la clasificación, se vio obligado a salir desde la 22.ª posición y, a pesar de su buen ritmo, chocó contra el muro en un accidente similar al de Foster en la vuelta 54. El incidente le obligó a terminar en 21.ª posición mientras sus compañeros de equipo de Andretti celebraban en el podio, y además amplió su desventaja respecto a Palou a 133 puntos a falta de cuatro pruebas.

Ganador: Alex Palou

Alex Palou, Chip Ganassi Racing Foto de: Gavin Baker / Lumen vía Getty Images

Palou reafirmó su implacable regularidad en el campeonato al convertir un fin de semana complicado en otro buen resultado. Tras un incidente en la clasificación que le obligó a salir undécimo, el líder del campeonato completó una carrera relativamente limpia, esquivando el caos que le rodeaba. En un momento dado, parecía que su Honda n.º 10 Chip Ganassi Racing iba a alcanzar a Grosjean en los últimos compases de la carrera y se haría con el liderato, pero el esfuerzo le hizo quemar los neumáticos, lo que le llevó a caer hasta la cuarta posición después de que Ericsson y Power le adelantasen. A pesar de todo, al terminar entre los cinco primeros amplió su ventaja en la clasificación general frente a sus principales rivales por el título, quienes vivieron una tarde de pesadilla.

David Malukas, Team Penske Foto de: Perry Nelson / Lumen vía Getty Images

David Malukas vio cómo una carrera prometedora se esfumaba tras cometer un error costoso en los últimos compases de la carrera. El piloto Team Penske había sabido sortear el caos de la mitad de la carrera y rodaba cómodamente entre los seis primeros antes de chocar contra el muro en los últimos compases de la prueba. El incidente le obligó a realizar una parada en boxes no programada para reparar el coche, lo que le hizo caer hasta la 17.ª posición en la clasificación final y supuso un duro golpe para sus posibilidades matemáticas de ganar el título.