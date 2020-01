¿El campeón de los Supercars de Australia a la IndyCar?

McLaughlin, que ha ganado los dos últimos títulos de Supercars para el equipo DJR Penske y se aseguró la victoria en la Bathurst 1000 de la temporada pasada, probó el lunes uno de los Dallara-Chevrolet de Penske en el circuito corto de 1.7 millas de Sebring. El neozelandés se desempeñó extremadamente bien, terminando el día con un mejor tiempo de un segundo más lento que la nueva contratación de Ed Carpenter Racing, Rinus VeeKay, el subcampeón de la Indy Lights.

Ahora Cindric ha confirmado a Motorsport.com que Penske espera agregar a McLaughlin a su lista de pilotos para los entrenamientos de primavera en el Circuito de las Américas el 11 y 12 de febrero, con una visión a largo plazo de ponerlo en un cuarto auto junto con Josef Newgarden, Will Power y Simon Pagenaud en algún momento de esta temporada.

"No hemos finalizado si vamos a poder tener a Scott en COTA o no, así que todavía estamos trabajando en ello," admitió Cindric. "IndyCar no dejará que cualquiera se presente a una prueba abierta sin el compromiso de correr en otro lugar. Así que eso depende de si podemos armar algo a tiempo para esa prueba o si habrá algo más, otra oportunidad".

"Todavía estamos tratando de averiguarlo, pero el primer paso fue ir a Sebring. Hemos revisado el calendario de Scott para ver si la prueba abierta del COTA es una posibilidad o no, y sí lo es desde ese punto de vista, pero desde el punto de vista de la decisión final, todavía tenemos que averiguar esa parte. Viene con la advertencia de saber que vamos a entrar en una carrera con él en algún momento".

La carrera de Indianapolis Motor Speedway del 8 y 9 de mayo, un fin de semana libre para Supercars e IMSA, es "una de las posibilidades", según Cindric. Penske corrió un auto extra en ese evento para Juan Pablo Montoya en 2017 y Helio Castroneves en '18 y '19, antes de correr para el equipo en Indy 500. Aunque Castroneves volverá a competir para Penske en las 500 de este año, no ha sido confirmado en el cuarto auto para el Gran Premio de Indianápolis.

Ese auto extra incluye personal del programa IMSA del equipo Penske, incluyendo al ingeniero de carreras Jonathan Diuguid, quien corrió con Castroneves cuando el as brasileño estaba a tiempo completo en IndyCar, y que estuvo presente en la prueba de McLaughlin en Sebring.

¿Fueron erróneas las suposiciones de McLaughlin a NASCAR?

Aunque McLaughlin ha dejado claro durante un par de años que preferiría correr en Estados Unidos que limitarse a establecer nuevos récords como veterano en los Supercars, muchos han asumido que el neozelandés de 26 años tenía como objetivo ir a NASCAR. Roger Penske, dueño del equipo que lleva su nombre, se había mostrado receptivo a esa opción.

Cuando se le preguntó cómo las ganas de McLaughlin de competir en Estados Unidos pasaron repentinamente de NASCAR a una posible oportunidad en IndyCar, Cindric respondió: "Bueno, hablamos con Scott sobre las carreras en Estados Unidos, y le dijimos que antes de pensarlo, necesitábamos ganar el campeonato de Supercars y ganar Bathurst. Además, le preguntamos qué le gustaría probar, y su respuesta fue que estaría contento de intentar cualquier cosa".

"Cuando miramos el calendario de IndyCar y el de los Supercars, y el tiempo que toma convertirse en un piloto de primer nivel en IndyCar comparado con NASCAR, Indy se volvió tal vez más atractivo. Eso fue interesante para todos nosotros, porque hay más posibilidades de hacer un programa paralelo".

"También hablé con Dario Franchitti sobre esto porque él llegó al DTM, luego fue a IndyCar y luego probó NASCAR por un tiempo. Él tiene un buen conocimiento sobre lo que es para un piloto con formación en los autos de turismo. La sensación es que un piloto de alto nivel debería poder llegar a la cima de IndyCar antes debido a los datos que están disponibles, siempre y cuando tengan buenos compañeros de equipo de los que sacar provecho.

"Darío y otros estuvieron de acuerdo en que para alguien del calibre de Scott sería mejor ir directamente a IndyCar en lugar de buscar series de monoplazas de nivel inferior. Y como sabes, muchos pilotos han tratado de entrar en NASCAR y tener éxito y han tenido algunas dificultades. Y Darío es uno de esos tipos, así que fue bueno tener esa conversación para comprobar que lo estábamos enfocando de la mejor manera posible".

"Pero, por supuesto, Scott también tiene que pensar en si quiere cambiar de carrera. Eso no significa que necesariamente haya una oportunidad, pero si hay una oportunidad de intentar esto o aquello sin estar totalmente comprometido, eso es mucho mejor que simplemente saltar del acantilado".

Impresionado con la prueba

Cindric dijo que el ritmo y la aptitud de McLaughlin en Sebring en el transcurso de 140 vueltas lo habína dejado impresionado.

"No sabía qué esperar, para ser honesto. Nunca antes había manejado un auto de fórmula, y mucho menos un IndyCar, así que sabía que la curva de aprendizaje iba a ser bastante empinada. Y, por supuesto, el primer día en Sebring no es lo más fácil de hacer. Pero logramos lo que esperábamos hacer, que es presentarle un IndyCar".

Mientras que el nuevo fichaje de Ed Carpenter Racing, el subcampeón de la Indy Lights, Rinus VeeKay, encabezó la prueba de cuatro autos con una vuelta de 52s3 y el campeón de la Indy Lights, Oliver Askew, marcó un 52s8 con el equipo Arrow McLaren, McLaughlin se ubicó a sólo medio segundo con un 53s3.

"Desde el punto de vista de los tiempos de vuelta, nunca habíamos estado allí con el aeroscreen ni habíamos probado con la distribución de peso revisada que eso significa, así que fue difícil para Scott. Primero porque no tenía un compañero de equipo allí con quien comparar notas y segundo realmente no teníamos nada con qué compararlo desde el punto de vista de las expectativas o de los tiempos de vuelta".

"Así que si estuvimos a menos de un segundo de esos chicos, sentí que tuvimos éxito por lo que estábamos tratando de lograr".

"Pero lo que más me impresionó es que hicimos una salida más larga al final del día y fue realmente consistente. Ya sabes cómo es en Sebring, pero mantuvo el auto bien y simplemente hizo el trabajo. Eso fue impresionante. No esperábamos menos, pero... nunca se sabe, porque aparte del tiempo en el simulador, él tampoco sabía qué esperar".

Así fue el test de Scott McLaughlin en IndyCar: