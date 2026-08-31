Ir al contenido principal

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

IndyCar Milwaukee Carrera 2

David Malukas lanza duras críticas a Chevy tras quedarse sin su primera victoria en IndyCar

Una actuación dominante acaba en frustración, ya que el piloto del Team Penske se tiene que conformar con su sexto subcampeonato de su carrera

Joey Barnes
Joey Barnes
Publicado:
David Malukas

David Malukas achacó a un problema con el motor de su Chevrolet el hecho de haber perdido su primera victoria en la IndyCar en The Milwaukee Mile, después de que una vacilación en una reanudación en los últimos compases le diera la victoria a Pato O’Ward, de Arrow McLaren.

Al volante del Chevrolet n.º 12 del Team Penske, este piloto de 24 años, natural de Chicago, salió tercero en la reanudación de la Carrera 1 tras haber terminado cuarto en la Carrera 2. Una parada en boxes fuera de estrategia situó a Malukas en cabeza en la vuelta 120, y llegó a liderar 93 vueltas. Sin embargo, en una reanudación a falta de 19 vueltas para el final, el coche de Malukas dio un tirón, lo que permitió a O’Ward colarse por debajo de él en la curva 1 y alejarse para asegurarse la victoria.

Malukas terminó segundo, a 1,7535 segundos del ganador.

 

Este resultado supuso el cuarto segundo puesto de Malukas esta temporada y el sexto de su carrera, lo que le sitúa empatado con varios pilotos —entre ellos Romain Grosjean — en el segundo puesto del ranking de pilotos con más segundos puestos sin haber conseguido ninguna victoria. Victor Meira ostenta el récord con ocho. Malukas ocupa la quinta posición en la clasificación del campeonato de cara a la última prueba de la temporada en el WeatherTech Raceway Laguna Seca, a 23 puntos de Christian Lundgaard, que ocupa el segundo puesto.

No obstante, los coches con motor Chevrolet coparon las siete primeras posiciones en la Carrera 1 y las cuatro primeras en la Carrera 2.

 

Malukas culpó a Chevrolet al hablar con IndyCar Radio tras la carrera.

"Sí, bueno, en la Carrera 1 y en la Carrera 2, Chevy simplemente nos ha fallado", declaró Malukas a Michael Young, de IndyCar Radio. "Me refiero a los problemas con el plenum (overboost): cada vez que salgo del callejón de boxes, tengo que levantar el pie del acelerador, meter primera y luego segunda. Es ridículo. Y es que el equipo hizo un trabajo estupendo. Ese coche era increíble. Ya estaba muy bien en la carrera 1 (2), y luego trabajaron en él y lo pusieron como debía estar para esta carrera. Éramos muy rápidos, más rápidos que el resto. Y sí, simplemente nos falló en esa reanudación".

Cuando se le preguntó si la vacilación se debió a un problema con el limitador de revoluciones, Malukas ofreció una breve valoración final. "Sí. Mira, no quiero entrar en detalles", dijo. "Sí, hoy nos ha fallado. Deberíamos haber ganado esa carrera. Y sí, no sé. 

"Simplemente estamos malditos".

Lee también:

Share Or Save This Story

Artículo previo Clasificación completa del campeonato de IndyCar tras la doble carrera de Milwaukee de 2026

Top Comments
More from
Joey Barnes

Alex Palou y sus cinco campeonatos en IndyCar: "Me parece que empezamos ayer mismo"

IndyCar
IndyCar
Milwaukee Carrera 2
Alex Palou y sus cinco campeonatos en IndyCar: "Me parece que empezamos ayer mismo"

Pato O’Ward entra en los libros de récords de la IndyCar con su domingo histórico en Milwaukee

IndyCar
IndyCar
Milwaukee Carrera 2
Pato O’Ward entra en los libros de récords de la IndyCar con su domingo histórico en Milwaukee

Pato O'Ward logra el doblete de victorias en Milwaukee; Alex Palou, campeón de 2026

IndyCar
IndyCar
Milwaukee Carrera 2
Pato O'Ward logra el doblete de victorias en Milwaukee; Alex Palou, campeón de 2026
More from
David Malukas

Ganadores y perdedores de la carrera de IndyCar celebrada en Washington, D.C.

IndyCar
IndyCar
Washington, D.C.
Ganadores y perdedores de la carrera de IndyCar celebrada en Washington, D.C.

Lundgaard "contento de que, por una vez, Palou no haya ganado" tras el abandono en Washington

IndyCar
IndyCar
Washington, D.C.
Lundgaard "contento de que, por una vez, Palou no haya ganado" tras el abandono en Washington

VIDEO: Accidente en Washington y penalización para Alex Palou

IndyCar
IndyCar
Washington, D.C.
VIDEO: Accidente en Washington y penalización para Alex Palou
More from
Team Penske

Ryan Blaney gana la NASCAR Cup de New Hampshire; Daniel Suárez en 17

NASCAR Cup
NASCAR Cup
New Hampshire
Ryan Blaney gana la NASCAR Cup de New Hampshire; Daniel Suárez en 17

Joey Logano contiene a Chase Briscoe para ganar la carrera de la NASCAR Cup en Richmond

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Richmond
Joey Logano contiene a Chase Briscoe para ganar la carrera de la NASCAR Cup en Richmond

NASCAR Cup Richmond: Ryan Blaney logra la pole position, Daniel Suárez en 20

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Richmond
NASCAR Cup Richmond: Ryan Blaney logra la pole position, Daniel Suárez en 20

Últimas noticias

Un año sin victorias: las crudas estadísticas del 2026 de Oscar Piastri en la F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Un año sin victorias: las crudas estadísticas del 2026 de Oscar Piastri en la F1

Toto Wolff revela la queja de Lauda antes de una icónica pole de Hamilton en F1: "¿Cómo puedes permitir esto?

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Singapur
Toto Wolff revela la queja de Lauda antes de una icónica pole de Hamilton en F1: "¿Cómo puedes permitir esto?

David Malukas lanza duras críticas a Chevy tras quedarse sin su primera victoria en IndyCar

IndyCar
Indy IndyCar
Milwaukee Carrera 2
David Malukas lanza duras críticas a Chevy tras quedarse sin su primera victoria en IndyCar

Jenson Button compara a Fernando Alonso con Michael Schumacher

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Italia
Jenson Button compara a Fernando Alonso con Michael Schumacher