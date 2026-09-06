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IndyCar Laguna Seca

La clasificación final de la temporada 2026 de IndyCar

Palou ya se había asegurado el título hace una semana, pero la lucha por el segundo puesto se decidió en el último momento.

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Alex Palou con la Astor Cup

La temporada 2026 de IndyCar ha concluido. El piloto de Chip Ganassi Racing, Alex Palou, conquistó su quinto título en los últimos seis años, superando por 86 puntos a Kyle Kirkwood (Andretti), quien aseguró el subcampeonato tras subir al podio en Laguna Seca.

Christian Lundgaard, quien deja el equipo Arrow McLaren SP, lideró la actuación de dicha escudería al terminar tercero, seguido por su compañero Pato O'Ward en cuarto lugar; por su parte, el piloto mejor clasificado de Team Penske fue David Malukas, en la quinta posición.

Felix Rosenqvist, ganador de las 500 Millas de Indianápolis de 2026, cerrará la temporada en el noveno puesto de la clasificación general.

En la lucha por el título de Novato del Año, Dennis Hauger se impuso con una ventaja de 15 puntos sobre Mick Schumacher y de 25 puntos sobre Caio Collet.

Lee también:

Clasificación final de la temporada 2026 de IndyCar

Pos. Piloto Puntos
1 Alex Palou 631
2 Kyle Kirkwood 545
3 Christian Lundgaard 535
4 Pato O'Ward 522
5 David Malukas 514
6 Scott McLaughlin 482
7 Marcus Ericsson 429
8 Josef Newgarden 423
9 Felix Rosenqvist 412
10 Rinus VeeKay 378
11 Will Power 368
12 Scott Dixon 331
13 Kyffin Simpson 327
14 Marcus Armstrong 320
15 Alexander Rossi 307
16 Graham Rahal 302
17 Santino Ferrucci 280
18 Louis Foster 267
19 Romain Grosjean 259
20 Nolan Siegel 259
21 Christian Rasmussen 245
22 Dennis Hauger (R) 228
23 Mick Schumacher (R) 213
24 Caio Collet (R) 203
25 Sting Ray Robb 182
26 Conor Daly 24
27 Takuma Sato 20
28 Jack Harvey 8
29 Jacob Abel (R) 6
30 Helio Castroneves  5
31 Ed Carpenter 5
32 Ryan Hunter-Reay 5
33 Katherine Legge 5

 

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