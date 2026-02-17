Las claves del acuerdo de IndyCar con Chevrolet y Honda

Hay varios aspectos únicos que han formado parte del nuevo acuerdo multianual que IndyCar aseguró con Chevrolet y Honda.

El acuerdo para los fabricantes de equipos originales (OEM) no comienza hasta 2027, con el año siguiente —2028— marcando el inicio de una era diferente para el deporte, ya que cada uno tendrá la propiedad de un charter, en línea con el calendario en el que está previsto el debut del nuevo paquete de chasis y motor.

Durante una pequeña sesión con los medios posterior al anuncio del jueves pasado, el presidente de IndyCar y del Indianapolis Motor Speedway, Doug Boles, compartió que las conversaciones sobre este proyecto comenzaron hace un año, aproximadamente al mismo tiempo en que asumió el rol adicional de supervisar IndyCar tras la salida de Jay Frye como presidente de la categoría.

“No sabíamos realmente hacia dónde iban a ir las negociaciones ni de qué queríamos hablar”, dijo Boles. “Aún estábamos en los primeros días con FOX, viendo qué iba a crecer allí, tratando de atravesar la temporada”.

Las conversaciones continuaron evolucionando en torno al valor de la IndyCar Series, con Boles señalando que, aunque Chevrolet y Honda lo reconocían desde el punto de vista competitivo, había un mayor énfasis en el crecimiento general.

“Hay un orgullo que viene con tener tus autos compitiendo y ganando en la IndyCar Series, pero ¿cómo vas luego a una sala de directorio cuando, al final del día, Chevrolet y Honda son compañías automotrices?”, dijo Boles.

“Su trabajo es vender autos, pero tienen las carreras en su ADN. Sabiendo que están gastando decenas de millones de dólares al año para competir en la IndyCar Series, cuando empezamos a hablar por primera vez sobre cuál sería una forma de que los fabricantes pudieran literalmente tener algo cuando van a la sala de directorio y dicen: ‘Tenemos una participación concreta que va a crecer con la IndyCar Series a medida que crece’. Surgió de forma orgánica de las conversaciones sobre cómo llegar a ese punto”.

Esa participación adicional ayudó a evitar que Honda se marchara cuando su contrato actual expire al final de la temporada 2026. En los últimos dos años, el fabricante japonés había sido abierto respecto a la necesidad de ver diversos cambios dentro de IndyCar para que hubiera una relación continua.

Sin embargo, la renovación de Honda para permanecer en el principal campeonato de monoplazas de Norteamérica no significa que haya cerrado la puerta a explorar una incursión en NASCAR.

“Evaluamos todas las categorías por sus méritos”, dijo David Salters, presidente de Honda Racing Corporation USA. “Unirnos a IndyCar no nos impide hacer otras cosas, así que evaluamos cada categoría por sus méritos. Estamos encantados de estar en IndyCar, pero evaluamos todas las categorías de forma continua”.

Alex Palou, Chip Ganassi Racing Honda, podium, David Salters of Honda HRC Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Honda había sido crítica con la forma en que el deporte había sido gestionado en los últimos años tras el escándalo del push-to-pass de 2024 y las sanciones por el atenuador trasero en las 500 Millas de Indianápolis del año pasado, que fueron cometidas por el equipo del propietario de IndyCar e IMS, Roger Penske. Curiosamente, la creación de la Junta Independiente de Oficiales en diciembre tuvo poco impacto en la decisión de Honda de extender su contrato.

“Creo que en cualquier decisión hay muchas cosas que influyen y es una de las que ayudó en esta decisión, sin duda”, dijo Salters. “Pero hay muchas, muchas cosas que influyen. No diría que fue algo principal, pero por supuesto es parte de lo que tenemos en cuenta”.

Aunque el acuerdo es vago con el término “multianual”, Boles mencionó que ambos fabricantes no pueden vender su respectivo charter hasta después de 2030 para asegurar que siga la valoración de los actuales poseedores de charters.

Con 25 miembros con charter ampliándose en dos para 2028, esto plantea un desafío para cualquier equipo “abierto” que busque entrar en el deporte, ya que la capacidad de la parrilla está limitada a 27 en cada evento, con la excepción de las 500 Millas de Indianápolis. El único participante regular sin charter actualmente es PREMA, que atraviesa una serie de dramas fuera de temporada y está en duda de comenzar su segunda campaña en la ronda inaugural en St. Petersburg.

“Obviamente, todos estamos un poco al margen esperando ver qué pasa con PREMA”, dijo Boles. “No creemos que vayan a poder responder al llamado, al menos en la parte inicial de la temporada.

“Ahora mismo, creo que estás viendo 25 autos este año y luego, cuando lleguemos a 2028, probablemente sean 27. Creo que había cierto pensamiento de que, cuando llegáramos al nuevo formato de motor en 2028, estaríamos en un punto en el que la IndyCar Series, con la excepción de las 500 Millas de Indianápolis, estaría compuesta solo por esos miembros con charter. Ahora, no lo hemos finalizado completamente, pero mi suposición es que cuando lleguemos a 2028, estaremos en un punto en el que 27 será probablemente el número que tengamos, con la excepción de Indianápolis”.

Entonces, ¿cómo logra entrar en ese punto un equipo potencial que quiera incorporarse al deporte?

“Hay conversaciones, rumores circulando de que tenemos actuales poseedores de charters que están hablando con otras personas interesadas en comprar charters para convertirse en miembros de nuestra serie”, dijo Boles.

With charters limiting the IndyCar field even more in 2028, prospective owners may have to start in Indy NXT. Photo by: Penske Entertainment

Otra vía que Boles señaló fue Indy NXT, la categoría de desarrollo para IndyCar, que tendrá 24 autos en la parrilla al inicio del año.

“Hay una oportunidad allí para que los equipos comiencen a avanzar”, dijo Boles. “Pero si limitamos el número en donde estamos con los charters, eso va a agregar valor a nuestros propietarios de equipos que han invertido millones de dólares con el tiempo. Así que realmente creo que de ahí es de donde va a venir”.

Si bien ambos fabricantes pueden alinearse con un equipo que posea dos o menos charters, con Honda ya confirmando conversaciones para tener su programa de fábrica con Meyer Shank Racing (el mismo equipo para su programa en IMSA), un representante de IndyCar confirmó a Motorsport.com que este nuevo acuerdo no permite que los fabricantes compren charters a los equipos.

Bajo las nuevas directrices que ya están establecidas y aún se están desarrollando, se volverá una situación interesante en caso de que el tan deseado tercer fabricante se una a la categoría.

Boles admitió que “es una respuesta complicada” si un fabricante entrante recibiría un charter.

“Obviamente teníamos 25 poseedores de charters al entrar en esto”, dijo Boles. “Tuvimos que trabajar con nuestros poseedores de charters para llegar al punto en que 27 fuera algo en lo que nuestro paddock y todos estuviéramos de acuerdo.

“En este momento, no lo hemos hecho una confirmación ni algo firme respecto a que añadiríamos más. Simplemente veremos cómo evolucionan las conversaciones”.

