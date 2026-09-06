Dreyer & Reinbold Racing vuelve a competir a tiempo completo con Conor Daly y Honda en 2027

Dreyer & Reinbold Racing vuelve a competir a tiempo completo en la IndyCar Series por primera vez en quince años, tras fichar al veterano piloto Conor Daly con un contrato de varios años para pilotar el monoplaza n.º 24, recién adquirido por el equipo, a partir de 2027.

El anuncio se realizó durante la última carrera de la temporada 2026 en el WeatherTech Raceway Laguna Seca. Como parte de su regreso a la temporada completa, la organización , con sede en Carmel (Indiana), también volverá a asociarse con Honda para el suministro de motores, lo que supone el regreso al fabricante con el que DRR ya colaboró entre 2005 y 2011.

Esta decisión se produce después de que DRR adquiriera en julio una licencia de la IndyCar Series a Rahal Letterman Lanigan Racing, sentando así las bases para su primera campaña a tiempo completo desde 2012.

"Dreyer & Reinbold Racing vuelve a la competición a tiempo completo en 2027 con motores Honda, y Conor Daly es el piloto que queremos que lidere ese regreso", afirmó Derek Reinbold, director ejecutivo de DRR.

"Conor ha corrido para nosotros en Indianápolis, así que sabemos cómo se prepara, cómo trabaja con los ingenieros y cómo saca el máximo partido al coche. Lleva años demostrando que puede ganar las 500 Millas de Indianápolis, y nuestro trabajo es proporcionarle un coche que le permita hacerlo. Estamos formando un equipo que compita al máximo cada fin de semana, y Conor es el piloto en el que confiamos para llevar adelante ese esfuerzo a lo largo de toda la temporada. Un piloto de Indiana al volante del coche de un equipo de Indiana es exactamente cómo queremos volver".

Conor Daly, en el Chevrolet de Dreyer & Reinbold Racing en las 500 Millas de Indianápolis Foto: Penske Entertainment

Para Daly, de 34 años, este acuerdo supone su regreso a la competición a tiempo completo tras 133 salidas en la IndyCar desde su debut en 2013. Este piloto de Noblesville (Indiana), uno de los favoritos de la afición, cuenta con un amplio palmarés que incluye su mejor resultado en carrera, un segundo puesto en el Gran Premio de Detroit de 2016, una pole position en el Iowa Speedway en 2020 y un podio en Milwaukee en 2024.

Daly ya está familiarizado con el equipo DRR, ya que pilotó para ellos en las 500 Millas de Indianápolis de 2024 y 2026, donde quedó en décimo y duodécimo puesto, respectivamente, tras liderar un total de 26 vueltas. Durante la 110.ª edición de las 500 Millas de Indianápolis, Daly marcó la vuelta más rápida de la carrera a 225,126 mph al volante del coche n.º 23 de DRR. Fuera de la cabina, Daly también ha ejercido de analista en las retransmisiones de la Fox Network de la IndyCar Series y la Indy NXT.

"Estoy enormemente agradecido por volver a competir a tiempo completo en la IndyCar junto a mis amigos de Dreyer and Reinbold Racing y Honda", declaró Daly.

"La confianza que este grupo ha depositado en mí es algo que me hace querer esforzarme más que nunca para estar a la altura. Nosotros, como equipo, nos esforzaremos cada día para que Dennis se sienta orgulloso del esfuerzo que dedicamos a ser competitivos y a continuar el legado del equipo".

Fundado en 1999, el equipo Dreyer & Reinbold Racing cuenta con un legado centenario en el mundo de las monoplazas que se remonta al abuelo del copropietario del equipo, Reinbold: Floyd "Pop" Dreyer, un mecánico de Duesenberg de la década de 1920 y legendario constructor que fabricó los coches de toda la primera fila de la Indy 500 de 1931. El propio DRR ha clasificado a 58 pilotos para la Indianápolis 500 desde el año 2000.

DRR ha declarado que en los próximos meses se darán a conocer más detalles sobre los socios corporativos y el funcionamiento del equipo para la temporada 2027.