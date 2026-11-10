IndyCar

Dale Coyne Racing ficha al campeón de Indy NXT Nikita Johnson para IndyCar 2027

La estrella de Florida corona su rápido ascenso por las categorías de monoplazas con un volante Honda a tiempo completo

Joey Barnes

Publicado: 10 nov 2026, 18:31

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El actual campeón de la Indy NXT, Nikita Johnson, dará el salto a la categoría reina del automovilismo de monoplazas en Estados Unidos. Dale Coyne Racing anunció hoy que el piloto floridano de 18 años tripulará uno de los monoplazas con motor Honda del equipo a tiempo completo en la temporada 2027 de la IndyCar Series como atleta patrocinado por ENVE.

El calendario de 18 carreras de la IndyCar arrancará el 7 de marzo en la ciudad natal de Johnson con el Gran Premio de St. Petersburg, un trazado donde ostenta un historial extraordinario. Johnson se ha impuesto anteriormente en las competencias inaugurales disputadas en St. Petersburg en tres categorías distintas de la escalera de ascenso: Indy NXT (2026), USF Pro 2000 (2024) y USF2000 (2023).

Johnson llega a la IndyCar como uno de los talentos jóvenes más cotizados del deporte tras una temporada 2026 en la que batió récords. El año pasado se convirtió en el campeón más joven en la historia de la Indy NXT con 18 años, tres meses y 12 días. En su camino hacia la corona, cosechó victorias en St. Petersburg y en el Gran Premio de Alabama, acumuló nueve podios y 10 finales dentro del top 5, y cruzó la meta entre los ocho primeros en todas las 17 competencias. Además, fue el único piloto de la categoría en completar cada una de las 656 vueltas del calendario.

"Quiero agradecer a Dale Coyne y a todos en el equipo por esta increíble oportunidad, junto con OnlyBulls y mis socios de PV3 Enterprises/ENVE", declaró Johnson. "También quiero agradecer a mi familia por su apoyo incondicional y a mi equipo de representación por trabajar junto a Dale Coyne para dar este siguiente paso en mi carrera. Estoy completamente enfocado en trabajar con DCR para aprovechar al máximo esta oportunidad en el máximo nivel del deporte motor".

Antes de conquistar la corona de la Indy NXT, Johnson completó un constante ascenso por la escalera de formación. Se consagró subcampeón de la USF Pro 2000 en 2024 y de la USF2000 en 2023. Al ampliar sus horizontes hacia el extranjero en 2025, compitió en el Campeonato GB3 con apenas 16 años, logrando memorables victorias en Zandvoort y en el histórico circuito de Brands Hatch.

"Esta es una gran oportunidad para DCR al firmar a un piloto joven, talentoso y con un palmarés impresionante", señaló el dueño del equipo, Dale Coyne. "Nikita ha competido en múltiples tipos de autos y ha acumulado una gran experiencia en Estados Unidos en la Indy NXT y la USF Series, así como en la Formula Regional en Nueva Zelanda, y en la GB3 y F3 en Inglaterra y Europa".

Además del respaldo de ENVE, Johnson contará con el patrocinio de la plataforma financiera impulsada por IA y billetera digital OnlyBulls, que entra en su tercera temporada consecutiva como socio clave a nivel global de Dale Coyne Racing.

De igual forma, Johnson se convierte en el tercer atleta patrocinado por ENVE dentro del ecosistema de la IndyCar para 2027, uniéndose al piloto de la IndyCar Series, Mick Schumacher, y al competidor de la Indy NXT, Matteo Nannini. ENVE Composites, empresa perteneciente a PV3 Enterprises, reforzó recientemente su compromiso con el automovilismo tras el lanzamiento de ENVE Motorsports, estructura que compite activamente en la USF2000 y la Indy NXT.

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