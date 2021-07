Foyt: Calderón en nuestra lista de pilotos potenciales para 2022

Durante su test en el coche de IndyCar con el equipo de AJ Foyt, Tatiana Calderón marcó regularmente tiempos en el rango de los 69 segundos y durante un giro se metió en los 68 segundos altos hacia el final del día.

Foyt, presidente de AJ Foyt Racing, dijo a Motorsport.com luego del test: "Sinceramente, no sabía qué esperar, aunque sé que Tatiana ha conducido muchas cosas, desde open wheel, sportcars, y me han dicho de lo que ella es capaz. Pero no ha hecho muchas cosas de temporada completa recientemente”.

"Lo que me impresionó es que se metió de lleno y se puso a ello. Ha conducido muchos coches rápidos, y coches con bastante carga aerodinámica, pero un coche de Indy era probablemente más pesado en la dirección que cualquier otra cosa que hubiera conducido antes”.

“Pensé que le llevaría un poco más de tiempo ponerse al día en las curvas de alta carga en Mid-Ohio, pero de hecho siguió mejorando. Ella ha sido muy inteligente”.

“Fui a muchas curvas para observar y su control del coche era bueno, pero también era muy suave con la entrada en la dirección. Al final del día, bajó a un tiempo que la habría hecho más rápida que cinco o seis coches en los primeros entrenamientos del fin de semana pasado”.

"Obviamente, ella era la única que estaba probando y no sabemos cuál era el nivel de agarre de la pista, especialmente en una pista que evoluciona mucho.Pero creo que para ser el primer día sin conocer la pista, sin conocer el coche, hizo tiempos competitivos".

La prueba fue posible gracias a su patrocinador ROKiT, que también patrocina el AJ Foyt Racing-Chevrolet #14 en el que Sebastien Bourdais ha estado compitiendo este año. Pero Foyt negó que esto diera una indicación de la situación en la que puede encontrarse el equipo para 2022.

"Diría que ciertamente está en nuestra lista de potenciales pilotos", dijo. "No quiero adelantarme, tenemos muchas reuniones con los patrocinadores. Pero la prueba era algo que queríamos hacer, era de mucho interés para nosotros, y ahora, después de esta actuación, es aún más interesante para nosotros”.

"Tenemos que reunirnos con los patrocinadores, con la propia Tatiana, averiguar cuáles son sus planes para el futuro y cómo podrían encajar con nuestros planes”.

“No quiero entrar en temas del 2022 porque la situación está abierta. Tendremos reuniones con ROKiT pronto. Hay diferentes opciones sobre la mesa. Hay pilotos de la IndyCar con mucha experiencia que están disponibles este año".

La propia Calderón parecía igualmente satisfecha con la prueba. “Estoy muy contenta con mi rendimiento y me sentí más cómoda. No puedo pedir mucho más. Estoy muy agradecida con el equipo de AJ Foyt, a JR Hildebrand [que estaba ahí para ayudar y aconsejar], y a ROKiT. Es mi patrocinador en la Super Fórmula, pero me he perdido algunas carreras por las restricciones de viaje, así que estoy muy agradecida porque un coche de la IndyCar es uno de los pocos que no había conducido antes. Era una oportunidad que no podía rechazar”.

Tatiana Calderón, A.J. Foyt Enterprises Photo by: Yesid Pamplona.