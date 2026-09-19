Dentro de la transición de AJ Foyt Racing: la llegada de Hauger, el futuro de Ferrucci y la espera por Pierson

AJ Foyt Racing está remodelando su alineación de IndyCar tras firmar a Dennis Hauger para pilotar el Chevrolet #14 en la IndyCar Series.

Aunque el cambio en la plantilla marca un nuevo capítulo para la inscripción, el presidente del equipo, Larry Foyt, explicó cómo la organización planea gestionar su alineación de pilotos, una posible expansión futura y las alianzas técnicas en curso en una entrevista exclusiva con Motorsport.com.

Ferrucci seguirá involucrado

Santino Ferrucci, AJ Foyt Enterprises Chevrolet Photo by: Penske Entertainment

Santino Ferrucci pasó cuatro temporadas al volante del coche #14, aportando estabilidad y logrando grandes actuaciones, incluida una casi victoria en las 500 Millas de Indianápolis de 2023. Aunque Hauger ocupará el asiento a tiempo completo, la relación de Ferrucci con el equipo sigue intacta, con conversaciones activas sobre una posible tercera inscripción para la Indy 500 o funciones como reserva.

"Han sido cuatro años excelentes con Santino y no ha terminado", dijo Foyt. "Todavía va a formar parte del equipo de muchas maneras diferentes. Seguirá con nosotros trabajando en el programa. Así que estamos entusiasmados de continuar con eso", dijo Foyt. "Era el momento de intentar algo con Dennis al quedar disponible. Pensamos que era un buen momento para ello. Así que es emocionante. Santino es genial. Es un gran piloto, un gran amigo y un gran embajador para el equipo. Así que todo eso va a continuar".

Al abordar la posibilidad de un tercer coche para Indianápolis, Foyt confirmó: "Sí, definitivamente hay potencial para eso. Así que estamos trabajando en ello ahora".

Aunque las reglas actualizadas con la situación de las franquicias prohíben correr con un coche abierto en cualquier otro evento fuera de la Indy 500, Foyt añadió que Ferrucci estaría disponible en un papel de reserva.

"Definitivamente estará disponible si tenemos algún problema con alguno de nuestros pilotos o si alguien sufre una lesión", dijo Foyt. "Santino estaría ahí para intervenir".

Al reflexionar sobre su trabajo durante las últimas cuatro temporadas, Foyt destacó la estrecha relación construida durante su tiempo juntos.

"Creo que él y yo realmente tuvimos un gran vínculo", dijo Foyt. "Creo que me acerqué más a él que a cualquier otro piloto. Quiero decir, simplemente – ya fuera ir a cenar y hablar de carreras y pensar siempre en cómo mejorar, hacia dónde íbamos con esto. Él estaba realmente implicado en el equipo conmigo, así que eso fue realmente fantástico.

"En pista, ciertamente hubo algunos momentos destacados. Quiero decir, cuando tuvimos la oportunidad de ganar las 500 aquel primer año fue sin duda un día increíble, y estuvimos tan cerca que eso hace que lo quieras aún más. Sabemos que él siempre es una amenaza para ganar allí. Realmente fue un camino juntos mientras construíamos el equipo hasta llevarlo a donde queríamos que estuviera.

"Sí, muchos grandes recuerdos juntos. Obviamente los podios son geniales, él atrapando la cerveza (después de terminar tercero en Road America en 2025). Solo algunos buenos recuerdos, pero como digo, todavía va a estar con el equipo porque queremos que todo eso continúe, y creo que él quiere quedarse con el equipo, y siente que tiene un hogar aquí. Así que vamos a continuar con eso".

Construir alrededor de Dennis Hauger

Dennis Hauger, Dale Coyne Racing (2026) Photo by: Michael L. Levitt / Lumen via Getty Images

No se puede negar que Hauger aporta un sólido palmarés en monoplazas junior al programa del #14. Excampeón de Fórmula 3, piloto del Red Bull Junior y campeón de Indy NXT, Hauger se llevó los honores de Novato del Año de IndyCar esta pasada temporada con Dale Coyne Racing. Foyt firmó a Hauger con un contrato multianual, viéndolo como un punto focal sobre el que construir de cara al futuro.

"Vemos mucho potencial. Obviamente, si miras su currículum y su trayectoria, ha tenido éxito básicamente en todo lo que ha hecho. Creo que ha ganado carreras en todos los niveles", dijo Foyt.

"Vimos lo que hizo cuando vino a Estados Unidos y cómo le fue en Indy NXT fue increíble. Simplemente creo que tiene una gran actitud, una gran personalidad que encajará con nuestros patrocinadores y con Home for Our Troops. Hay muchos aspectos positivos y un gran potencial en Dennis. Sentimos que era un buen momento para ir por ese camino y empezar a construir alrededor de él".

Las negociaciones del contrato se desarrollaron rápidamente una vez que los tiempos coincidieron con las renovaciones de patrocinio.

"Ocurrió muy rápido. Simplemente todo coincidió mientras renegociábamos nuestros contratos de patrocinio y cosas de esa naturaleza. Y entonces nos llegó la noticia de que estaba disponible y simplemente tuvimos un par de conversaciones. Fue una de esas cosas en las que todo se alineó de la manera correcta para que sucediera".

Foyt también cree que la alianza técnica del equipo con Penske fue atractiva para Hauger.

"Creo que obviamente tenía interés en quedarse en la serie, y venir a un lugar donde hay una buena alianza y poder trabajar un poco también con ese equipo más grande probablemente le resultó muy interesante", dijo Foyt. Así que creo que todo simplemente se alineó y encajó muy rápido.

"Fue fácil. Probablemente fue el más fácil que he tenido, sí".

Pierson espera la decisión sobre la licencia

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Josh Pierson Photo by: JEP / Motorsport Images

AJ Foyt Racing sigue evaluando opciones para su segundo coche, con Josh Pierson, de 20 años, destacando como candidato principal. Pierson pasó las últimas cuatro temporadas en Indy NXT, y en la más reciente logró su primera victoria en la serie en Laguna Seca, además de dos poles, dos podios adicionales y liderar un máximo de la serie de 108 vueltas. La financiación no es el obstáculo; el estatus de Pierson está ligado, en cambio, a los criterios revisados de licencia de pilotos de IndyCar para 2027.

A pesar del retraso regulatorio actual, Foyt sigue valorando mucho la trayectoria de Pierson y su impulso de final de temporada.

"Creo que Josh ha mostrado lo suficiente para merecer una oportunidad en IndyCar", dijo Foyt. "Si lo miras, sigue siendo superjoven, solo tiene 20 años. Fue fantástico que consiguiera su primera victoria en Laguna Seca, dominara esa carrera, liderara la mayor cantidad de vueltas de toda la serie Indy NXT, lograra una pole en un óvalo y una pole en un circuito rutero. Muy bien podría haber ganado en Milwaukee.

"Ahora mismo, creo que seguimos mirando en esa dirección porque pensamos que merece una oportunidad".

Uno de los ejemplos que Foyt destacó fue Chip Ganassi Racing y su piloto Kyffin Simpson, quien nunca ganó una carrera durante sus dos temporadas en Indy NXT, pero acaba de completar su tercera campaña en IndyCar y terminó 13º en la clasificación del campeonato, justo por delante de su compañero saliente y seis veces campeón de la serie Scott Dixon.

"Creo que si ves a muchos de estos jóvenes que quizá no lograron todo lo que querían en Indy NXT, mira a Kyffin Simpson, terminó 13º en el campeonato este año justo detrás de Scott Dixon, eso es bastante impresionante", dijo Foyt.

"Josh demostró al final de esta última temporada de Indy NXT, que para eso está Indy NXT, realmente, para entrenar a estos chicos para IndyCar. Yo diría que en las últimas semanas de la temporada de Indy NXT, Josh era el hombre a batir. Creo que eso es algo que hay que tener en cuenta".

Mantener la alianza con Team Penske

David Malukas in 2025, racing for A. J. Foyt Enterprises Photo by: Penske Entertainment

La asociación técnica de AJ Foyt Racing con Team Penske también continuará la próxima temporada antes del coche de próxima generación de IndyCar — el IR-28 — previsto para 2028.

Foyt aclaró que, aunque movimientos de pilotos anteriores implicaron la transición de talentos como David Malukas, asegurar a Hauger con un contrato multianual está directamente orientado a construir a largo plazo dentro del propio programa de Foyt.

"La relación con Penske es fantástica, y continúa el próximo año", dijo Foyt. "Además, sin embargo, con Dennis, parte de la razón por la que lo fichamos con un contrato multianual es porque también buscamos construir nuestro programa, no solo… Lo que hicimos con David fue fantástico, y funcionó bien para todos. Demostró que nuestros coches tenían mucha velocidad, y también funcionó para el grupo Penske que él se trasladara allí, así que salió muy bien.

"Pero esto no es lo mismo con Dennis. Contratamos a Dennis porque vemos el potencial ahí, y creemos que puede mostrar mucha velocidad en nuestros coches. Desafortunadamente, este último año fue un año frustrante, porque no conseguimos los resultados y no estuvimos a la altura de las expectativas que todos teníamos para el programa con Santino y con Caio (Collet). Creo que Caio mostró mucha velocidad, y simplemente tuvimos, desafortunadamente, errores. Cuando parecía que estábamos preparados para un buen resultado, no pudimos llevarlo hasta la meta. Eso no fue todo culpa de Caio. Muchas veces, fue un error que cometimos nosotros. Desafortunadamente, él también tuvo algunos incidentes, pero así son las carreras, ¿no?"

De cara al reinicio de la alineación, Foyt señaló: "Con Santino, por alguna razón, fue una lucha este año. Indianápolis todavía fue bien, lo cual fue genial, pero Santino también estaba frustrado porque no estábamos mostrando la velocidad ni obteniendo los resultados que pensábamos que eran posibles. A veces así son las carreras. Tienes un mal año.

"Queríamos hacer un pequeño reinicio aquí y centrarnos en construir algo mientras miramos hacia este nuevo coche. Santino va a formar parte de ello. Todo son cosas positivas".