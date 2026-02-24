Firestone presenta la tecnología ENLITEN para la temporada 2026 de IndyCar

Bridgestone Americas ha anunciado que Firestone Racing integrará su tecnología ENLITEN en los neumáticos de competición Firehawk de la marca para la temporada 2026 de la IndyCar Series y la Indy NXT, a partir del Gran Premio de San Petersburgo de este fin de semana.

El neumático es el siguiente capítulo de la capacidad de la marca para "demostrar el poder de su conjunto de tecnologías centradas en la sostenibilidad", según el comunicado de prensa.

Esta temporada, Firestone Race Tire Engineering (RTE) diseñará, desarrollará y suministrará aproximadamente 37 000 neumáticos de competición Firehawk con tecnología ENLITEN. Más de 32 000 neumáticos de competición para la IndyCar Series componen ese total, con 60 especificaciones diferentes para satisfacer las diversas exigencias de las configuraciones de circuitos ovales, de carretera y urbanos del calendario de 18 carreras. La asignación de neumáticos también incluye 5000 neumáticos con 18 especificaciones diferentes para apoyar a la próxima generación de pilotos que compiten en la Indy NXT.

La nueva tecnología ENLITEN está diseñada para ofrecer un rendimiento personalizado, al tiempo que promueve un enfoque en la mejora de la sostenibilidad en toda la gama de neumáticos Bridgestone y Firestone, que incluye productos de consumo. Los neumáticos de competición principales y alternativos Firestone Firehawk incorporarán componentes clave de la tecnología ENLITEN1 , entre los que se incluyen:

• Aceite de soja renovable: sustituye a los aceites derivados del petróleo que se utilizan tradicionalmente en los compuestos de los neumáticos.

• Acero reciclado: utilizado para el alambre del talón que fija el neumático de competición a la llanta.

• Negro de humo reciclado: material de refuerzo recuperado de neumáticos al final de su vida útil.

El uso de estos materiales ayuda a mejorar la eficiencia de los recursos y a aumentar la circularidad de los materiales, al tiempo que se cumplen las rigurosas exigencias de rendimiento de la principal serie de carreras de monoplazas de Norteamérica.

"Firestone Racing sirve como laboratorio móvil para probar y demostrar nuevas tecnologías en las condiciones más extremas", afirma Lisa Boggs, directora de Bridgestone Americas Motorsports. "La integración de la tecnología ENLITEN es el siguiente paso en nuestro compromiso con la tecnología sostenible y sin concesiones mediante el uso de materiales de vanguardia".

En las tres temporadas anteriores, los esfuerzos de Firestone en materia de sostenibilidad demostraron con éxito el uso de caucho natural derivado del guayule en los flancos de los neumáticos de carrera alternativos en circuitos urbanos. Los neumáticos de carrera Firestone Firehawk Indy 500 también incorporaron materiales derivados de plásticos difíciles de reciclar (2023) y residuos de aceite de palma (2024-25).

El neumático de competición Firehawk Indy 500 de 2026 volverá a contar con dos monómeros certificados por ISCC PLUS: butadieno y bioestireno, producidos a partir de residuos del procesamiento del aceite de palma, junto con alambre de acero reciclado2 .

También se están realizando esfuerzos para promover iniciativas de reciclaje al final de la vida útil de los neumáticos de competición, pasando de la generación de energía a la circularidad de los materiales. Casi el 100 % de los neumáticos utilizados en IndyCar e Indy NXT se reciclan para nuevos usos más allá de la pista de carreras, incluyendo superficies de parques infantiles y deportivas, suelos y otros productos de caucho.